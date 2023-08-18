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Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем развивать постоянную рубрику в Трибуне

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.
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Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем развивать постоянную рубрику в Трибуне
фото freepik.com

Всем привет! У меня сегодня меню — «Съем то, чем покормят в гостях». Пусть это будет стейк или креветки, а лучше стейк и креветки, а еще оливье и свекольник. И пусть не будет торта, особенно «молочной девочки» или праги🤞

Да, наконец-то день без готовки😍

Но, вчера вечером я успела до сна приготовить бефстроганов. Режу тонкими брусочками говядину, тушу с луком часа 2-2,5, перед подачей заправляю сметаной и разогреваю.

На ужин:

  • бефстроганов,

  • пюре,

  • овощной салат,

  • дыня.

А что у вас сегодня в меню?

Поделитесь своими фотографиями и рецептами, что собираетесь готовить на этой неделе. Присылайте рецепты, фотографии и задумки!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

62 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем развивать постоянную рубрику в Трибуне
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