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Работающие пенсионеры

Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу

Коллеги, нам в редакцию пришло очень трогательное письмо от нашего пользователя. Хочу поделиться им с вами и может быть, вы что-то посоветуете тоже человеку. Очень хочется помочь!😢
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Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу
Федор Венедиктович Езерский, прославленный русский бухгалтер Иллюстрация Бориса Мальцева / Клерк

Вот о чем я хотела, но забыла написать! Нам в редакцию пришло очень трогательное и милое письмо от нашего пользователя. Поделюсь им с вами здесь.

Скриншот письма от Галины Гульцевой

Может быть, у вас есть какие-то предложения или советы, как быть человеку? Что можно сделать? Безумно хочется помочь!😢

Добрый день, я проработала бухгалтером 25 лет. Мне сейчас 8-й десяток. Жить на одну пенсию тяжело. На последнем месте проработала 15 лет. Вид деятельности сдача недвижимости в аренду. Это УСН и патент.
Какова вероятность найти работу? Очень много в средствах массовой информации говорится, что это умирающая профессия и даже банки предлагают свои услуги. Сейчас много ИП которым необходим бухгалтер. Это не отвлекает от основной деятельности. Могу работать на удалёнке. Надеюсь на понимание.

Вот такой милое и очень нежное письмо. Как думаете, куда обращаться Галине? Есть ли шансы в уважаемом возрасте найти работу? Особенно в такое непростое время, как сейчас? Пожалуйста, пишите ваши советы в комментариях! Меня прямо до слез пробрало.

Как вы знаете, у нас есть Клерк.Работа, где бухгалтеры могут найти работу, а работодатель пополнить команду. И мы обязательно предложим Галине поискать вакансии у нас. А, может быть у вас есть должность в компании?

Совсем скоро у нас появится возможность размещать на «Клерке» резюме, мы разместим резюме Галины в первую очередь. Будем надеяться, что работодатели его быстро увидят и сделают достойное такого опыта предложение.

Если у вас есть какие-то еще предложения, будем рады их услышать! Или сразу пишите Галине на почту guitceva.g@gmail.ru

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

56 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina 1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Коллеги,  очень-очень на вас надеемся! Как думаете реально найти работу? 

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    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Готовы написать про компанию, которая возьмет Галину на работу! Поможем Галине!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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nlukina
Работающие пенсионеры

Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу

Коллеги, нам в редакцию пришло очень трогательное письмо от нашего пользователя. Хочу поделиться им с вами и может быть, вы что-то посоветуете тоже человеку. Очень хочется помочь!😢

Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу
2
99
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zakharovmaxim
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