⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию

Коллеги, приглашаем вас на самое масштабное профессиональное мероприятие осени Клерк.Конференцию. Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции. Будет очень круто!❤️

Дорогие коллеги, приглашаем вас посетить наше мероприятие — «Клерк.Конференцию». Давайте вместе погрузимся в мир налогов и узнаем все про ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизацию, отчетность и проверки?

Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша Клерк.Конференция станет главным осенним событием — мы обсудим все, что произошло в 2023 и поговорим о том, чего нам ждать в 2024.

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На Клерк.Конференция можно встретиться с топовыми экспертами, задать наболевшие вопросы и обсудить ключевые вопросы с коллегами из мира финансов и бухгалтерии.

Программа мероприятия Работа с ЕНП в связи с последними поправками. Оплата налогов и их законная оптимизация. Ведение учета по всем семи новым ФСБУ. Сдача всех видов отчетности. Как отвечать на требования ИФНС? Защита от штрафов, уголовки, субсидарки при налоговых проверках.

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Не можете приехать в Краснодар? Не беда — примите участие онлайн! Трансляция будет доступна из любой точки мира. Вы сможете задавать вопросы в чате, а после окончания трансляции получите запись.

До 31 августа держим цену на билеты, а потом будем ее поднимать. Сейчас участие офлайн стоит 2 500 рублей, с 1 сентября будет 18 200 рублей. Цена на онлайн еще демократичнее — 1 000 рублей. В сентябре уже будет 9 600 рублей.

Покупайте билеты, пока действует такая классная скидка! Не упустите выгоду!

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