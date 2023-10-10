✅ Чек-лист по ведению воинского учета. Проверьте, не попадает ли ваша организация в зону риска

За состояние воинского учета в организации отвечает её руководитель. Но, как показал наш опрос, обычно он поручает это занятие другому сотруднику — бухгалтеру или кадровику. Надеемся, что вам повезло🙏, а если нет, то разобраться со всеми текущими вопросами помогут вебинары от «Клерка».
💣Воинский учет
💥Чтобы не получить штраф до 500 тысяч рублей, приходите на вебинар Елены Пономаревой «Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы». Вебинар пройдет 18 октября в 15:00.
Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра подробно ответит на вопросы в прямом эфире, даст полный комплект документов, среди которых образцы заполнения карточек, план ведения воинского учета и полная таблица штрафов.
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👀Обратите внимание
ЕНП, воинский учет, сдача отчетности за 9 месяцев, НДС за 3 квартал... Бухгалтеры снова в напряжении и ищут ответы на вопросы.
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🔎НДС
Осталось меньше месяца до сдачи НДС за 3 квартал. А вы учли все изменения, которые произошли в законодательстве?
Изучите все изменения на вебинаре «НДС за 3 квартал: что нового и как заполнить декларацию без ошибок», который проведет для вас Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России. Вебинар пройдет завтра, 11 октября в 15:00. На нем разберем:
Новое в порядке уплаты НДС и представления отчетности в 2023 году.
Изменения в счетах-фактурах.
Особенности определения места реализации для целей НДС при работе с контрагентами из ЕАЭС и других государств.
Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы. Нюансы формулировок договора и НДС- последствия.
Изменения в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках.
Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.
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🔥ЕНП
💯Опять эти неприятные три буквы. Марина Климова , независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и трудового права, к.э.н., доцент, преподаватель ИПБ России проведет для вас мастер-класс по осенним изменениям в бухгалтерии Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар состоится завтра, 11 октября в 11:00.
На вебинаре разберем:
Налоговое администрирование и налоговый контроль за ЕНП.
Актуальные изменения по отдельным налогам, особенности текущей налоговой отчетности.
Изменения в трудовом законодательстве.
Бухучет: новые требования к оформлению отдельных видов первичных документов.
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