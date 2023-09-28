Чем проще, тем лучше. Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали

Хочу поделиться простыми правилами того, как писать посты у нас в Трибуне, чтобы их читали. Казалось бы, что здесь сложного? Но, не все так просто, как кажется. Попробуйте внедрить правила, описанные в этой статье, и я уверена, что ваши тексты по достоинству оценят пользователи.

Чем проще, тем лучше. Мы пишем о сложно, часто обсуждаем письма чиновников, написанные абсолютно нечеловеческим языком. Вникнуть, о чем там речь, получается не с первого раза. Давайте будем писать в «Клерке» доступным и понятным всем языком? Упрощайте сложное, пишите своими словами, не надо уходить в канцелярщину и сложные предложения.

Заголовки и введение

Советы, чтобы написать заголовок и лид (краткое описание поста):

Поставь главную мысль вперед. Пользователи не должны гадать, о чем написано в посте.

Сократи заголовок до целевой аудитории. Это должно быть полезно и интересно бухгалтерам.

Лид — разогрев перед основным текстом.

вот он

Советы, чтобы написать лид:

В лиде поднимите основные проблемы поста, опишите, о чем хотите рассказать.

Не пиши много. Пиши введение максимум на 3-4 предложения.

Как не стоит писать

Основная часть поста — то, ради чего его читают. Пишите мысль, за которой пришел читатель. Большой пост не означает, что это хороший пост. Чем проще и лаконичней вы изложите свои мысли, тем лучше.

Длинные предложения.

Фраза, в которой более 30 слов, практически не воспринимается. Лучше всего воспринимается фраза в 10-13 слов. Но если текст насыщен важной информацией, терминами, новыми понятиями, стоит делать предложения меньше.

Огромные разделы, абзацы. Не пиши текст, больше 5 абзацев. Это не книга, это пост.

Повторы.

Даже если налогоплательщик выполнит такое требование, налоговики могут потребовать заплатить штраф . = Даже если налогоплательщик выполнит такое условие, инспекторы могут потребовать заплатить штраф.

Очень часто в постах встречается слово НАПРИМЕР. Используйте синонимы: скажем, допустим, предположим, к примеру, в частности, возьмем и т. д.

Канцеляризмы и отглагольные существительные — плохо.

Обороты вроде: трудоустраивать, проживать, путём (пересчета), начало нетрудоспособности, недополучение, невозможность, правомерность применения, нанесение, указание, фактическое нахождение и тд.

Дробление глагола, многословность.

Пример: произвел/совершил уплату налога = заплатил налог.

произвести замену, удержание = заменить, удержать,

совершать нарушения закона = нарушать закон.

Смещение акцента.

Акцент лучше ставить на конец предложения, даже на последнее слово.

Примеры: печать на товарном чеке не обязательна (подчеркиваем, что печать можно не ставить)

На товарном чеке не обязательна печать (главная мысль — можно обойтись без печати, но все остальные реквизиты на товарном чеке должны быть).

Печать не обязательна на товарном чеке (новость в том, что печать не нужна только на товарном чеке, а на всех остальных документах она должна быть).

Злоупотребление скобками.

В одном предложении старайтесь ставить не более одной пары скобок.

Информация, заключенная в скобки, не должна быть больше, чем 1/3 всего предложения.

Нарушение хронологии и порядка повествования.

Структурированный текст — залог успеха. Если есть «во-первых», то обязательно должно быть и «во-вторых». То же самое: «с одной стороны… с другой стороны».