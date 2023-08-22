Здравствуйте, я ваша белочка! ЦБ выпустил золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная»

ЦБ выпустил в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная» из серии «Сохраним наш мир». На обратной стороне монеты размещено рельефное изображение белки в различных вариациях.
серебряную номиналом 3 рубля;
серебряную номиналом 25 рублей;
серебряную номиналом 100 рублей, ;
золотую номиналом 50 рублей;
золотую номиналом 100 рублей;
золотую номиналом 10 000 рублей.
Монета номиналом 10 000 руб. имеет массу драгоценного металла в 1 кг.
Тираж 3-рублевых монет составит 5 тыс., 25, 50 и 100-рублевые моменты изготовят в тираже 1000 штук каждая. Тяжелых 100-рублевых серебряных монет ЦБ выпустит всего 75 штук.
Заказать памятную монету можно будет на сайте АО «Гознак».
Кто себе хочет белочку весом 1 кг?
Комментарии2
учитывая, что Банк России серьезная организация, ничего просто так не делающая и явно далекая от забот о сохранении природы......
вопросов, кроме -как понимать вашу -нет....
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
и как же понимать?