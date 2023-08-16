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Больничные

Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий

Правительство внесло поправки в правила исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Что изменится с 19 августа?
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Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий
фото freepik.com

Напомним, законом от 03.04.2023 № 98-ФЗ внесены поправки в закон об обязательном соцстраховании (от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ), в том числе в частираспространения предельной величины среднего дневного заработка на расчет больничных пособий. Ранее предельная величина среднего дневного заработка была установлена для расчета пособия по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком.

В связи с этим правительство РФ откорректировало Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности и по БиР. Новые правила были утверждены постановлением Правительства от 09.08.2023 № 1303 и вступят в силу уже с 19 августа 2023 года.

Согласно новым нормам, размер среднего дневного заработка для расчета больничного пособия не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления взносов за 2 календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности или же декретного отпуска.

В правилах расчета пособий предельная величина среднего дневного заработка установлена, в том числе для исчисления больничных пособий.

А еще из расчета СДЗ исключили период приостановления действия трудового договора в связи с мобилизацией. Данная норма распространяется на правоотношения возникшие с 21 сентября 2022 года.

Не забудьте, что новые положения вступят в силу с 19 августа 2023 года.

У меня вопрос один — а зачем?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

59 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nlukina
    nlukina
    Больничные

    Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий

    Правительство внесло поправки в правила исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Что изменится с 19 августа?

    Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий
    83
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