Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем развивать постоянную рубрику в Трибуне

Всем привет! У меня сегодня меню — «Съем то, чем покормят в гостях».
Пусть это будет стейк или креветки, а лучше стейк и креветки, а еще оливье и свекольник. И пусть не будет торта, особенно «молочной девочки» или праги🤞
Да, наконец-то день без готовки😍
Но, вчера вечером я успела до сна приготовить бефстроганов. Режу тонкими брусочками говядину, тушу с луком часа 2-2,5, перед подачей заправляю сметаной и разогреваю.
На ужин:
бефстроганов,
пюре,
овощной салат,
дыня.
А что у вас сегодня в меню?
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