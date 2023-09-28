В Госдуме решили поощрять долгий брак. Депутаты предложили раздавать землю бесплатно семьям после 10 лет брака

ЛДПР анонсировала внесение в Госдуму законопроекта о бесплатной раздаче земли семейным парам с детьми после десяти лет, прожитых в браке. Это поможет уйти от малокомфортного обитания в «человейниках», а также укрепит институт брака.

Инициативу планирует внести группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Он заявил, что нововведение будет способствовать переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом. Помимо этого, депутат считает, что выдача земли семьям, состоящим более 10 лет в браке, поможет развитию страны и института семьи, а также «поколений здоровых, спортивных, счастливых людей» пишут «Ведомости».

«Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития», — пояснили Слуцкий.

По словам самого Слуцкого такая инициатива поможет возродить родовые усадьбы — качественно новый уровень жизни граждан. Растить и воспитывать детей комфортнее в условиях современной усадебной застройки, а не бесконечных «человейников».