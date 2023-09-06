Кому на Руси жить хорошо. Айтишники получили отсрочку от армии на весь призывной возраст

IТ-специалисты с 1 января 2024-го получат отсрочку от призыва на срочную службу до 30 лет. Ранее в России до этого же возраста увеличили верхний порог для призыва. За что такие преференции?

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому возраст отсрочки от срочной службы для IT-специалистов в России будет повышен с 27 лет до 30. Документ вступит в силу 01.01.2024.

По действующим сейчас правилам право на отсрочку от службы имеют IT-специалисты в возрасте от 18 до 27 лет, которые:

являются российскими гражданами;

имеют высшее образование по специальности из спецперечня (математика, физика, радиотехника, криптография, информационная безопасность и т.д.);

работают по трудовому договору в аккредитованной IT-компании.

С 2024 года предельный возраст айтишников повысили с 27 до 30 лет, до верхнего порога для призыва.

Чтобы получить отсрочку, IТ-специалист должен быть гражданином России призывного возраста, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работать по трудовому договору в аккредитованной компании не менее 11 месяцев, но если айтишник устроился на работу в течение года после окончания института, требований к его стажу нет.