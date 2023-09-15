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nlukina
Бухгалтеры

🤬Попрошу не выражаться! Бухсленг, как часть культуры. Пятничный демотиватор

Совсем недавно, 12 сентября прошла наша Клерк.Конференция, было очень круто! Я, с огромным интересом, смотрела весь день в онлайн-режиме. Было много всего интересного, в том числе и комментарии в ленте трансляции. Клерки обсуждали свой профессиональный сленг. Что там надо «крыжить» и что с чем «бьется»?
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🤬Попрошу не выражаться! Бухсленг, как часть культуры. Пятничный демотиватор
Маринус ван Реймерсвале

Великий и могучий... наш бухгалтерский язык

Коллеги, этот пост не только пятничный демотиватор, но и пост с просьбой от редакции и меня лично. Давайте дополним свой словарный запас! Напишите в комментариях современные бухгалтерские термины и профессионализмы(с расшифровкой🙏) которые вы знаете и употребляете. Мы хотим общаться на одном языке! Ну, и просто посмеяться😂

Давайте я начну делиться своими познаниями, а вы меня в комментариях дополните и поправите, если мои термины уже устарели.

Бухсленг:

Наложницы — работницы налоговых инспекций😂. Уж не знаю, знают ли об этом налоговики…

Беня/Беник — бенефициар;

Малыш — субъект малого предпринимательства;

Крыжить — поставить крестик.В основе этого слова, польское «крыж», то есть «крест» или «крестик». При сверке документов для удобства многие ставят галочки или крестики напротив просмотренных позиций. Правильно?

Бьется — э то хорошо, не бьется — плохо. Первый вариант означает, что данные совпали, второй говорит о расхождениях;

Учер — учредитель;

Бухать — проводить по бухгалтерии, например, счет или платежку. «Поступивший платеж мы уже пробухали»;

🔥Гондурас в огне — сдача баланса.

Помойка — компания была создана для отвода глаз;

Ящик — сейф.

Коллеги, жду от вас комментариев! И новых сленговых шедевров👍

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

80 подписчиков

Комментарии

3
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    nlukina
    14 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Еще вспомнила про маски-шоу — обыск 

  • Логотип IriEro
    IriEro 10 минут назад

    Ирина

    Классика: физик, юрик, .. гена ещё

    • Логотип nlukina
      nlukina
      8 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      точно,  а бухгалтеров как называют? Кроме бухов

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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