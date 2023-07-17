Никакой эвтаназии. Усыплять запретили, а на содержание приютов денег жалко. Что будет с бродячими кошками и собаками

Госдума в очерной раз узаконила новые нормы обращаться с бездомными кошками и собаками. Теперь губернаторы и заксобрания регионов имеют права самостоятельно решать, как им поступать с животными. Но с одной важной пометкой. В России полностью запретили усыплять домашних животных. Усыпить можно будет лишь только неизлечимо больное животное, которое испытывает тяжёлые страдания.
Никакой эвтаназии, гуманного умерщвления и прочих дикостей! Хотя такие предложения были, но все 7 предложенных законопроектов с этой нормой мы отклонили. Это была наша принципиальная, политическая позиция. Надо повышать у людей ответственность, чтобы они не относились к собакам и кошкам, как к игрушкам и не выкидывали их на улицу, наигравшись. А так регионы теперь сами в праве решать, что им делать. Нужны пункты временного размещения — пожалуйста. Частные приюты — пожалуйста. Хоть уроки доброты в школах проводите, — заявил первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов в интервью «Комсомольской правде».
А так ли это гуманно, как звучит? Не начнутся ли новые случаи живодерства?
Ведь, случаи нападения агрессивных бездомных животных неумолимо продолжает расти. Заголовки в прессе «Стая бездомных животных набросилась/растерзала…» встречаются регулярно. Что же региональные власти будут делать с этой проблемой? Мировой опыт говорит о том, что просто отстреливать собак не выход. Только стерилизация и строгий учет домашних питомцев может привести к регулированию численности популяций кошек и собак на улицах городов.
Но что будут делать с уже бродячими собаками, если их отлавливают, стерилизуют, а после, вместо того, чтоб размещать в приютах, отпускают на улицу?
Комментарии2
Главный бухгалтер
Видимо, на стерилизации денег не своровать. У нас же на всё ненужное есть деньги: на парады, на салюты, на фестивали, на командировки чиновникам в Эмираты и т.д., но никогда нет и не будет для действительно нужного дела. Разве так дорого обошлось бы строительство приютов? Сколько бюджетных денег выкидывается на воздух? Если бы деньги не разворовывались, то их с лихвой хватило бы на всё: и на пенсионеров, и на инвалидов, и на сирот, и на животных, и на больницы, дороги, школы, пенсии.
Автор статьи приводит статистику о нападениях собак на людей. А что же предшествовало нападению? И сколько собак пострадало от живодёров? Почему же тут про каждый такой случай не трезвонят во всех сми? У собаки должна быть веская причина, чтобы напасть на человека. Почему в Турции собаки спокойные, сытые гуляют по улицам, никто их не трогает, к ним доброе отношение. А у нас люди злые, хуже самых злобных собак. Я так скажу, если к животным такое отношение, то и к людям оно будет не лучше. Ненависть в обществе уже зашкаливает.
Главный бухгалтер
Кстати, известный факт: в городах, где нет бродячих собак начинают активно размножаться крысы. Собаки - это часть экосистемы города.