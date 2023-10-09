Опять двадцать пять. Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадастру

Минфин вернулся к идеи взимать со всей недвижимости бизнеса налог по кадастру. Так чиновники хотят уравнять налоговую нагрузку для компаний и граждан. Изменение приведет к росту доходов регионов, но увеличит нагрузку на организации.

Минфин в следующем году проработает механизм расчета налога на любое недвижимое имущество организаций исходя из его кадастровой стоимости. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 и плановые 2025–2026 годы (ОНБНТТП), пишут «Ведомости».

«Будет осуществлена проработка перехода к налогообложению недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости», — сказано в документе.

Будет предусмотрен ряд исключений — например, для таких видов имущества, как линейные, технически сложные сооружения, воздушные и морские суда и ряд других.

Представитель Минфина заверил, что речь пока идет лишь об оценке перехода на такой формат налогообложения и проработке возможных механизмов.

«В ближайшей перспективе такую меру вводить не планируется. Этот вопрос будет прорабатываться для оценки возможности такого перехода в более отдаленной перспективе», — сообщил он изданию.

Цель инициативы — выравнивание налоговой нагрузки для организаций и физических лиц. Сейчас все граждане платят налог на квартиры и дома, исходя из их кадастровой стоимости, которая в идеале должна быть близка к рыночной, а у организаций есть много объектов, налогообложение которых осуществляется по старому порядку — исходя из балансовой стоимости (как правило, она ниже кадастровой).

Начисления по кадастру производятся только в тех случаях, когда объект включен в региональный перечень объектов недвижимости. Земельные участки налогом на имущество не облагаются (для них предусмотрен специальный земельный налог).

Кадастровая стоимость — это цена, устанавливаемая государством, ее регулярно пересматривают в соответствии с ситуацией на рынке. Налог на имущество целиком зачисляется в бюджеты регионов.

По остаточной стоимости платить выгоднее. Эксперты полагают, что в большинстве случаев переход на кадастровую стоимость приведет к увеличению налоговой нагрузки и спорам, так как кадастровая стоимость часто даже выше рыночной. Минфин обсуждает такую реформу с 2020 года. Тогда 60% налогов на недвижимость взимались по балансовой, а не кадастровой стоимости.

Что думаете, коллеги? Провернет Минфин эту реформу в 2024 году?