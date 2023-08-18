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Бухгалтеры

⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию

Коллеги, приглашаем вас на самое масштабное профессиональное мероприятие осени Клерк.Конференцию. Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции. Будет очень круто!❤️
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⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию

Дорогие коллеги, приглашаем вас посетить наше мероприятие — «Клерк.Конференцию». Давайте вместе погрузимся в мир налогов и узнаем все про ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизацию, отчетность и проверки?

Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша Клерк.Конференция станет главным осенним событием — мы обсудим все, что произошло в 2023 и поговорим о том, чего нам ждать в 2024.

Записаться на конференцию

На Клерк.Конференция можно встретиться с топовыми экспертами, задать наболевшие вопросы и обсудить ключевые вопросы с коллегами из мира финансов и бухгалтерии.

Программа мероприятия

  1. Работа с ЕНП в связи с последними поправками.

  2. Оплата налогов и их законная оптимизация.

  3. Ведение учета по всем семи новым ФСБУ.

  4. Сдача всех видов отчетности.

  5. Как отвечать на требования ИФНС?

  6. Защита от штрафов, уголовки, субсидарки при налоговых проверках.

Подробнее

Не можете приехать в Краснодар? Не беда — примите участие онлайн!  Трансляция будет доступна из любой точки мира. Вы сможете задавать вопросы в чате, а после окончания трансляции получите запись.

До 31 августа держим цену на билеты, а потом будем ее поднимать.

Сейчас участие офлайн стоит 2 500 рублей, с 1 сентября будет 18 200 рублей.

Цена на онлайн еще демократичнее — 1 000 рублей. В сентябре уже будет 9 600 рублей.

Покупайте билеты, пока действует такая классная скидка! Не упустите выгоду!

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nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

62 подписчика

Комментарии

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  • Логотип nlukina
    nlukina 48 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Коллеги,  а вы посещаете конференции в принципе? Если да,  то какой формат предпочитаете:  онлайн или офлайн?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Бухгалтеры

⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию

Коллеги, приглашаем вас на самое масштабное профессиональное мероприятие осени Клерк.Конференцию. Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции. Будет очень круто!❤️

⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию
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