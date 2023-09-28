Чем проще, тем лучше. Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали

Чем проще, тем лучше. Мы пишем о сложно, часто обсуждаем письма чиновников, написанные абсолютно нечеловеческим языком. Вникнуть, о чем там речь, получается не с первого раза. Давайте будем писать в «Клерке» доступным и понятным всем языком? Упрощайте сложное, пишите своими словами, не надо уходить в канцелярщину и сложные предложения.
Заголовки и введение
Советы, чтобы написать заголовок и лид (краткое описание поста):
Поставь главную мысль вперед. Пользователи не должны гадать, о чем написано в посте.
Сократи заголовок до целевой аудитории. Это должно быть полезно и интересно бухгалтерам.
Лид — разогрев перед основным текстом.
Советы, чтобы написать лид:
В лиде поднимите основные проблемы поста, опишите, о чем хотите рассказать.
Не пиши много. Пиши введение максимум на 3-4 предложения.
Как не стоит писать
Основная часть поста — то, ради чего его читают. Пишите мысль, за которой пришел читатель. Большой пост не означает, что это хороший пост. Чем проще и лаконичней вы изложите свои мысли, тем лучше.
Длинные предложения.
Фраза, в которой более 30 слов, практически не воспринимается. Лучше всего воспринимается фраза в 10-13 слов. Но если текст насыщен важной информацией, терминами, новыми понятиями, стоит делать предложения меньше.
Огромные разделы, абзацы. Не пиши текст, больше 5 абзацев. Это не книга, это пост.
Повторы.
Даже если налогоплательщик выполнит такое требование, налоговики могут потребовать заплатить штраф. = Даже если налогоплательщик выполнит такое условие, инспекторы могут потребовать заплатить штраф.
Очень часто в постах встречается слово НАПРИМЕР. Используйте синонимы: скажем, допустим, предположим, к примеру, в частности, возьмем и т. д.
Канцеляризмы и отглагольные существительные — плохо.
Обороты вроде: трудоустраивать, проживать, путём (пересчета), начало нетрудоспособности, недополучение, невозможность, правомерность применения, нанесение, указание, фактическое нахождение и тд.
Дробление глагола, многословность.
Пример: произвел/совершил уплату налога = заплатил налог.
произвести замену, удержание = заменить, удержать,
совершать нарушения закона = нарушать закон.
Смещение акцента.
Акцент лучше ставить на конец предложения, даже на последнее слово.
Примеры: печать на товарном чеке не обязательна (подчеркиваем, что печать можно не ставить)
На товарном чеке не обязательна печать (главная мысль — можно обойтись без печати, но все остальные реквизиты на товарном чеке должны быть).
Печать не обязательна на товарном чеке (новость в том, что печать не нужна только на товарном чеке, а на всех остальных документах она должна быть).
Злоупотребление скобками.
В одном предложении старайтесь ставить не более одной пары скобок.
Информация, заключенная в скобки, не должна быть больше, чем 1/3 всего предложения.
Нарушение хронологии и порядка повествования.
Структурированный текст — залог успеха. Если есть «во-первых», то обязательно должно быть и «во-вторых». То же самое: «с одной стороны… с другой стороны».
Но главное — практикуйтесь. Ничего не получится с первого раза.
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