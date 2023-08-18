Пятничный демотиватор. 6 лучших фильмов и сериалов про бухгалтеров: что посмотреть на выходных

Список Шиндлера (1993)
Главные роли: Рэйф Файнс, Лиам Нисон, Бен Кингсли.
Оценки: imdb 9.
Этот фильм — памятник жертвам холокоста, созданный Стивеном Спилбергом, о подлинной истории промышленника Оскара Шиндлера, который во время войны нанял дешевую рабочую силу. Это решение изменило Оскара и спасло многие жизни.
Шиндлер — типичный представитель деловой Германии. Он приезжает в Польшу, с желанием запустить свое производство. Его репутация позволяет быстро обрасти полезными связями и возможностями. И бизнесмен набирает на свою фабрику местных евреев. Эмалированные изделия, хорошо продаются. Шиндлер не успевает пересчитывать прибыль.
Зарабатывать деньги ему помогает бухгалтер Ицхак Штерн. Который в впоследствии сильно повлияет на Шиндлера и на его решение тратить средства на подкуп нацистов для спасения евреев.
Побег из Шоушенка (1994)
Главные роли: Тим Роббинс, Морган Фриман, Боб Гантон.
Оценки: imdb 9.3.
У бухгалтера Энди Дюфрейна тяжелые времена: он оказался в тюрьме по обвинению в двойном убийстве, своей жены и ее любовника. В тюрьме под названием Шоушенк свои жесткие законы, которые могут сломать любого, но только не Энди. Он находит общий язык не только с заключенными, но и с охранниками. Его другом становится Ред, а любовь к жизни и тяга к свободе помогает ему верить в справедливость, даже в самом неподходящем для этого месте — Шоушенке.
Интересный факт. Шоушенк с треском провалился в прокате, а позже получил 7 номинаций на премию «Оскар» и обрел культовый статус.
В последний момент (1995)
Главные роли: Джонни Депп, Кристофер Уокен, Рома Маффиа.
Оценки: imdb 6.3.
Эксцентричный Джонни Депп играл бухгалтера в одном из своих первых фильмов. У скромного бухгалтера Джина Уотсона на вокзале похищают дочь двое людей с полицейскими значками: мистер Смит и мисс Джонс и заставляют убить губернатора Элеанор Грант, баллотирующуюся на новый срок. У него девяносто минут времени и шесть пуль в барабане револьвера. Время пошло!
«Бруклин» (2015)
Главные роли: Сирша Ронан, Эмори Коэн, Донал Глисон.
Оценки: imdb 7.5.
Сюжет повествует об Эйлис Лейси, молодой ирландке, которая эмигрирует в Бруклин в начале 1950-х годов в поисках работы (она мечтает стать бухгалтером). Сирша Ронан чутко передала настроения, страдания и дух своей героини, которая мечтает работать с цифрами. Она преодолевает сложности, чтобы получить образование. И в итоге становится бухгалтером, как и мечтала. Но прежде ей придется пройти очень долгий и непростой путь. Чудесный фильм, местами грустный, но очень солнечный.
Расплата (2016)
Главные роли: Бен Аффлек, Анна Кендрик и Дж. К. Симмонс.
Оценки: imdb 7.3.
Главный герой бухгалтер с синдромом Аспергера (расстройство аутистического спектра — РАС).Крис работает бухгалтером в небольшом офисе в торговом центре в Плейнфилде, штат Иллинойс. Он разоблачает финансовые обманы инсайдеров, часто работая на преступные и террористические организации. Клиенты Криса общаются с ним через Голос, чья личность неизвестна. Конечно, там где есть мафия и деньги, есть и экшен и стрельба. Но в фильме также присутствуют и спокойные размышления героя о своем трудном детстве.
Озарк (2017—2022)
Главные роли: Джейсон Бейтман, Лора Линни.
Оценки: imdb 8.5.
Шикарный американский криминально-драматический телесериал от Netflix. В начале «Озарка» глава картеля Наварро убивает партнера главного героя — Марти Берда (финансового консультанта) за кражу отмываемых денег. Под дулом пистолета Берд выдумывает план спасения: он уедет с семьей из Чикаго в озерный регион Озарк в штате Миссури. И там начнет отмывать огромные суммы денег для картеля. Марти с женой Вэнди и детьми срочно перебирается на новое место и ищет все возможные способы выводить наличные мафии через местный бизнес. Как вы понимаете, это краткое описание лишь самая завязка сериала.
На мой взгляд, «Озарк» — лучшее телешоу со времен «Во все тяжкие».
У сериала две награды «Эмми» и еще девять номинаций на самую престижную премию в мире сериалов, а также отличные оценки зрителей и критиков.
А какой ваш фильм и сериал самый любимый? Можно списком))
Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Коллеги, пишите, что смотрели уже из списка, что понравилось, что нет. Какие фильмы и сериалы в последнее время смотрели? Что посоветуете?