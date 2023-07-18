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Банки

Цой жив! ЦБ выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем

Банк России выпустил памятную трехрублевую монету с изображением основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Хотите себе такую монетку?
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Цой жив! ЦБ выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем

Банк России сегодня, 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя» (каталожный номер 5111-0486).

«Основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме «Асса» он сыграл самого себя, а после главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — сказано в сообщении регулятора.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности — рельефная надпись: «ВИКТОР ЦОЙ», внизу в две строки — даты жизни: «1962» и «1990».

Тираж монеты — 5 тыс. штук.

Как вы относитесь к творчеству Цоя? Какие песни помните? Может быть, кто-то даже на гитаре умеет играть?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

45 подписчиков

Комментарии

29
  • Логотип nlukina
    nlukina 1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Моя любимая песня у Цоя - Апрель. Но сейчас напеваю:

    Надоело ходить на работу,

    Каждый день к девяти на работу,

    Я нашел выход,

    Я хочу быть кочегаром,

    Работать сутки через трое😂

    • Логотип IriEro
      IriEro 58 минут назад

      Ирина

      Перемен требуют наши сердца,
      Перемен требуют наши глаза,
      В нашем смехе и в наших слезах,
      И в пульсации вен
      Перемен!
      Мы ждем перемен.

      • Логотип nlukina
        nlukina 55 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        такая... конъюнктурная песня на мой взгляд

        • Логотип Над.К
          Над.К
          Сотрудник
          52 минуты назад

          Надежда ККлерк

          Это было реальное настроение молодежи в то время. Песня просто отражала его.

          • Логотип nlukina
            nlukina 50 минут назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            возможно, хотя сам он утверждал, что пел о другом. я лично альбом "Последний герой" не очень люблю, на вкус и цвет... 

            • Логотип IriEro
              IriEro 41 минуту назад

              Ирина

              В то время мне нравилась "Восьмиклассница",  "Шар цвета хаки" и "Видели ночь". Потом добавилась "Кукушка"

        • Логотип IriEro
          IriEro 39 минут назад

          Ирина

          Думаете, что сейчас перемены не нужны? Изменения  - основа эволюции.

          • Логотип nlukina
            nlukina 38 минут назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            я ничего про перемены не думаю,  просто эту песню не люблю))

  • Логотип nlukina
    nlukina 1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    upload-GettyImages-1403539560-pic_32ratio_900x600-900x600-172.jpgФото из архива Д. Стингрей

  • Логотип Nikolaich2
    Nikolaich2 1 час назад

    как купить,подскажите!

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      По вопросам приобретения памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, а также монет из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке следует обращаться в кредитные организации и АО «Гознак». Вот на этом сайте можно сделать заказ https://goznak.ru/order/coins/mmd/.

      Памятные монеты из недрагоценных металлов обычного качества без сувенирной упаковки выпускаются через кассы учреждений Банка России в общей массе наличных денег.

  • Логотип Nikolaich2
    Nikolaich2 59 минут назад

    спасибо

  • Логотип marinavlasova
    marinavlasova 49 минут назад

    Марина ВладимировнаГлавный бухгалтер

    Хочу такую монету. @nlukina спасибо за информацию🌸

    • Логотип nlukina
      nlukina 48 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      не за что! 

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