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  • Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%
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Подакцизные товары

Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%

Продажи водки и коньяка упали на 16,4 и 20,3% за год. Такие показатели эксперты объясняют ростом нелегального рынка и заменой качественного алкоголя контрафактом.
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Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%
Кадр из фильма «Большой Лебовски»

Официальные продажи коньяка и бренди в РФ по итогам первого полугодия 2023 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3% до 3,7  млн  дал, водки – на 16,4% до 30,2 млн. Такие данные опубликовали «Газета.ru».

Компания «Татспиртпром», в которую входят бренды Graf Ledoff, «Крещенская», Tundra, сократила продажи водки на 14% до 3,6 миллиона декалитров, а Beluga Group, владеющая марками Belugа, «Беленькая», «Русский лед», снизила объемы на 26% до 3,5 миллионов декалитров. У Stellar Group, в которую входят бренды Old Barrel, Mancatcher, Veda, реализация коньяка и бренди снизилась на 19% до 689 тысяч декалитров, На 33% до 758 тысяч декалитров упали продажи у Alvisa, это марки «Старейшина» и «Киновский».

Такие показатели объясняются ростом нелегального рынка. Так как из России ушли некоторые производители качественного алкоголя, оптовые поставщики стали заменять их контрафактом и сотрудничать с теневыми производителями, — отметил лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Кроме этого, на сокращение продаж крепкого алкоголя, мого повлиять снижение доходов у россиян. Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман добавляет, что сейчас сократились доход у среднего класса — основных потребителей крепких алкогольных напитков. А это ведет к переходу этой части населения на аналогичные, но более дешевые алкогольные напитки, зачастую из некачественного материала или даже суррогаты. Кауфман считает, что такая тенденция продолжится и дальше, поэтому производители будут вынуждены снижать цены на свои напитки либо переходить на выпуск другого, менее дорогого алкоголя.

А вы перешли на более дешевый алкоголь в этом году или может быть отказались от него вовсе?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

52 подписчика

Комментарии

7
  • Логотип id189457568
    id189457568 1 час назад

    Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить

    Продажи водки и коньяка упали на 16,4 и 20,3% за год. Такие показатели эксперты объясняют ростом нелегального рынка

    Клерк.ру – кликбейт мы делать научились. Зачем?

    • Логотип nlukina
      nlukina 53 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а что не так? Россия не Италия, Испания и Франция, где больше пьют вино,  у нас основное потребление  - крепкие напитки. Их потребление сократилось, так что мы не обманули. 

      • Логотип IriEro
        IriEro 51 минуту назад

        Ирина

        Но меньше-то пить не стали.

        • Логотип nlukina
          nlukina 47 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          если продажи сократились значит покупать стали меньше

          • Логотип IriEro
            IriEro 42 минуты назад

            Ирина

            Э, нет! Написано: "россияне стали меньше пить", и объяснено, что падение продаж - результат роста нелегального рынка и увеличение потребления контрафактной продукции. Но пить-то меньше не стали! Просто заменили одни напитки другими.

            • Логотип nlukina
              nlukina 36 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              согласна, но вот к такому заключению пришел автор поста)

              • Логотип IriEro
                IriEro 30 минут назад

                Ирина

                Что-то у автора поста логика хромает. На обе ноги.

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