Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип nlukina
nlukina
Общество

Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой. Стартовала новая компания по поддержке демографии

Очередной виток мер стимулирования рождаемости. Минтруд через наружную рекламу пообещал помочь семьям с «зайками» и обеспечить «лужайку». Неужели кто-то на это еще покупается?
246
Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой. Стартовала новая компания по поддержке демографии
фото freepik.com

В 41 регионе России стартовала новая кампания рекламы по борьбе с демографическим кризисом. В городах России появились большие рекламные щиты, на которых изображен младенец и информация о мерах господдержки для семей с детьми.

«Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей». Написано на плакате.

Вдруг кто-то не знает, существует поговорка: «Дал Бог зайку, даст и лужайку». Сторонники такого подхода подразумевают, что если ребенок родился, то деньги, жилье и прочие блага на него обязательно найдутся. Противники такой позиции, наоборот, воспринимают поговорку мягко говоря иронично и высмеивают тех, кто полагается не на себя, а на русский авось. А сами придерживаются позиции, что если нет базы, ребенка лучше не заводить.

Государство на этой соцрекламе говорит, что поможет зайке. На плакате перечислены все элементы лужайки: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей.

В Минтруде пояснили, что цель подобной кампании — рассказать семьям о существующих мерах поддержки со стороны государства. По мнению чиновников, такая реклама помогает продвигать семейные ценности, пишут «Ведомости».

Напомним, что наша страна находится в демографической яме из-за проблем с рождаемостью в 1990-х годах. Сейчас в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся как раз в те годы.

А вы что думаете, уважаемые коллеги, по этому поводу? Стоит ли, заводя ребенка, полагаться на пособия и прочую господдержку? И достаточно ли такой «лужайки»?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

54 подписчика

Комментарии

7
  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    Стартовала новая компания по поддержке демографии

    Очередной виток мер стимулирования рождаемости. Минтруд через наружную рекламу пообещал помочь семьям с «зайками»

    ой-ёй, поосторожней с заголовками..

    прям таки встали перед глазами содержание и фото этих наружных реклам 🤔

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      original-1sv5.jpgРекламно-информационные материалы разрабатывала АНО «Национальные приоритеты» / Ведомости

      Это вот так выглядит , не могла в пост фото дать, не наше. 

      • Логотип Мирам
        Мирам 1 час назад

        ладно, успокоили :)

  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    Как они собираются помогать с "лужайками", если социальные расходы в бюджете снизили? Откуда средства брать будут? СМС-ками собирать?

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      обещать - не значит жениться)) 

      • Логотип IriEro
        IriEro 1 час назад

        Ирина

        Ложь федерального уровня.

    • Логотип Мирам
      Мирам 1 час назад

      Откуда средства брать будут? СМС-ками собирать?

      оттуда.... енп/енс не отрегулируют еще лет пять и выведут в автоматический режим: ваш звонок очень важен для нас -оставайтесь на линии...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Налоги, взносы, пошлины

Что указывать в платежных поручениях при оплате товаров, работ или услуг?

Вопрос для кого-то странным покажется, но для меня он важный, ибо по ощущениям процентов 30 предпринимателей, самостоятельно управляющих процессом формирования платежных поручений, создают проблемы себе на ровном месте.

Что указывать в платежных поручениях при оплате товаров, работ или услуг?
45
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Инвестиции

Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью NPV

Компания ООО «Варежки» разработала инновационную технологию, чтобы усовершенствовать свою продукцию. Собственник очень хочет использовать вязальные машины высшего класса. Но окупит ли идея вложенные инвестиции? Ответить на этот вопрос позволяет показатель NPV.

Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью NPV
16
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой. Стартовала новая компания по поддержке демографии

Очередной виток мер стимулирования рождаемости. Минтруд через наружную рекламу пообещал помочь семьям с «зайками» и обеспечить «лужайку». Неужели кто-то на это еще покупается?

Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой. Стартовала новая компания по поддержке демографии
7
246
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
НДС

НДС. Документы для освобождения от обложения помощи мобилизованным

Рассматривается порядок документального подтверждения права на освобождение от НДС и учет расходов по налогу на прибыль при помощи мобилизованным

20
Логотип Такском
Такском
ЕНП (единый налоговый платеж)

Новые требования к ЕНП-уведомлениям об исчисленных налогах с октября 2023 года

В конце июля 2023 года был принят закон, который вносит существенные поправки в Налоговый кодекс. Эти изменения затронули многие вопросы, в основном связанные с ЕНС. Некоторые поправки коснулись и уведомлений об исчисленных суммах налога, которые обязаны сдавать налогоплательщики для корректного списания сумм с единого счета.

Новые требования к ЕНП-уведомлениям об исчисленных налогах с октября 2023 года
1,8 тыс.
Логотип Psy_Natalie
Psy_Natalie
Бизнес-психология

Новый коллектив. Как стать своим в новой компании и быстро адаптироваться?

Каждый из нас когда-то начинал свое становление, как специалист. Многие из нас меняли место работы. И, независимо от стажа и жизненного опыта, подобное в той или иной степени является стрессом. Важным моментом остается не только проявление наших профессиональных качеств, но и то, как мы будем выстраивать отношения с коллегами.

Новый коллектив. Как стать своим в новой компании и быстро адаптироваться?
1
112
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Святой рандом августа. NVTK (акции Новатэк)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом августа. NVTK (акции Новатэк)
25
Читать еще