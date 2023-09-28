⚡️ Последние новости о воинском учете. Штрафы, сроки, отчеты

Уже с 1октября стартуют драконовские штрафы по воинскому учету. Успевайте привести документы в порядок, времени совсем не осталось!Подготовиться к изменениям в законодательстве помогут вебинары от «Клерка».
💥Воинский учет
💣Мы ждем вас на вебинаре « Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей », дадим образцы всех документов по воинскому учету. Вебинар состоится 3 октября в 15:00 по Москве.
Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разберет:
Новые правила воинского учета в 2023 году.
Реестр воинского учета.
Обязанности по ведению воинского учета в организации.
Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.
Информирование военкоматов.
Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.
🎁 Бонус: всем участникам предоставим образцы документов для работодателей.
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⏰НДС
Что важно учесть всем бухгалтерам особенно сейчас, когда подходит срок сдачи декларации по НДС за 3 квартал.
Нужно разобраться в порядке уплаты налога, составе необлагаемых операций, формировании налоговой базы.
🔎Спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России подробно расскажет о всех изменениях в НДС на вебинаре «НДС за 3 квартал: что нового и как заполнить декларацию без ошибок. Мастер-класс». Вебинар состоится 11 октября в 15:00 по Москве.
На вебинаре разберем:
Новое в порядке уплаты НДС и представления отчетности в 2023 году.
Изменения в счетах-фактурах
Особенности определения места реализации для целей НДС при работе с контрагентами из ЕАЭС и других государств.
Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы. Нюансы формулировок договора и НДС- последствия.
Изменения в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках.
Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.
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❗️Важно
Почему важно разобраться с маркировкой рекламы в Интернете?
По законам РФ не важно физическое вы лицо, юридическое или иностранное, если имеете отношение к рекламе на территории РФ, в 90% случаев имеете отношение к маркировке.
💡Если у вас все еще остались вопросы по маркировке, то ждем вас на вебинаре «Маркировка рекламы в интернете: пошаговая инструкция», разберемся с подводными камнями работы с ОРД и ошибками в маркировке, которые могут привести к штрафам. Вебинар состоится 10 октября в 15:00 по Москве.
Спикер вебинара Данил Шолом, эксперт по маркировке рекламы в интернете, предприниматель, автор канала о маркировке рекламы расскажет про:
1) Маркировку рекламы: кто и что должен делать.
2) Операторов рекламных данных (ОРД).
3) Рекламу в запрещенных соцсетях
4) Как взаимодействуют участники рекламной цепочки между собой.
5) Какие документы подходят для ОРД.
6) Работу с рекламораспространителями. Нужно ли маркировать, если с блогером не заключили договор?
7) Публикации о своих услугах/товарах на своих ресурсах, реклама?
8) Посты о конкурсах, скидках, акциях, новых товарах, партнерах: будет ли это рекламой?
9) Как продолжать вести контент своих ресурсов и не получить штраф.
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