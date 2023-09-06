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Воинский учет

Кому на Руси жить хорошо. Айтишники получили отсрочку от армии на весь призывной возраст

IТ-специалисты с 1 января 2024-го получат отсрочку от призыва на срочную службу до 30 лет. Ранее в России до этого же возраста увеличили верхний порог для призыва. За что такие преференции?
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Кому на Руси жить хорошо. Айтишники получили отсрочку от армии на весь призывной возраст
фото freepik.com

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому возраст отсрочки от срочной службы для IT-специалистов в России будет повышен с 27 лет до 30. Документ вступит в силу 01.01.2024.

По действующим сейчас правилам право на отсрочку от службы имеют IT-специалисты в возрасте от 18 до 27 лет, которые:

  • являются российскими гражданами;

  • имеют высшее образование по специальности из спецперечня (математика, физика, радиотехника, криптография, информационная безопасность и т.д.);

  • работают по трудовому договору в аккредитованной IT-компании.

С 2024 года предельный возраст айтишников повысили с 27 до 30 лет, до верхнего порога для призыва.

Чтобы получить отсрочку, IТ-специалист должен быть гражданином России призывного возраста, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работать по трудовому договору в аккредитованной компании не менее 11 месяцев, но если айтишник устроился на работу в течение года после окончания института, требований к его стажу нет.

Понятно, что подобный указ вызван намерением поддержать IT-отрасль на фоне массового оттока специалистов после ввода войск на Украину. Но, разве другие отрасли не также страдают? Почему же именно айтишникам такие преференции?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

72 подписчика

Комментарии

11
  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    Айтишники получили отсрочку от армии на весь призывной возраст

    направят позже, в районе 50. с заботой об из здоровье, чтобы радикулит не так напрягал...

  • Логотип Александр42
    Александр42
    1 час назад

    Александр @42

    Потому что правительство считает, что это у нас единтсвенная до фервраля 2021 г. конкурентная в плане всей Планете отрасль экономики, вот отчаянно бореться, чтобы это созранит. Вторая причина, что у них есть цклое министерство, которое бореться за их инетресы и у них получается. У предпринимателей нет никакого министрства, когда-то было министерство по малому бизнесу, но его, конечно, ликивдировали.
    Заметим, что заколовое, с отсылкой к классикам - весьма хорош. Только с ними нужно быть осторожными, т.к. смыслы получучаются двойными, праямо как в произвелении Н.А.Некрасова.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      50 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      это какое министерство?

      • Логотип LIrina-1973
        LIrina-1973 37 минут назад

        Минцифры - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

        • Логотип nlukina
          nlukina
          24 минуты назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          спасибо! Что-то у меня утром тяжело с соображалкой... очевидно же было 

          • Логотип Александр42
            Александр42
            1 минуту назад

            Александр @42

            Это да, утром у многих особое состоние. Сами такие.

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 42 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    без токарей (сверловщиков,слесарей, фрезеровщиков и т.п. и т.д. ) останемся ((( но с компьютером и айтишником

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 33 минуты назад

      Потому что, исходя из реалий, сверловщики, слесари, фрезеровщики и т.п. и т.д. не уедут массово из страны, а что произошло с айтишниками - мы наблюдали в 2 захода: в марте и сентябре прошлого года.

      В IT-индустрии в России кадровый голод. Эта специальность позволяет намного быстрее найти работу за границей, в отличие от многих-многих других. К тому же, и знание английского языка у программеров обычно на высоте, что тоже большой плюс и при эмиграции, и при устройстве на работу в зарубежных компаниях.

      • Логотип nlukina
        nlukina
        23 минуты назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        сейчас компании мало-мальски имеющие отношения к IT-индустрии начнут списки массово подавать на бронь и отсрочку. Думаю, они уже этим занимаются активно 

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 10 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    LIrina-1973: "в России кадровый голод". В России на рабочие руки кадровывй голод. Без айтишников как-то предприятие жило все это время, да, не совсем удобно, понятно, но работало. 

  • Логотип Владимир_Долгополов
    Владимир_Долгополов 1 минуту назад

    Владимир

    Но, разве другие отрасли не также страдают? Почему же именно айтишникам такие преференции?

    Почему вы решили, что преференции вводятся из-за того, что кто-то страдает?) В перечне, на который вы сослались в посте, и авиастроение, и радиоэлектронные системы, и ещё куча специальностей потенциально полезных для нужд "сво". Этим преференции и обусловлены, имхо. Кроме того, вождь недавно заявил, что наша экономика обогнала немецкую, так что о страдании речь нет в принципе)))

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