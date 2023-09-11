В черном списке. Евросоюз запретил россиянам ввозить автомобили, смартфоны и туалетную бумагу

Евросоюз ввел очередные санкции. Теперь россиянам запретили ввозить на территорию еврозоны личные автомобили, смартфоны и даже предметы личной гигиены, так как ЕС расценивает соответствующие действия как импорт.
Под ограничения попадут также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов и фотоаппараты.
Европейская комиссия уже подтвердила, что страны Евросоюза запретили въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Также нельзя провозить некоторые личные вещи, в том числе смартфоны, пишет РБК.
«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство подпадают под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России», — отмечается в документе.
4 сентября посольство России в Германии сообщало о продолжающихся отдельных случаях изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита.
Посольство РФ в Хельсенки, комментируя ограничения ЕС, призвало россиян отказаться от поездок в Финляндию на машинах с российскими номерами. В диппредставительстве указали, что используемый в частных или коммерческих целях транспорт может быть арестован, поскольку рассматривается как запрещенный санкциями импорт. Недавно финская таможня забрала у россиянина камеру и другую фототехнику, сославшись на «поменявшиеся законы».
В Госдуме уже назвали ограничения — «смешными». А сенатор Андрей Клишас призвал зеркально ответить ЕС на подобные запреты.
Мы неоднократно говорили, что санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. Дискриминация в чистом виде на основании паспорта. Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил, — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Дошло уже до карикатурно сурового ужесточения правил. Выходит, что пересекать границу мы должны пешком, без гаджетов и с немытой головой. Коллеги, кто-нибудь собирается в ближайшее время в ЕС? Или может быть недавно там был, расскажите, как проходили таможню.
Комментарии3
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
"пересекать границу мы должны пешком, без гаджетов и с немытой головой" и голыми))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
видимо да!
Жанна
ну ладно, можно пересекать границу на поезде, самолете или автобусе и в шапке, но без смартфона как вообще куда-то ехать?
И для обнаружения зубной пасты или туалетной бумаги будут обыскивать всех?