Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%

Продажи водки и коньяка упали на 16,4 и 20,3% за год. Такие показатели эксперты объясняют ростом нелегального рынка и заменой качественного алкоголя контрафактом.

Официальные продажи коньяка и бренди в РФ по итогам первого полугодия 2023 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3% до 3,7 млн дал, водки – на 16,4% до 30,2 млн. Такие данные опубликовали «Газета.ru».

Компания «Татспиртпром», в которую входят бренды Graf Ledoff, «Крещенская», Tundra, сократила продажи водки на 14% до 3,6 миллиона декалитров, а Beluga Group, владеющая марками Belugа, «Беленькая», «Русский лед», снизила объемы на 26% до 3,5 миллионов декалитров. У Stellar Group, в которую входят бренды Old Barrel, Mancatcher, Veda, реализация коньяка и бренди снизилась на 19% до 689 тысяч декалитров, На 33% до 758 тысяч декалитров упали продажи у Alvisa, это марки «Старейшина» и «Киновский».

Такие показатели объясняются ростом нелегального рынка. Так как из России ушли некоторые производители качественного алкоголя, оптовые поставщики стали заменять их контрафактом и сотрудничать с теневыми производителями, — отметил лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Кроме этого, на сокращение продаж крепкого алкоголя, мого повлиять снижение доходов у россиян. Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман добавляет, что сейчас сократились доход у среднего класса — основных потребителей крепких алкогольных напитков. А это ведет к переходу этой части населения на аналогичные, но более дешевые алкогольные напитки, зачастую из некачественного материала или даже суррогаты. Кауфман считает, что такая тенденция продолжится и дальше, поэтому производители будут вынуждены снижать цены на свои напитки либо переходить на выпуск другого, менее дорогого алкоголя.