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  • Военкоматы начинают закручивать гайки. Сведения об учащихся и о пациентах из частных клиник скоро начнут поступать в ведомство
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Воинский учет

Военкоматы начинают закручивать гайки. Сведения об учащихся и о пациентах из частных клиник скоро начнут поступать в ведомство

Частные клиники будут передавать в военкоматы сведения о пациентах. А Рособрнадзор будет собирать личные данные школьников, студентов, аспирантов и других обучающихся для передачи в Единый реестр воинского учета.
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Военкоматы начинают закручивать гайки. Сведения об учащихся и о пациентах из частных клиник скоро начнут поступать в ведомство
фото freepik.com

Рособрнадзор начнет собирать для воинского учета сведения об обучающихся в школах, колледжах и университетах и передавать их в создаваемый единый государственный информационный реестр. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, 14 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках. Документ предусматривает отправку повесток в электронном виде, а также накладывает на уклонистов ограничения. В частности, им запретят выезжать за границу, а их водительское удостоверение прекратит действовать.

За создание реестра к 2024 г. отвечает Минцифры. Предполагается, что Минобороны начнет его эксплуатацию с 1 января 2025 г.

Согласно постановлению, учету подлежат данные о регистрации граждан и принадлежащей им недвижимости, о наличии у них водительских прав, непогашенной судимости, о состоянии здоровья (в том числе о том, состоит ли гражданин на учете в психо- и наркодиспансерах, и о том, есть ли у него ВИЧ), о наличии инвалидности, семейном положении, месте работы, а также номера телефонов и адреса электронных почт, указанные на «Госуслугах». Кроме того, будет учитываться обучение гражданина по очной форме в вузе или техникуме и наличие у него некоторых спортивных разрядов и званий.

Но это еще не все

Частные клиники обяжут передавать в военкоматы сведения о пациентах. Сведения также будут направлять ФНС, Минздрав, территориальные органы МВД, а также компании, об этом сообщило РБК.

Ньюсмейкером стал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который заявил, что такое решение принято, «чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы».

«Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник — работает он или нет, а если работает, то где, где он зарегистрирован, имеются ли у него какие-либо тяжелые заболевания и так далее. Это позволит, во-первых, снять с военкоматов лишнюю нагрузку, потому что им не придется самим заниматься актуализацией данных, а во-вторых, избежать ошибок, когда повестки во время призывной кампании вручаются тем, кто призыву не подлежит», — пояснил парламентарий.

В Минцифры заявляли, что Единый реестр воинского учета заработает полноценно с 2025 года. При этом ведомство до конца года планирует запустить пилотную систему в одном-двух регионах России.

А это не будет нарушением № 152-ФЗ? Защита персональных данных и все дела?..

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

91 подписчик

Комментарии

6
  • Логотип Мирам
    Мирам 14 минут назад

    Сведения об учащихся и о пациентах из частных клиник

    а из продуктовых магазинов когда?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      12 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      думаю, скоро. Пошел за хлебушком,  а вечером вечер в военкомат поехал 

      • Логотип Мирам
        Мирам 9 минут назад

        можно для дезориентации хлебушек в WB заказывать. с получением в пункте подальше от места дислокации

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 11 минут назад

    Ирина

    Мы ещё так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут (с)

    • Логотип nlukina
      nlukina
      5 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      эх... лучше мы,  чем они... 

      • Логотип buhkompas
        buhkompas 4 минуты назад

        Ирина

        Ну да, в свете последних событий, можно перефразировать В.С. Черномырдина:

        Мы жили так, что нам внуки и правнуки завидовать будут...

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Логотип nlukina
nlukina
Воинский учет

Военкоматы начинают закручивать гайки. Сведения об учащихся и о пациентах из частных клиник скоро начнут поступать в ведомство

Частные клиники будут передавать в военкоматы сведения о пациентах. А Рособрнадзор будет собирать личные данные школьников, студентов, аспирантов и других обучающихся для передачи в Единый реестр воинского учета.

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