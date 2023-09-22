✈️Кому крыло от Boeing 737-800? Подборка самых дорогих объявлений. Пятничный демотиватор

На Авито нашли крыло от Boeing 737-800. Стоит как крыло от Боинга» — теперь вы знаете, сколько это
1️⃣Первое место отдаем Гостинице в Москве — 11 000 000 000 ₽.
Адрес отеля: Москва, ул. Волхонка, 8с3👀.Общая площадь: 3000 м².
Продаю действующий Гостиничный комплекс, долгосрочные арендаторы. Парковка для машин, номера различной категории.Наличие постоянных гостей (❗️видимо продают прямо с гостями, а это законно?). Окупаемость 6 лет.
2️⃣Второе место — картина. Девочка-принцесса и котик за 5 000 000 000 ₽.
Автор: Настя Яковлева, «Девочка-принцесса и котик», 120х100,5см. Холст, масло, 2023.
Оригинал. Авторская работа. Единственный экземпляр. Коллеги, вот так свой труд надо оценивать!
3️⃣Третье место — кот! Кот одна штучка за 5 000 000 000 ₽. Это очень редкая порода.
Кот который ходит сам по себе. Царской крови. Все ясно, спасибо, берем!
4️⃣Четвертое место — Суперяхта Maiora 30 Сonvertible Сан-Джорджо всего-то за 1 150 000 000 ₽.
Купите яхту своей мечты и наслаждайтесь жизнью на воде! Ах, если бы…
Яхта Maiora 30 Convertible — это новейшая модель.
Местонахождение Maiora 30 Convertible – Сан-Джорджо, Италия. Да как же туда попасть?
Место заключения сделки — м. Бабушкинска (это предпоследняя станция метро в районе СВАО г. Москвы, спальный район). Правильно, надо быть скромнее!
5️⃣Пятое место — резиденция. Клубный «Дом в Газетном переулке» за 1 805 815 620 ₽
Резиденция без отделки. Количество комнат 7,664 м², этаж 1 из 5.
6️⃣ Шестое место — McLaren 720S 4.0 AMT, 2022 за каких-то 47 100 000 ₽. Пфф, ерунда! Где моя свинья копилка?
На Заказ McLaren 720S 4.0 Spyder. Автомобиль находится в Корее. Готов к отправке в Россию. Высылайте!
7️⃣ Седьмое место. Ювелирка. Кольцо Graff fancy yellow 31 650 000 ₽. Себя надо баловать!
Кольцо Graff fancy yellow. Подлинное кольцо с бриллиантами
Центральный камень — природный бриллиант огранка-Кушон yellow fancy 10.10ct IF(1).
8️⃣ Восьмое место. Футбольный мяч с автографами игроков челси продают за 1 999 999 ₽
Мяч клуба «Челси». С реальными автографами игроков. Сезон 2014-2015 г. Сандерленд-Челси 0:3 — 25 мая 2015 состоялся матч. Последний сезон под руководством тренера Жозе Моуринью.
Мяч был подарен сыном Абрамовича, Аркадием.
Бонусом опубликую объявление, которого уже нет в продаже.
✈️Крыло от Boeing 737-800 за 178 000 000 ₽.
«Стоит как крыло от Боинга» — теперь вы знаете, сколько это👆
Что приглянулось, коллеги? Поделитесь, какие необычные объявления встречались вам? А может быть вы сами подавали что-то необычное?
Комментарии7
Светлана Вейс
В прошлом году купила задёшево невозвратные билеты на концерт группы Ленинград в Лужниках и как раз предложили новую работу... Ну не буду же я отпрашиваться минимум на неделю (самолеты не летают, добираться на поезде), когда я только устроилась. Пыталась продать на Авито. Никто не купил, только спамеры закидали сообщениями, кто-то написал что я мошенница. Психанула и удалила профиль))) Больше я продавать ничего не буду, не моё это!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ой уж это невозвратные билеты! А мошенница-то почему? Потому что небольшую цену просили за билет?
Это не на тот концерт, что отменили без объяснения причин?
Светлана Вейс
да вроде бы был он, может упустила этот момент) А мошенница да, видимо потому что билеты недорого продавала...
5️⃣Пятое место — резиденция. Клубный «Дом в Газетном переулке» за 1 805 815 620 ₽
Эх, шестисот двадцати рублей не хватает... А так бы взяла😂
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
да, полная ерунда))
Ирина
А чем суперяхта лучше суперъяхты? В чём отличие?