Здравствуйте, я ваша белочка! ЦБ выпустил золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная»

Банк России выпустил памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная». Кому белочку?

ЦБ выпустил в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная» из серии «Сохраним наш мир». На обратной стороне монеты размещено рельефное изображение белки в различных вариациях.

серебряную номиналом 3 рубля;

серебряную номиналом 25 рублей;

серебряную номиналом 100 рублей, ;

золотую номиналом 50 рублей;

золотую номиналом 100 рублей;

золотую номиналом 10 000 рублей.

Монета номиналом 10 000 руб. имеет массу драгоценного металла в 1 кг.

Тираж 3-рублевых монет составит 5 тыс., 25, 50 и 100-рублевые моменты изготовят в тираже 1000 штук каждая. Тяжелых 100-рублевых серебряных монет ЦБ выпустит всего 75 штук.

Заказать памятную монету можно будет на сайте АО «Гознак».