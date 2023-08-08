Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой. Стартовала новая компания по поддержке демографии

В 41 регионе России стартовала новая кампания рекламы по борьбе с демографическим кризисом. В городах России появились большие рекламные щиты, на которых изображен младенец и информация о мерах господдержки для семей с детьми.
«Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей». Написано на плакате.
Вдруг кто-то не знает, существует поговорка: «Дал Бог зайку, даст и лужайку». Сторонники такого подхода подразумевают, что если ребенок родился, то деньги, жилье и прочие блага на него обязательно найдутся. Противники такой позиции, наоборот, воспринимают поговорку мягко говоря иронично и высмеивают тех, кто полагается не на себя, а на русский авось. А сами придерживаются позиции, что если нет базы, ребенка лучше не заводить.
Государство на этой соцрекламе говорит, что поможет зайке. На плакате перечислены все элементы лужайки: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей.
В Минтруде пояснили, что цель подобной кампании — рассказать семьям о существующих мерах поддержки со стороны государства. По мнению чиновников, такая реклама помогает продвигать семейные ценности, пишут «Ведомости».
Напомним, что наша страна находится в демографической яме из-за проблем с рождаемостью в 1990-х годах. Сейчас в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся как раз в те годы.
А вы что думаете, уважаемые коллеги, по этому поводу? Стоит ли, заводя ребенка, полагаться на пособия и прочую господдержку? И достаточно ли такой «лужайки»?
Комментарии7
Стартовала новая компания по поддержке демографии
Очередной виток мер стимулирования рождаемости. Минтруд через наружную рекламу пообещал помочь семьям с «зайками»
ой-ёй, поосторожней с заголовками..
прям таки встали перед глазами содержание и фото этих наружных реклам 🤔
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Рекламно-информационные материалы разрабатывала АНО «Национальные приоритеты» / Ведомости
Это вот так выглядит , не могла в пост фото дать, не наше.
ладно, успокоили :)
Ирина
Как они собираются помогать с "лужайками", если социальные расходы в бюджете снизили? Откуда средства брать будут? СМС-ками собирать?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
обещать - не значит жениться))
Ирина
Ложь федерального уровня.
оттуда.... енп/енс не отрегулируют еще лет пять и выведут в автоматический режим: ваш звонок очень важен для нас -оставайтесь на линии...