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Банки

Здравствуйте, я ваша белочка! ЦБ выпустил золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная»

Банк России выпустил памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная». Кому белочку?
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Здравствуйте, я ваша белочка! ЦБ выпустил золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная»
фото freepik.com

ЦБ выпустил в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная» из серии «Сохраним наш мир». На обратной стороне монеты размещено рельефное изображение белки в различных вариациях.

  • серебряную номиналом 3 рубля;

  • серебряную номиналом 25 рублей;

  • серебряную номиналом 100 рублей, ;

  • золотую номиналом 50 рублей;

  • золотую номиналом 100 рублей;

  • золотую номиналом 10 000 рублей.

Монета номиналом 10 000 руб. имеет массу драгоценного металла в 1 кг.

Тираж 3-рублевых монет составит 5 тыс., 25, 50 и 100-рублевые моменты изготовят в тираже 1000 штук каждая. Тяжелых 100-рублевых серебряных монет ЦБ выпустит всего 75 штук.

Заказать памятную монету можно будет на сайте АО «Гознак».

Кто себе хочет белочку весом 1 кг?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

62 подписчика

Комментарии

2
  • Логотип Мирам
    Мирам 51 минуту назад

    Банк России выпустил памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная»

    учитывая, что Банк России серьезная организация, ничего просто так не делающая и явно далекая от забот о сохранении природы......

    вопросов, кроме -как понимать вашу -нет....

  • Логотип nlukina
    nlukina 36 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    и как же понимать? 

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