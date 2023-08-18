Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем развивать постоянную рубрику в Трибуне

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

Всем привет! У меня сегодня меню — «Съем то, чем покормят в гостях». Пусть это будет стейк или креветки, а лучше стейк и креветки, а еще оливье и свекольник. И пусть не будет торта, особенно «молочной девочки» или праги🤞

Да, наконец-то день без готовки😍

Но, вчера вечером я успела до сна приготовить бефстроганов. Режу тонкими брусочками говядину, тушу с луком часа 2-2,5, перед подачей заправляю сметаной и разогреваю.

На ужин:

бефстроганов,

пюре,

овощной салат,

дыня.

А что у вас сегодня в меню?