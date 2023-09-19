❗️Новые поправки в НК: изменят срок уплаты НДФЛ для ИП. Ловите подсказки

Доработанный проект Минфина с очередными поправками в НК РФ размещен на федеральном портале. Все налоги платят до 28 числа, в том числе авансы ИП на УСН. Но для ИП на ОСНО срок уплаты авансов по НДФЛ – 25 число (25.04, 25.07, 25.10). Узнайте, какие еще изменения произошли!

Подготовиться к изменениям в законодательстве помогут вебинары от «Клерка».

💣Отчетность

С 2023 года большинство налогов уплачивается в единый срок — не позднее 28-го числа. Но НДФЛ-авансы, перечисляемые ИП на ОСН, в эту общую схему почему-то не включили. Теперь это упущение планируется исправить.

🔥Узнайте, какие еще изменения произошли в НДФЛ и взносах на вебинаре «РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024». Вебинар состоится 9 октября в 11:00 по Москве.

Спикер вебинара Елена Воробьева, канд.экон. наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, член Палаты налоговых консультантов, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях расскажет про:

Страховые взносы — последние изменения.

НДФЛ — обзор изменений, вступающих в силу с 2024 года.

Комплексный подход к налогообложению компенсаций.

Отчетность за 9 месяцев: на что обратить внимание.

Разные правила отражения сумм доходов (выплат) в 6-НДФЛ и в РСВ, а также Персонифицированных сведениях.

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💥ЕНП

👍Что изменилось в ЕНС, трудовом законодательстве и в бухучете в середине 2023 года расскажет Марина Климова, независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и трудового права на вебинаре «Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар Марины Климовой». Вебинар состоится 11 октября в 11:00 по Москве.

Спикер вебинара Марина Климова, независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и трудового права, к.э.н., доцент, преподаватель ИПБ России, преподаватель Палаты налоговых консультантов расскажет про:

1. Налоговое администрирование и налоговый контроль:

изменения в порядке работы с ЕНС прямо в середине года;

новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов;

новые правила распределения ЕНП.

2. Актуальные изменения по отдельным налогам, особенности текущей налоговой отчетности:

НДС;

налог на прибыль;

НДФЛ;

страховые взносы;

специальные налоговые режимы.

3. Изменения в трудовом законодательстве:

новые требования КС РФ к оплате труда: пересматриваем положения об оплате труда и премировании;

новые правила предоставления дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами с сентября

4. Бухучет: новые требования к оформлению отдельных видов первичных документов, оформление МЧД.

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❗️ФСБУ

💡На вебинаре «Новые ФСБУ, отчетность за 9 месяцев и подготовка к новому году» подробно обсудим, какие положения надо включитьвучетную политику на 2024 год, чтобы быть готовыми к применению новых стандартов и что надо учесть при составлении отчетности. Вебинар состоится 20 сентября в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Елена Васильева, аудитор, генеральный директор аудиторской компании, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, сертифицированный специалист 1С разберет:

Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу.

ФСБУ Основные средства и Капвложения: что можно не применять.

ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом.

Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА.

Подготовка к отчетности за 9 месяцев: что учесть.

Как изменить учетную политику в связи с новыми стандартами.

Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ.

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