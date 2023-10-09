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Бухгалтеры

Фоточки, рецепты и голосовые сообщения: кошмар в рабочем чате. Как наладить работу и не тратить время на спам

Личная переписка, фотографии младенцев и котиков, поздравления с первым снегом. А среди этого хаоса нужные сканы, цифры и ответы по рабочим вопросам. С бардаком в рабочих чатах ежедневно сталкиваются сотни коллег. Расскажем, как сделать общение в корпоративных чатах комфортным и продуктивным.
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Фоточки, рецепты и голосовые сообщения: кошмар в рабочем чате. Как наладить работу и не тратить время на спам
Изображение от freepik.com

В каждой компании есть рабочие мессенджеры, где коллеги обсуждают проекты, задачи и перекидывают друг другу файлы. Это быстрее и удобнее, чем звонить по телефону или ходить по кабинетам. И почти в каждом чате есть работник, который нарушает деловой стиль общения и спамит котиками, шутками. В результате деловое общение превращается в хаос: договоренности теряются, файлы и важные сообщения остаются не просмотренными, начальство сердится.

У нас тоже случаются такие переписки))

Мы разобрались, как навести в чатах порядок

Чтобы не превращать удобное средство коммуникации в бардак нужно придерживаться простых правил. Например, не засоряют «эфир» в рабочем чате сообщениями «отойду на обед» создать отдельный чат по личным вопросам. У «Клерк» такой тоже есть.

это я оповещаю коллег, что отлучусь

Также советуем проведите инвентаризацию. Посмотрите, какие чаты в вашей ленте лишние, и выходите из них.

Когда я пришла в «Клерк», то не понимала, как можно сосредоточиться на работе, когда в чатах постоянно приходят уведомления о новых сообщениях. Но, оказалось, что все просто — нужно ввести для себя правило офлайн 30 минут. Когда вы сосредоточены на важной задаче отключите уведомления в групповых переписках, чтобы не читать каждое сообщение и не отвлекаться на каждый звуковой сигнал. А коллег попросите тегать вас лично. Например, в Битрикс24 или в WhatsApp, достаточно нажать символ @ и написать имя сотрудника.

Используйте чаты только для быстрых вопросов/ответов. Если предстоит долгий разговор, то лучше перейти в личный чат или созвониться.

Простите модератора (обычно это сотрудник отдела кадров) писать раз в день предупреждения о запрете на флуд. А если это не помогает руководителю имеет смысл выпустить официальное положение, локальный акт, в котором будет указано, что размещать в чате личные фото и информацию, не связанную с работой строго запрещено.

Резюмируем правила переписки в мессенджерах

  • Отмечайте (тегайте) человека, которому пишите сообщение.

  • Введите правило, что сообщение нужно лайкать, тогда будет ясно, что адресат его получил.

  • Используйте деловой стиль общения, откажитесь от смайликов и gifок (они отвлекают).

  • Пишите всю мысль в одном сообщении. Не надо вот так:

  • Голосовые сообщения — зло! Запретите себе их записывать, просите коллег присылать текстовые сообщения.

  • Не забывайте про знаки препинания. Казнить нельзя помиловать. Ну, вы поняли?

  • CAPS LOCK — нужен только для заглавных букв!

  • Помните про рабочее время. Никто не обязан отвечать вам в 20.00, если ваш рабочий день до 18.00.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

94 подписчика

Комментарии

5
  • Логотип FA
    FA 40 минут назад

    Евгений

    Ой, можно я поделюсь тогда нашими правилами:Правила для мессенджеров.jpg

    • Логотип nlukina
      nlukina
      26 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      отличные правила! Коллегии,  у кого есть внутренние правила,  касающиеся переписки в мессенджерах - кидайте сюда 

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 13 минут назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Пункту 6 присвоить номер 1 и повторить еще 3 раза! Чтобы отпечаталось даже в самом "твердом" мозгу

      • Логотип nlukina
        nlukina
        12 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        аминь!

  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 9 минут назад

    Natalikr

    Еще важное правило - правило ответов.
    1. Получил сообщение  - ответь. 
    "ок", "принял", 
    2. Ответь четко и конкретно, если вопрос не к тебе, направь к нужному человеку
    "отвечу после 17", "это к Пете", "до 15 на больничном"
    3. Ответил на сообщение - поставь себе в задачи. После реакции на сообщение - отмазы "я забыл" - не принимаются
    4. Не ответил на сообщение в течение 2 часов - общественное порицание тебе и инфа руководителю

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