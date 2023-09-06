Кому на Руси жить хорошо. Айтишники получили отсрочку от армии на весь призывной возраст

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому возраст отсрочки от срочной службы для IT-специалистов в России будет повышен с 27 лет до 30. Документ вступит в силу 01.01.2024.
По действующим сейчас правилам право на отсрочку от службы имеют IT-специалисты в возрасте от 18 до 27 лет, которые:
являются российскими гражданами;
имеют высшее образование по специальности из спецперечня (математика, физика, радиотехника, криптография, информационная безопасность и т.д.);
работают по трудовому договору в аккредитованной IT-компании.
С 2024 года предельный возраст айтишников повысили с 27 до 30 лет, до верхнего порога для призыва.
Чтобы получить отсрочку, IТ-специалист должен быть гражданином России призывного возраста, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работать по трудовому договору в аккредитованной компании не менее 11 месяцев, но если айтишник устроился на работу в течение года после окончания института, требований к его стажу нет.
Понятно, что подобный указ вызван намерением поддержать IT-отрасль на фоне массового оттока специалистов после ввода войск на Украину. Но, разве другие отрасли не также страдают? Почему же именно айтишникам такие преференции?
Комментарии11
направят позже, в районе 50. с заботой об из здоровье, чтобы радикулит не так напрягал...
Александр @42
Потому что правительство считает, что это у нас единтсвенная до фервраля 2021 г. конкурентная в плане всей Планете отрасль экономики, вот отчаянно бореться, чтобы это созранит. Вторая причина, что у них есть цклое министерство, которое бореться за их инетресы и у них получается. У предпринимателей нет никакого министрства, когда-то было министерство по малому бизнесу, но его, конечно, ликивдировали.
Заметим, что заколовое, с отсылкой к классикам - весьма хорош. Только с ними нужно быть осторожными, т.к. смыслы получучаются двойными, праямо как в произвелении Н.А.Некрасова.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это какое министерство?
Минцифры - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
спасибо! Что-то у меня утром тяжело с соображалкой... очевидно же было
Александр @42
Это да, утром у многих особое состоние. Сами такие.
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
без токарей (сверловщиков,слесарей, фрезеровщиков и т.п. и т.д. ) останемся ((( но с компьютером и айтишником
Потому что, исходя из реалий, сверловщики, слесари, фрезеровщики и т.п. и т.д. не уедут массово из страны, а что произошло с айтишниками - мы наблюдали в 2 захода: в марте и сентябре прошлого года.
В IT-индустрии в России кадровый голод. Эта специальность позволяет намного быстрее найти работу за границей, в отличие от многих-многих других. К тому же, и знание английского языка у программеров обычно на высоте, что тоже большой плюс и при эмиграции, и при устройстве на работу в зарубежных компаниях.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
сейчас компании мало-мальски имеющие отношения к IT-индустрии начнут списки массово подавать на бронь и отсрочку. Думаю, они уже этим занимаются активно
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
LIrina-1973: "в России кадровый голод". В России на рабочие руки кадровывй голод. Без айтишников как-то предприятие жило все это время, да, не совсем удобно, понятно, но работало.
Владимир
Почему вы решили, что преференции вводятся из-за того, что кто-то страдает?) В перечне, на который вы сослались в посте, и авиастроение, и радиоэлектронные системы, и ещё куча специальностей потенциально полезных для нужд "сво". Этим преференции и обусловлены, имхо. Кроме того, вождь недавно заявил, что наша экономика обогнала немецкую, так что о страдании речь нет в принципе)))