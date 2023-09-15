🤬Попрошу не выражаться! Бухсленг, как часть культуры. Пятничный демотиватор

Совсем недавно, 12 сентября прошла наша Клерк.Конференция, было очень круто! Я, с огромным интересом, смотрела весь день в онлайн-режиме. Было много всего интересного, в том числе и комментарии в ленте трансляции. Клерки обсуждали свой профессиональный сленг. Что там надо «крыжить» и что с чем «бьется»?

Великий и могучий... наш бухгалтерский язык

Коллеги, этот пост не только пятничный демотиватор, но и пост с просьбой от редакции и меня лично. Давайте дополним свой словарный запас! Напишите в комментариях современные бухгалтерские термины и профессионализмы(с расшифровкой🙏) которые вы знаете и употребляете. Мы хотим общаться на одном языке! Ну, и просто посмеяться😂

Давайте я начну делиться своими познаниями, а вы меня в комментариях дополните и поправите, если мои термины уже устарели.

Бухсленг:

Наложницы — работницы налоговых инспекций😂. Уж не знаю, знают ли об этом налоговики…

Беня/Беник — бенефициар;

Малыш — субъект малого предпринимательства;

Крыжить — поставить крестик.В основе этого слова, польское «крыж», то есть «крест» или «крестик». При сверке документов для удобства многие ставят галочки или крестики напротив просмотренных позиций. Правильно?

Бьется — э то хорошо, не бьется — плохо. Первый вариант означает, что данные совпали, второй говорит о расхождениях;

Учер — учредитель;

Бухать — проводить по бухгалтерии, например, счет или платежку. «Поступивший платеж мы уже пробухали»;

🔥Гондурас в огне — сдача баланса.

Помойка — компания была создана для отвода глаз;

Ящик — сейф.

Коллеги, жду от вас комментариев! И новых сленговых шедевров👍