💥Кто попадает под воинский учет? Как происходит снятие с учета по возрасту? Забирайте полезные таблички

Снятие с учета сотрудника, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой о снятии. В статье напомним предельный возраст пребывания в запасе в 2023 и 2024 году.

Такая запись делается в военном билете, в разделе «Отметки об освобождении от воинской обязанности», в военкомате при личном присутствии человека. После этого военный билет с соответствующей отметкой передается сотруднику организации(кадровику или бухгалтеру), ответственному за воинский учет.

В карточках тех, кто снят с воинского учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе или признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья, заполняется реквизит «Отметка о снятии с воинского учета». Такие карточки хранятся отдельно до проведения очередной сверки с военкоматом

Кто попадает под воинский учет?

Компания должна вести воинский учет, если в штате есть хотя бы один сотрудник, которого можно отнести:

к призывникам. В 2023 году это мужчины от 18 до 27 лет, которые еще не проходили службу по призыву и не пребывают в запасе без документа с записью «признан не годным к военной службе»; мужчинам в запасе; гражданам, уволенным из армии в запас; успешно завершившим обучение в военных вузах и на военных кафедрах; достигшим 27 лет и не прошедшим военную службу из-за освобождения от призыва или отсрочки; уволенным с военной службы и не поставленным на учет в военкомате; прошедшим альтернативную гражданскую службу; женщинам с военными специальностями из приложения № 1 к Положению № 719. Это: медики, радисты, метеорологи.

Как проверить, подлежит ли работник воинскому учету?

Если в паспорте на странице 13 работника есть отметка «об отношении к воинской обязанности», то работник подлежит воинскому учету. У него должен быть: приписное свидетельство, военный билет или справка.

Если у работника нет ни штампа в паспорте, ни документа о воинском учете, но по возрасту он может быть призывником или в запасе, поставьте его на воинский учет и направьте сведения в военкомат. Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней после трудоустройства, сотруднику выдайте направление для постановки на воинский учет по форме из совместного приказа Министра обороны, МВД, ФМС от 10.08.2007 № 366/789/197.

Направление для постановки на воинский учет.

Когда необходимо осуществить снятие с воинского учета

В соответствии с нормами закона «О воинской обязанности» от 28.03.1998 № 53-ФЗ основными причинами для снятия с учета являются:

смена адреса проживания (пребывания) на срок от 3 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);

выезд за пределы РФ на период от 6 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);

достижение установленного законодательством предельного возраста (ст. 53 закона № 53-ФЗ). В таблицах мы привели предельный возраст прибывания в запасе в 2023 году и 2024.

Предельный возраст пребывания в запасе в 2023 году

Составы запаса (воинские звания) Возраст граждан, пребывающих в запасе Первый разряд Второй разряд Третий разряд Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы До 35 лет До 45 лет До 50 лет Младшие офицеры До 50 лет До 55 лет До 60 лет Майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга До 55 лет До 60 лет До 65 лет Полковники, капитаны 1-го ранга До 60 лет До 65 лет х Высшие офицеры До 65 лет До 70 лет х

С 2024 года срок пребывания в запасе увеличат

Президент РФ подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предельный возраст для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов постепенно поднимут. Этот переход продлится до 2028 года.

Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола. Теперь срок нахождения в запасе для таких граждан приближен к офицерскому (для них он составляет от 50 до 70 лет).

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (раньше в большинстве случаев он составлял 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет (ранее — 55 лет), а для имеющих иные звания — 55 лет (ранее — 45 лет). Однако предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе с 2024 года

Составы запаса (воинские звания) Возраст граждан, пребывающих в запасе Первый разряд Второй разряд Третий разряд Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы До 40 лет До 50 лет До 55 лет

До 2028 года будет идти переходный период:

Год, в котором гражданин достигнет 50 лет Предельный возраст пребывания в запасе 2024 51 год 2025 52 года 2026 53 года 2027 54 года

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