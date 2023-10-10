✅ Чек-лист по ведению воинского учета. Проверьте, не попадает ли ваша организация в зону риска

Организации вынуждают с удвоенной энергией вести учет призывников и обмен информацией с военкоматом. От этого воинского учета уже хочется выть! Держитесь, мы все в одной лодке. Редакция «Клерка» подготовила для вас чек-лист, где перечислены все новые обязанности по ведению воинского учета. Хоть чуть-чуть облегчим вам жизнь! 🌺

За состояние воинского учета в организации отвечает её руководитель. Но, как показал наш опрос, обычно он поручает это занятие другому сотруднику — бухгалтеру или кадровику. Надеемся, что вам повезло🙏, а если нет, то разобраться со всеми текущими вопросами помогут вебинары от «Клерка».

💣Воинский учет

💥Чтобы не получить штраф до 500 тысяч рублей, приходите на вебинар Елены Пономаревой «Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы». Вебинар пройдет 18 октября в 15:00.

Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра подробно ответит на вопросы в прямом эфире, даст полный комплект документов, среди которых образцы заполнения карточек, план ведения воинского учета и полная таблица штрафов.

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👀Обратите внимание

ЕНП, воинский учет, сдача отчетности за 9 месяцев, НДС за 3 квартал... Бухгалтеры снова в напряжении и ищут ответы на вопросы.

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🔎НДС

Осталось меньше месяца до сдачи НДС за 3 квартал. А вы учли все изменения, которые произошли в законодательстве?

Изучите все изменения на вебинаре «НДС за 3 квартал: что нового и как заполнить декларацию без ошибок», который проведет для вас Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России. Вебинар пройдет завтра, 11 октября в 15:00. На нем разберем:

Новое в порядке уплаты НДС и представления отчетности в 2023 году. Изменения в счетах-фактурах. Особенности определения места реализации для целей НДС при работе с контрагентами из ЕАЭС и других государств. Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы. Нюансы формулировок договора и НДС- последствия. Изменения в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках. Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.

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🔥ЕНП

💯Опять эти неприятные три буквы. Марина Климова , независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и трудового права, к.э.н., доцент, преподаватель ИПБ России проведет для вас мастер-класс по осенним изменениям в бухгалтерии Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар состоится завтра, 11 октября в 11:00.

На вебинаре разберем:

Налоговое администрирование и налоговый контроль за ЕНП. Актуальные изменения по отдельным налогам, особенности текущей налоговой отчетности. Изменения в трудовом законодательстве. Бухучет: новые требования к оформлению отдельных видов первичных документов.

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