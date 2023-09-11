В черном списке. Евросоюз запретил россиянам ввозить автомобили, смартфоны и туалетную бумагу

Появился новый абсурдный черный список, запретив россиянам ввозить уйму личных вещей на территорию Евросоюза. В ЕС объяснили, что ввоз личных автомобилей, смартфонов, ноутбуков и даже туалетной бумаги россиян расценивается как запрещенный импорт. Вот такая странная запрещенка.

Евросоюз ввел очередные санкции. Теперь россиянам запретили ввозить на территорию еврозоны личные автомобили, смартфоны и даже предметы личной гигиены, так как ЕС расценивает соответствующие действия как импорт.

Под ограничения попадут также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов и фотоаппараты.

Европейская комиссия уже подтвердила, что страны Евросоюза запретили въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Также нельзя провозить некоторые личные вещи, в том числе смартфоны, пишет РБК.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство подпадают под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России», — отмечается в документе.

4 сентября посольство России в Германии сообщало о продолжающихся отдельных случаях изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита.



Посольство РФ в Хельсенки, комментируя ограничения ЕС, призвало россиян отказаться от поездок в Финляндию на машинах с российскими номерами. В диппредставительстве указали, что используемый в частных или коммерческих целях транспорт может быть арестован, поскольку рассматривается как запрещенный санкциями импорт. Недавно финская таможня забрала у россиянина камеру и другую фототехнику, сославшись на «поменявшиеся законы».

В Госдуме уже назвали ограничения — «смешными». А сенатор Андрей Клишас призвал зеркально ответить ЕС на подобные запреты.

Мы неоднократно говорили, что санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. Дискриминация в чистом виде на основании паспорта. Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Дошло уже до карикатурно сурового ужесточения правил. Выходит, что пересекать границу мы должны пешком, без гаджетов и с немытой головой. Коллеги, кто-нибудь собирается в ближайшее время в ЕС? Или может быть недавно там был, расскажите, как проходили таможню.