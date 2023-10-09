Опрос пользователей «Клерк». Кто у вас в компании занимается воинским учетом?

У организаций есть много разных учетов: налоговый, бухгалтерский, кадровый. А еще есть воинский. Никто им заниматься не хочет. Кто его обязан вести не прописано. Мы решили выяснить, кто его ведет у вас.

За состояние воинского учета в организации отвечает, как обычно, её руководитель. Однако он вправе своим приказом назначить ответственного за военно-учетную работу.

Кто в вашей компании отвечает за воинский учет? Руководитель

Отдел кадров - кадровик

Бухгалтерия - бухгалтер

другой сотрудник (в комментариях ответ)

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