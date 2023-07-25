Каких требований ожидать по итогам сданной отчетности? Или чего бояться бухгалтеру

Руководитель ФНС рапортует об успешной автоматизации всех процессов, а бухгалтеры только и успевают разгребать этот «успех». Как всегда, после отчетного периода ожидаем ворох странных требований от налоговиков.
НО❗️ Знаете ли вы, что не все из требований налоговой являются законными и не всегда надо предоставлять все то, что запросили налоговики? Мы подготовили большой вебинар, который пройдет 1 августа в 15.00 мск «Требования из ИФНС: когда они незаконны и что с ними делать», где подробно разберем незаконные способы налоговой к понуждению уплаты налогов и расскажем вам, как защититься от беззакония.
Спикер вебинара Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем расскажет:
Почему налоговая превышает свои полномочия, зачем ей это нужно?
Какой анализ компании делается налоговой перед выездом?
Принцип определения компании к выездной проверке
Незаконные способы налоговой к понуждению уплаты налогов
Как защититься от беззакония?
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🤦🏻♀️ЕНП
Разбираем самую востребованную тему этого лета — сальдо ЕНС.
Узнайте, как вести себя налогоплательщику в случае, если сальдо ЕНС сформировано некорректно и какие есть механизмы возврата зарезервированной суммы на ЕНС. Все эти вопросы разберем на вебинаре «Как оспорить сальдо ЕНС» 4 августа в 11:00.
Спикеры вебинара Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Екатерина Мастрюкова, юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам на вебинаре расскажут про:
порядок формирования сальдо ЕНС;
практические проблемы при проведении сверок с налоговыми органами;
поведение налогоплательщика в случае, если сальдо ЕНС сформировано некорректно;
порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС;
разницу между зарезервированной суммой и сальдо ЕНС;
механизм возврата зарезервированной суммы на ЕНС;
порядок оспаривания сальдо ЕНС.
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🔥Важно
В 2023 году произошли изменения по налоговым вычетам, которые могут получить налогоплательщики.
Впервые можно получить вычет за за занятия спортом и фитнесом. Какие еще бывают налоговые вычеты, каков их максимальный размер, и за что можно получить расскажет налоговый консультант 9 августа в 11:00 мск навебинаре «Изменения по НДФЛ в 2023 году: налоговые вычеты. Что нужно знать бухгалтеру».
Анна Бондаренко, юрист, налоговый консультант, спикер Сибирского Жилищного конгресса на вебинаре разберет:
За какие расходы можно получить вычет? Краткий обзор.
Кто и за кого может получить вычет за лечение? Изменения в вычете за лечении с 2023 года.
За какие спортивные секции можно получить вычет.
Нюансы получения вычета по договору долевого участия с 2023 года.
Какие ошибки в бывшей справке 2-НДФЛ или 6-НДФЛ препятствуют получению налогового вычета.
Изменения в получении вычета через работодателя.
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