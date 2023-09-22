✈️Кому крыло от Boeing 737-800? Подборка самых дорогих объявлений. Пятничный демотиватор

Изучила объявления с гигантскими ценниками. Выяснилось, что в интернете продают не только одежду и технику, там можно найти предложения о покупке совершенно неожиданных вещей. Например крыло самолета. Ловите забавную подборку для поднятия настроения.

На Авито нашли крыло от Boeing 737-800. Стоит как крыло от Боинга» — теперь вы знаете, сколько это

1️⃣Первое место отдаем Гостинице в Москве — 11 000 000 000 ₽.

Адрес отеля: Москва, ул. Волхонка, 8с3👀.Общая площадь: 3000 м².

Кто готов купить?

Продаю действующий Гостиничный комплекс, долгосрочные арендаторы. Парковка для машин, номера различной категории.Наличие постоянных гостей (❗️видимо продают прямо с гостями, а это законно?). Окупаемость 6 лет.

2️⃣Второе место — картина. Девочка-принцесса и котик за 5 000 000 000 ₽.

Себя надо ценить🤣🤣🤣

Автор: Настя Яковлева, «Девочка-принцесса и котик», 120х100,5см. Холст, масло, 2023.

Оригинал. Авторская работа. Единственный экземпляр. Коллеги, вот так свой труд надо оценивать!

3️⃣Третье место — кот! Кот одна штучка за 5 000 000 000 ₽. Это очень редкая порода.

Прекрасный!

Кот который ходит сам по себе. Царской крови. Все ясно, спасибо, берем!

4️⃣Четвертое место — Суперяхта Maiora 30 Сonvertible Сан-Джорджо всего-то за 1 150 000 000 ₽.

Красотка!

Купите яхту своей мечты и наслаждайтесь жизнью на воде! Ах, если бы…

Яхта Maiora 30 Convertible — это новейшая модель.

Местонахождение Maiora 30 Convertible – Сан-Джорджо, Италия. Да как же туда попасть?

Место заключения сделки — м. Бабушкинска (это предпоследняя станция метро в районе СВАО г. Москвы, спальный район). Правильно, надо быть скромнее!

5️⃣Пятое место — резиденция. Клубный «Дом в Газетном переулке» за 1 805 815 620 ₽

Очень-очень скромно, да еще и без отделки…

Резиденция без отделки. Количество комнат 7,664 м², этаж 1 из 5.

6️⃣ Шестое место — McLaren 720S 4.0 AMT, 2022 за каких-то 47 100 000 ₽. Пфф, ерунда! Где моя свинья копилка?

Желтенький какой

На Заказ McLaren 720S 4.0 Spyder. Автомобиль находится в Корее. Готов к отправке в Россию. Высылайте!

7️⃣ Седьмое место. Ювелирка. Кольцо Graff fancy yellow 31 650 000 ₽. Себя надо баловать!

Кольцо Graff fancy yellow. Подлинное кольцо с бриллиантами

Центральный камень — природный бриллиант огранка-Кушон yellow fancy 10.10ct IF(1).

8️⃣ Восьмое место. Футбольный мяч с автографами игроков челси продают за 1 999 999 ₽



Подарок любителю футбола

Мяч клуба «Челси». С реальными автографами игроков. Сезон 2014-2015 г. Сандерленд-Челси 0:3 — 25 мая 2015 состоялся матч. Последний сезон под руководством тренера Жозе Моуринью.

Мяч был подарен сыном Абрамовича, Аркадием.

Бонусом опубликую объявление, которого уже нет в продаже.

✈️Крыло от Boeing 737-800 за 178 000 000 ₽.

«Стоит как крыло от Боинга» — теперь вы знаете, сколько это👆