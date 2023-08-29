Good news, everyone!⁠⁠ Госдума планирует ужесточить правила для электросамокатов

Депутаты осенью планируют обсудить ужесточение ответственности за нарушения при езде на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. А вы как относитесь к электросамокатам? У вас они в городе есть? Сами пользуетесь?

Госдума этой осенью проработает варианты повышения ответственности для водителей электросамокатов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что с 2019 г. количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось более чем в 40 раз.

В этом году стали чаще видеть новости о трагедиях в результате аварий с участием электросамокатов. Если некоторое время назад это были отдельные случаи, то сейчас проблема приобрела массовый характер. Расширилась и география. Благодаря появлению проката электросамокаты стали популярными не только в Москве, но и в других городах России, — пишет Володин.

Проблемы с самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), заключаются в том, что их скорость ограничена всего до 25 км/ч. Кроме этого на них можно ездить по тротуарам, вело и пешеходным дорожкам, если масса самоката не больше 35 кг.

Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные. Важно, чтобы каждый осознавал свою ответственность, особенно в случаях, когда в результате его езды страдают люди, — заверил Володин.

О том, что самокаты достали, говорит опрос портала SuperJob.ru. В нем жители двух столиц высказались за полный запрет сервисов аренды электросамокатов. В Москве такой запрет сочли уместным 62 процента респондентов, против выступили 22 процента. В Петербурге за запрет — 65 процентов, против — 24 процента жителей.

Пользователи телеграм-канала против самокатов