⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию

Дорогие коллеги, приглашаем вас посетить наше мероприятие — «Клерк.Конференцию». Давайте вместе погрузимся в мир налогов и узнаем все про ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизацию, отчетность и проверки?
Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша Клерк.Конференция станет главным осенним событием — мы обсудим все, что произошло в 2023 и поговорим о том, чего нам ждать в 2024.
На Клерк.Конференция можно встретиться с топовыми экспертами, задать наболевшие вопросы и обсудить ключевые вопросы с коллегами из мира финансов и бухгалтерии.
Программа мероприятия
Работа с ЕНП в связи с последними поправками.
Оплата налогов и их законная оптимизация.
Ведение учета по всем семи новым ФСБУ.
Сдача всех видов отчетности.
Как отвечать на требования ИФНС?
Защита от штрафов, уголовки, субсидарки при налоговых проверках.
Не можете приехать в Краснодар? Не беда — примите участие онлайн! Трансляция будет доступна из любой точки мира. Вы сможете задавать вопросы в чате, а после окончания трансляции получите запись.
До 31 августа держим цену на билеты, а потом будем ее поднимать.
Сейчас участие офлайн стоит 2 500 рублей, с 1 сентября будет 18 200 рублей.
Цена на онлайн еще демократичнее — 1 000 рублей. В сентябре уже будет 9 600 рублей.
Покупайте билеты, пока действует такая классная скидка! Не упустите выгоду!
Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Коллеги, а вы посещаете конференции в принципе? Если да, то какой формат предпочитаете: онлайн или офлайн?