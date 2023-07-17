Никакой эвтаназии. Усыплять запретили, а на содержание приютов денег жалко. Что будет с бродячими кошками и собаками

Госдумой принят закон об обращении с бродячими животными. Губернаторам дало право решать, что им делать с бездомными животными, но при этом строго-настрого запретили их усыплять. Как решат регионы проблему с бездомными животными?

Госдума в очерной раз узаконила новые нормы обращаться с бездомными кошками и собаками. Теперь губернаторы и заксобрания регионов имеют права самостоятельно решать, как им поступать с животными. Но с одной важной пометкой. В России полностью запретили усыплять домашних животных. Усыпить можно будет лишь только неизлечимо больное животное, которое испытывает тяжёлые страдания.

Никакой эвтаназии, гуманного умерщвления и прочих дикостей! Хотя такие предложения были, но все 7 предложенных законопроектов с этой нормой мы отклонили. Это была наша принципиальная, политическая позиция. Надо повышать у людей ответственность, чтобы они не относились к собакам и кошкам, как к игрушкам и не выкидывали их на улицу, наигравшись. А так регионы теперь сами в праве решать, что им делать. Нужны пункты временного размещения — пожалуйста. Частные приюты — пожалуйста. Хоть уроки доброты в школах проводите, — заявил первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов в интервью «Комсомольской правде».

А так ли это гуманно, как звучит? Не начнутся ли новые случаи живодерства?

Ведь, случаи нападения агрессивных бездомных животных неумолимо продолжает расти. Заголовки в прессе «Стая бездомных животных набросилась/растерзала…» встречаются регулярно. Что же региональные власти будут делать с этой проблемой? Мировой опыт говорит о том, что просто отстреливать собак не выход. Только стерилизация и строгий учет домашних питомцев может привести к регулированию численности популяций кошек и собак на улицах городов.