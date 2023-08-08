Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой. Стартовала новая компания по поддержке демографии

Очередной виток мер стимулирования рождаемости. Минтруд через наружную рекламу пообещал помочь семьям с «зайками» и обеспечить «лужайку». Неужели кто-то на это еще покупается?

В 41 регионе России стартовала новая кампания рекламы по борьбе с демографическим кризисом. В городах России появились большие рекламные щиты, на которых изображен младенец и информация о мерах господдержки для семей с детьми.

«Тем, кто с зайкой, — помощь с лужайкой: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей». Написано на плакате.

Вдруг кто-то не знает, существует поговорка: «Дал Бог зайку, даст и лужайку». Сторонники такого подхода подразумевают, что если ребенок родился, то деньги, жилье и прочие блага на него обязательно найдутся. Противники такой позиции, наоборот, воспринимают поговорку мягко говоря иронично и высмеивают тех, кто полагается не на себя, а на русский авось. А сами придерживаются позиции, что если нет базы, ребенка лучше не заводить.

Государство на этой соцрекламе говорит, что поможет зайке. На плакате перечислены все элементы лужайки: семейная ипотека, материнский капитал, места в яслях, выплаты на детей.

В Минтруде пояснили, что цель подобной кампании — рассказать семьям о существующих мерах поддержки со стороны государства. По мнению чиновников, такая реклама помогает продвигать семейные ценности, пишут «Ведомости».

Напомним, что наша страна находится в демографической яме из-за проблем с рождаемостью в 1990-х годах. Сейчас в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся как раз в те годы.