⚡️ Последние новости о воинском учете. Штрафы, сроки, отчеты

Всем компаниям надо срочно подготовиться к изменениям в воинском учете. Работодателей и сотрудников за нарушение учета будут штрафовать по новым правилам. Изменения начнут действовать уже с 1 октября. Осталось всего 2 дня!

Уже с 1октября стартуют драконовские штрафы по воинскому учету. Успевайте привести документы в порядок, времени совсем не осталось!Подготовиться к изменениям в законодательстве помогут вебинары от «Клерка».

💥Воинский учет

💣Мы ждем вас на вебинаре « Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей », дадим образцы всех документов по воинскому учету. Вебинар состоится 3 октября в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разберет:

Новые правила воинского учета в 2023 году. Реестр воинского учета. Обязанности по ведению воинского учета в организации. Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету. Информирование военкоматов. Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

🎁 Бонус: всем участникам предоставим образцы документов для работодателей.

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⏰НДС

Что важно учесть всем бухгалтерам особенно сейчас, когда подходит срок сдачи декларации по НДС за 3 квартал.

Нужно разобраться в порядке уплаты налога, составе необлагаемых операций, формировании налоговой базы.

🔎Спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России подробно расскажет о всех изменениях в НДС на вебинаре «НДС за 3 квартал: что нового и как заполнить декларацию без ошибок. Мастер-класс». Вебинар состоится 11 октября в 15:00 по Москве.

На вебинаре разберем:

Новое в порядке уплаты НДС и представления отчетности в 2023 году. Изменения в счетах-фактурах Особенности определения места реализации для целей НДС при работе с контрагентами из ЕАЭС и других государств. Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы. Нюансы формулировок договора и НДС- последствия. Изменения в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках. Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.

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❗️Важно

Почему важно разобраться с маркировкой рекламы в Интернете?

По законам РФ не важно физическое вы лицо, юридическое или иностранное, если имеете отношение к рекламе на территории РФ, в 90% случаев имеете отношение к маркировке.

💡Если у вас все еще остались вопросы по маркировке, то ждем вас на вебинаре «Маркировка рекламы в интернете: пошаговая инструкция», разберемся с подводными камнями работы с ОРД и ошибками в маркировке, которые могут привести к штрафам. Вебинар состоится 10 октября в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Данил Шолом, эксперт по маркировке рекламы в интернете, предприниматель, автор канала о маркировке рекламы расскажет про:

1) Маркировку рекламы: кто и что должен делать.

2) Операторов рекламных данных (ОРД).

3) Рекламу в запрещенных соцсетях

4) Как взаимодействуют участники рекламной цепочки между собой.

5) Какие документы подходят для ОРД.

6) Работу с рекламораспространителями. Нужно ли маркировать, если с блогером не заключили договор?

7) Публикации о своих услугах/товарах на своих ресурсах, реклама?

8) Посты о конкурсах, скидках, акциях, новых товарах, партнерах: будет ли это рекламой?

9) Как продолжать вести контент своих ресурсов и не получить штраф.

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