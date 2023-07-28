10 высказываний великих людей о налогах. Пятничный демотиватор

Предлагаю устроить десятиминутный перерыв от работы и узнать, что великие люди разных эпох думали про налоги.

«Один нечестный бухгалтер страшнее армии неприятеля». Наполеон Бонапарт, французский государственный деятель, полководец, император.

картина Жака Луи Давид «Бонапарт на перевале Сен-Бернар»

«Я — консерватор, но с маленькой буквы «к». Поверьте, можно быть консерватором в вопросах налогообложения и либералом в вопросах морали и свободы слова». Мик Джаггер, британский рок-музыкант, актер, продюсер, вокалист рок-группы The Rolling Stones.

Мик Джаггер

«В деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а то, что он может давать всегда». Шарль Луи де Секонда, французский писатель, правовед и философ эпохи Просвещения, один из зачинателей идеологии либерализма.

Гравюра Шарль Луи де Секонда

«Нет патриотов там, где речь идет о налогах». Джордж Оруэлл,британский писатель, журналист и литературный критик, радиоведущий, автор мемуаров, публицист.

Джордж Оруэлл

«В этом мире неизбежны только смерть и налоги». Бенджамин Франклин, Американский политический деятель, дипломат, изобретатель, учёный, философ, писатель, полимат.

Бенджамин Франклин

«Самое непостижимое в этом мире — налоговая шкала». АльбертЭйнштейн, Американский, немецкий и швейцарский физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, философ науки и общественный деятель-гуманист, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года.

Альберт Эйнштейн

«Телохранителей у меня нет, зато я держу двух хорошо натренированных налоговых консультантов». Элвис Пресли, американский певец и актёр. Также известен как «король рок-н-ролла».

Элвис Пресли

«Хороших налогов не бывает».Уинстон Черчилль,британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах; журналист, писатель, художник, почётный член Британской академии, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Уинстон Черчилль

«Взимание непомерных налогов — это путь, вызывающий разбой, обогащение врага, приводящий к гибели государства». Сунь-цзы, китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке до н. э. Автор знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны».

Сунь-цзы

«Не дорого ценю я громкие права, От коих не одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги Мне в сладкой участи оспаривать налоги». АлександрПушкин, русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист.

Александр Пушкин