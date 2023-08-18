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Бухгалтеры

Пятничный демотиватор. 6 лучших фильмов и сериалов про бухгалтеров: что посмотреть на выходных

Работа бухгалтера не такая захватывающая для кино, как например работа спасателя, врача или полицейского. Но, мы-то с вами знаем, что компании без хорошего бухгалтера не выжить, и самый крутой супергерой во время проверки — это главбух. Иногда об этом вспоминают и кинорежиссёры. Составили для вас подборку классных лент про бухгалтеров на выходные.
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Пятничный демотиватор. 6 лучших фильмов и сериалов про бухгалтеров: что посмотреть на выходных
Список шиндлера

Список Шиндлера (1993)

«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир»

Главные роли: Рэйф Файнс, Лиам Нисон, Бен Кингсли.

Оценки: imdb 9.

Этот фильм — памятник жертвам холокоста, созданный Стивеном Спилбергом, о подлинной истории промышленника Оскара Шиндлера, который во время войны нанял дешевую рабочую силу. Это решение изменило Оскара и спасло многие жизни.

Шиндлер — типичный представитель деловой Германии. Он приезжает в Польшу, с желанием запустить свое производство. Его репутация позволяет быстро обрасти полезными связями и возможностями. И бизнесмен набирает на свою фабрику местных евреев. Эмалированные изделия, хорошо продаются. Шиндлер не успевает пересчитывать прибыль.

Зарабатывать деньги ему помогает бухгалтер Ицхак Штерн. Который в впоследствии сильно повлияет на Шиндлера и на его решение тратить средства на подкуп нацистов для спасения евреев.

Побег из Шоушенка (1994)

«Если ты зашёл так далеко, может ты зайдёшь ещё дальше?»

Главные роли: Тим Роббинс, Морган Фриман, Боб Гантон.

Оценки: imdb 9.3.

У бухгалтера Энди Дюфрейна тяжелые времена: он оказался в тюрьме по обвинению в двойном убийстве, своей жены и ее любовника. В тюрьме под названием Шоушенк свои жесткие законы, которые могут сломать любого, но только не Энди. Он находит общий язык не только с заключенными, но и с охранниками. Его другом становится Ред, а любовь к жизни и тяга к свободе помогает ему верить в справедливость, даже в самом неподходящем для этого месте — Шоушенке.

Интересный факт. Шоушенк с треском провалился в прокате, а позже получил 7 номинаций на премию «Оскар» и обрел культовый статус.

В последний момент (1995)

«Держись рядом с папой»

Главные роли: Джонни Депп, Кристофер Уокен, Рома Маффиа.

Оценки: imdb 6.3.

Эксцентричный Джонни Депп играл бухгалтера в одном из своих первых фильмов. У скромного бухгалтера Джина Уотсона на вокзале похищают дочь двое людей с полицейскими значками: мистер Смит и мисс Джонс и заставляют убить губернатора Элеанор Грант, баллотирующуюся на новый срок. У него девяносто минут времени и шесть пуль в барабане револьвера. Время пошло!

«Бруклин» (2015)

«Тоска по дому — это болезнь»

Главные роли: Сирша Ронан, Эмори Коэн, Донал Глисон.

Оценки: imdb 7.5.

Сюжет повествует об Эйлис Лейси, молодой ирландке, которая эмигрирует в Бруклин в начале 1950-х годов в поисках работы (она мечтает стать бухгалтером). Сирша Ронан чутко передала настроения, страдания и дух своей героини, которая мечтает работать с цифрами. Она преодолевает сложности, чтобы получить образование. И в итоге становится бухгалтером, как и мечтала. Но прежде ей придется пройти очень долгий и непростой путь. Чудесный фильм, местами грустный, но очень солнечный.

Расплата (2016)

«Люди все разные, но стремятся к одному»

Главные роли: Бен Аффлек, Анна Кендрик и Дж. К. Симмонс.

Оценки: imdb 7.3.

Главный герой бухгалтер с синдромом Аспергера (расстройство аутистического спектра — РАС).Крис работает бухгалтером в небольшом офисе в торговом центре в Плейнфилде, штат Иллинойс. Он разоблачает финансовые обманы инсайдеров, часто работая на преступные и террористические организации. Клиенты Криса общаются с ним через Голос, чья личность неизвестна. Конечно, там где есть мафия и деньги, есть и экшен и стрельба. Но в фильме также присутствуют и спокойные размышления героя о своем трудном детстве.

Озарк (2017—2022)

«Деньги по сути своей — это мера принятых человеком решений»

Главные роли: Джейсон Бейтман, Лора Линни.

Оценки: imdb 8.5.

Шикарный американский криминально-драматический телесериал от Netflix. В начале «Озарка» глава картеля Наварро убивает партнера главного героя — Марти Берда (финансового консультанта) за кражу отмываемых денег. Под дулом пистолета Берд выдумывает план спасения: он уедет с семьей из Чикаго в озерный регион Озарк в штате Миссури. И там начнет отмывать огромные суммы денег для картеля. Марти с женой Вэнди и детьми срочно перебирается на новое место и ищет все возможные способы выводить наличные мафии через местный бизнес. Как вы понимаете, это краткое описание лишь самая завязка сериала.

На мой взгляд, «Озарк» — лучшее телешоу со времен «Во все тяжкие».

У сериала две награды «Эмми» и еще девять номинаций на самую престижную премию в мире сериалов, а также отличные оценки зрителей и критиков.

А какой ваш фильм и сериал самый любимый? Можно списком))

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

62 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina 35 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Коллеги,  пишите, что смотрели уже из списка, что понравилось, что нет. Какие фильмы и сериалы в последнее время смотрели? Что посоветуете? 

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