28 июля — День PR-специалиста. Поздравляем коллег из смежного цеха!

Сегодня в России отмечают День PR-специалиста — профессиональный праздник тех, кто знает, что такое правильная подача информации и как выстраивать деловые связи. Поздравляем всех причастных!

Профессия PR-специалиста появилась ровно ровно 20 лет назад. 28 июля 2003 года Министром труда и соцразвития было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в ОКПДТР.

В справочнике появились: «Заместитель директора по связям с общественностью», «Начальник отдела по связям с общественностью», «Менеджер по связям с общественностью» и «Специалист по связям с общественностью».

Кто такой пиарщик и почему он важен?

PR (Public relations) дословный перевод — «общественные отношения». PR-специалисты (которых называют пиарщики) занимаются созданием и поддержкой положительного имиджа компании, а также управлением информационными потоками и связями с общественностью — работой со СМИ.

За время своей работы в журналистике мне довелось сотрудничать с огромным количеством PR-специалистов и должна признать, что, как и в любой специальности, по-настоящему хороших пиарщиков очень мало. Но, те, кто пришли работать по призванию — высоко ценятся как руководством, так и представителями медиа. С хорошим пиарщиком надо дружить! Постоянно поддерживать связь и хорошие отношения. В противном случае есть риск получить информации последним, а доступ «к телу» спикера вообще может быть закрыт навсегда.

В подавляющем большинстве именно благодаря работе PR-специалистов мы с вами читаем интересные интервью, комментарии экспертов и обзоры закрытых мероприятий (ну, еще свою лепту вносит журналист😆).

В принципе, специальности PR-специалиста и журналиста — смежные сферы деятельности. Главная цель — информировать, но пиарщикам важно подать информацию нужной стороной в нужное время.

Коллеги из «Михайлов и Партнёры» шутки ради для последнего ПМЭФ описали и с помощью нейросетей изобразили типажи основных участников деловых встреч, на которых работают спикеры, журналисты и пиарщики. Вот как забавно у них вышло.

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