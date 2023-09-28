  • Главная
  • Все пользователи
  • nlukina
  • В Госдуме решили поощрять долгий брак. Депутаты предложили раздавать землю бесплатно семьям после 10 лет брака
Логотип nlukina
nlukina
Законопроекты

В Госдуме решили поощрять долгий брак. Депутаты предложили раздавать землю бесплатно семьям после 10 лет брака

ЛДПР анонсировала внесение в Госдуму законопроекта о бесплатной раздаче земли семейным парам с детьми после десяти лет, прожитых в браке. Это поможет уйти от малокомфортного обитания в «человейниках», а также укрепит институт брака.
47
В Госдуме решили поощрять долгий брак. Депутаты предложили раздавать землю бесплатно семьям после 10 лет брака
фото freepik.com

Инициативу планирует внести группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Он заявил, что нововведение будет способствовать переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом. Помимо этого, депутат считает, что выдача земли семьям, состоящим более 10 лет в браке, поможет развитию страны и института семьи, а также «поколений здоровых, спортивных, счастливых людей» пишут «Ведомости».

«Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития», — пояснили Слуцкий.

По словам самого Слуцкого такая инициатива поможет возродить родовые усадьбы — качественно новый уровень жизни граждан. Растить и воспитывать детей комфортнее в условиях современной усадебной застройки, а не бесконечных «человейников».

На данный момент власти могут предоставлять землю многодетным семьям с тремя и более детьми на иждивении, ветеранам ВОВ, Героям РФ, участникам боевых действий, необходимым в регионе специалистам и ряду других категорий. На бесплатный земельный участок от государства также могут претендовать участники федеральных и региональных программ (например, Дальневосточный гектар).

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

85 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina
    57 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    интересно где раздавать планируют в Воркуте или у моря Лаптевых?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Зарплата

Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету

Минтруда решил оценить, как отличаются доходы бюджетников в различных организациях и в пределах одного региона на одинаковых должностях. Для этого ведомству нужно получить доступ к данным персонифицированного учета работников бюджетной сферы.

Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету
13
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Мотивация персонала

Как внедрить новую систему в компании без сопротивления сотрудников?

Нередко сотрудники сопротивляются нововведениям. Рассказываем, как подойти к внедрению нового сервиса, что делать с недовольным персоналом и в каких ситуациях желание оптимизировать работу лишь всё усложнит.

Как внедрить новую систему в компании без сопротивления сотрудников?
15
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Аренда

Учет возвратного лизинга

При возвратном лизинге собственник продает свое имущество лизинговой компании, а затем берет его же в лизинг у этой компании. ФСБУ не определяют порядок учета возвратного лизинга, а налоговые инспекторы считают его схемой получения необоснованной налоговой выгоды. Рассказываем, как отразить возвратный лизинг в бухучете и минимизировать налоговые риски.

Учет возвратного лизинга
2
222
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Банки

Как предпринимателю выбирать банк? Поэтапная инструкция

По моим наблюдениям ИП не заморачивается с открытием счёта и выбором тарифа на обслуживание. Увидели выгодное предложение, нажали пару кнопок, и всё: дело сделано. А через пару месяцев бизнесмен берётся за голову: много денег снимают на комиссию. Как избежать такой ситуации❓

51
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

6 фондов денежного рынка. Как пристроить деньги под актуальную ставку RUSFAR

Обычно фонды с использованием ставки RUSFAR используют для так называемой парковки денег. Чтобы не лежали без дела, а работали и не обесценивались, ожидая своего часа, когда их получится выгодно вложить.

6 фондов денежного рынка. Как пристроить деньги под актуальную ставку RUSFAR
41
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Перспективы введения инвествычета по налогу на прибыль при оказании помощи участникам СВО

Предлагается установить новый инвестиционный вычет по налогу на прибыль в связи с осуществлением расходов, направленных на поддержку ВС РФ в зоне специальной военной операции.

30
Логотип slizky1983
slizky1983
Маркировка товаров

Список компаний, которые передают в ФПП ювелирные изделия на «физическую» маркировку

Пробирная палата опубликовала список тех юрлиц и ИП, которые передают в ФПП ювелирные изделия на «физическую» маркировку.

152
Читать еще
Мнения