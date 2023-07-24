Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%

Официальные продажи коньяка и бренди в РФ по итогам первого полугодия 2023 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3% до 3,7 млн дал, водки – на 16,4% до 30,2 млн. Такие данные опубликовали «Газета.ru».
Компания «Татспиртпром», в которую входят бренды Graf Ledoff, «Крещенская», Tundra, сократила продажи водки на 14% до 3,6 миллиона декалитров, а Beluga Group, владеющая марками Belugа, «Беленькая», «Русский лед», снизила объемы на 26% до 3,5 миллионов декалитров. У Stellar Group, в которую входят бренды Old Barrel, Mancatcher, Veda, реализация коньяка и бренди снизилась на 19% до 689 тысяч декалитров, На 33% до 758 тысяч декалитров упали продажи у Alvisa, это марки «Старейшина» и «Киновский».
Такие показатели объясняются ростом нелегального рынка. Так как из России ушли некоторые производители качественного алкоголя, оптовые поставщики стали заменять их контрафактом и сотрудничать с теневыми производителями, — отметил лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Кроме этого, на сокращение продаж крепкого алкоголя, мого повлиять снижение доходов у россиян. Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман добавляет, что сейчас сократились доход у среднего класса — основных потребителей крепких алкогольных напитков. А это ведет к переходу этой части населения на аналогичные, но более дешевые алкогольные напитки, зачастую из некачественного материала или даже суррогаты. Кауфман считает, что такая тенденция продолжится и дальше, поэтому производители будут вынуждены снижать цены на свои напитки либо переходить на выпуск другого, менее дорогого алкоголя.
А вы перешли на более дешевый алкоголь в этом году или может быть отказались от него вовсе?
Комментарии7
Клерк.ру – кликбейт мы делать научились. Зачем?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а что не так? Россия не Италия, Испания и Франция, где больше пьют вино, у нас основное потребление - крепкие напитки. Их потребление сократилось, так что мы не обманули.
Ирина
Но меньше-то пить не стали.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
если продажи сократились значит покупать стали меньше
Ирина
Э, нет! Написано: "россияне стали меньше пить", и объяснено, что падение продаж - результат роста нелегального рынка и увеличение потребления контрафактной продукции. Но пить-то меньше не стали! Просто заменили одни напитки другими.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
согласна, но вот к такому заключению пришел автор поста)
Ирина
Что-то у автора поста логика хромает. На обе ноги.