Опрос пользователей «Клерк». Кто у вас в компании занимается воинским учетом?

За состояние воинского учета в организации отвечает, как обычно, её руководитель. Однако он вправе своим приказом назначить ответственного за военно-учетную работу.
Обсудим все важные изменения в воинском учете 14 декабря в Краснодаре на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Лучшие спикеры страны расскажут о том, что учесть в работе в 2024 году.
Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.
Также доступно онлайн-участие из любой точки мира!
Вы гарантированно получите все ответы на наболевшие вопросы, заберете с собой сборник полезных материалов, а также массу подарков от «Клерка» и наших партнеров!
Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
коллеги, кто указал <<Другой сотрудник>> напишите, пожалуйста, кто это