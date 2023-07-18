Цой жив! ЦБ выпустил трехрублевую монету с Виктором Цоем

Банк России сегодня, 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя» (каталожный номер 5111-0486).
«Основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме «Асса» он сыграл самого себя, а после главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — сказано в сообщении регулятора.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности — рельефная надпись: «ВИКТОР ЦОЙ», внизу в две строки — даты жизни: «1962» и «1990».
Тираж монеты — 5 тыс. штук.
Как вы относитесь к творчеству Цоя? Какие песни помните? Может быть, кто-то даже на гитаре умеет играть?
Комментарии29
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Моя любимая песня у Цоя - Апрель. Но сейчас напеваю:
Надоело ходить на работу,
Каждый день к девяти на работу,
Я нашел выход,
Я хочу быть кочегаром,
Работать сутки через трое😂
Ирина
Перемен требуют наши сердца,
Перемен требуют наши глаза,
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен
Перемен!
Мы ждем перемен.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
такая... конъюнктурная песня на мой взгляд
Надежда ККлерк
Это было реальное настроение молодежи в то время. Песня просто отражала его.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
возможно, хотя сам он утверждал, что пел о другом. я лично альбом "Последний герой" не очень люблю, на вкус и цвет...
Ирина
В то время мне нравилась "Восьмиклассница", "Шар цвета хаки" и "Видели ночь". Потом добавилась "Кукушка"
Ирина
Думаете, что сейчас перемены не нужны? Изменения - основа эволюции.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я ничего про перемены не думаю, просто эту песню не люблю))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Фото из архива Д. Стингрей
как купить,подскажите!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
По вопросам приобретения памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, а также монет из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке следует обращаться в кредитные организации и АО «Гознак». Вот на этом сайте можно сделать заказ https://goznak.ru/order/coins/mmd/.
Памятные монеты из недрагоценных металлов обычного качества без сувенирной упаковки выпускаются через кассы учреждений Банка России в общей массе наличных денег.
спасибо
Марина ВладимировнаГлавный бухгалтер
Хочу такую монету. @nlukina спасибо за информацию🌸
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
не за что!