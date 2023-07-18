Цой жив! ЦБ выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем

Банк России сегодня, 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя» (каталожный номер 5111-0486).

«Основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме «Асса» он сыграл самого себя, а после главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — сказано в сообщении регулятора.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности — рельефная надпись: «ВИКТОР ЦОЙ», внизу в две строки — даты жизни: «1962» и «1990».

Тираж монеты — 5 тыс. штук.