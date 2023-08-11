Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу

Коллеги, нам в редакцию пришло очень трогательное письмо от нашего пользователя. Хочу поделиться им с вами и может быть, вы что-то посоветуете тоже человеку. Очень хочется помочь!😢

Вот о чем я хотела, но забыла написать! Нам в редакцию пришло очень трогательное и милое письмо от нашего пользователя. Поделюсь им с вами здесь.

Скриншот письма от Галины Гульцевой

Может быть, у вас есть какие-то предложения или советы, как быть человеку? Что можно сделать? Безумно хочется помочь!😢

Добрый день, я проработала бухгалтером 25 лет. Мне сейчас 8-й десяток. Жить на одну пенсию тяжело. На последнем месте проработала 15 лет. Вид деятельности сдача недвижимости в аренду. Это УСН и патент.

Какова вероятность найти работу? Очень много в средствах массовой информации говорится, что это умирающая профессия и даже банки предлагают свои услуги. Сейчас много ИП которым необходим бухгалтер. Это не отвлекает от основной деятельности. Могу работать на удалёнке. Надеюсь на понимание.

Вот такой милое и очень нежное письмо. Как думаете, куда обращаться Галине? Есть ли шансы в уважаемом возрасте найти работу? Особенно в такое непростое время, как сейчас? Пожалуйста, пишите ваши советы в комментариях! Меня прямо до слез пробрало.

Как вы знаете, у нас есть Клерк.Работа, где бухгалтеры могут найти работу, а работодатель пополнить команду. И мы обязательно предложим Галине поискать вакансии у нас. А, может быть у вас есть должность в компании?

Совсем скоро у нас появится возможность размещать на «Клерке» резюме, мы разместим резюме Галины в первую очередь. Будем надеяться, что работодатели его быстро увидят и сделают достойное такого опыта предложение.