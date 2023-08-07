Итальянский мафиози сел в тюрьму за неуплату налогов из-за своей любви к футболу

Итальянский мафиози, который 11 лет успешно скрывался от правосудия, был арестован после отмечания победы футбольного клуба Наполи в итальянском чемпионате. О том, как любовь к футболу может привести к 14 годам и 4 месяцам тюрьмы.

Итальянский мафиози Винченцо Ла Порта, который 11 лет успешно скрывался от закона, был на днях арестован на греческом острове Корфу. Его вычислили по фотографии, которую опубликовали в соцсети, где преступник запечатлен в атрибутике неаполитанского клуба и празднует завоевание чемпионства своего любимого клуба. Последний раз «Наполи» был чемпионом аж целых 33 года назад! Об этом написал sport24.ru.

Ла Порта входит в список 100 самых разыскиваемых преступников Италии, нет, он не какой-то страшный убийца, а всего лишь аналитик, который на своей родине был приговорен 14 годам и 4 месяцам за уклонение от уплаты налогов и другие преступления налогово-финансового характера.

В данный момент Винченцо Ла Порта находится в одной из греческих тюрем. Однако в ближайшее время он будет экстрадирован в Италию.