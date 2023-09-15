🤬Попрошу не выражаться! Бухсленг, как часть культуры. Пятничный демотиватор

Великий и могучий... наш бухгалтерский язык
Коллеги, этот пост не только пятничный демотиватор, но и пост с просьбой от редакции и меня лично. Давайте дополним свой словарный запас! Напишите в комментариях современные бухгалтерские термины и профессионализмы(с расшифровкой🙏) которые вы знаете и употребляете. Мы хотим общаться на одном языке! Ну, и просто посмеяться😂
Давайте я начну делиться своими познаниями, а вы меня в комментариях дополните и поправите, если мои термины уже устарели.
Бухсленг:
Наложницы — работницы налоговых инспекций😂. Уж не знаю, знают ли об этом налоговики…
Беня/Беник — бенефициар;
Малыш — субъект малого предпринимательства;
Крыжить — поставить крестик.В основе этого слова, польское «крыж», то есть «крест» или «крестик». При сверке документов для удобства многие ставят галочки или крестики напротив просмотренных позиций. Правильно?
Бьется — э то хорошо, не бьется — плохо. Первый вариант означает, что данные совпали, второй говорит о расхождениях;
Учер — учредитель;
Бухать — проводить по бухгалтерии, например, счет или платежку. «Поступивший платеж мы уже пробухали»;
🔥Гондурас в огне — сдача баланса.
Помойка — компания была создана для отвода глаз;
Ящик — сейф.
Коллеги, жду от вас комментариев! И новых сленговых шедевров👍
Комментарии3
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Еще вспомнила про маски-шоу — обыск
Ирина
Классика: физик, юрик, .. гена ещё
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
точно, а бухгалтеров как называют? Кроме бухов