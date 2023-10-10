Вне зоны доступа. Депутаты хотят запретить школьникам пользоваться смартфонами

Абонент временно недоступен. Именно это могут в скором времени услышать родители, позвонив ребенку в школу. Депутаты обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов. Но решать этот вопрос будут родители. Абонент не абонент, как относитесь к такой идеи?

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, но оговорил, что делать это надо через голосование родителей.

«Если большинство родителей путем голосования принимает решение об ограничении смартфонов на территории учебного заведения, общеобразовательная организация должна быть оборудована специальными шкафчиками для хранения смартфонов», — цитирует слова Нечаева «RG».

Там отмечается, что ученики должны будут помещать в такие шкафчики смартфоны на хранение и использовать их только для экстренной связи с родителями. Это, по мнению Алексея Нечаева, поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе и перестать отвлекаться на социальные сети и игры во время уроков. А на переменах дети будут отдыхать, а не сидят, уткнувшись в гаджеты.

Подобный запрет не все восприняли положительно, многие родители считают, что ребенок должен в любой момент иметь возможность связаться с ними. Особенно учитывая сегодняшнюю ситуацию.

Другие считают, что раньше же жили как-то без срочных звонков родителям и ничего не случилось. А у подростков уже сформировалась зависимость от гаджетов, так что подобная инициатива депутатов пойдет им на пользу.

У учителей тоже нет единого мнения на этот счет. Одни считают, что смартфон мешает работать учителю. Ученики с помощью мобильного телефона хитрят на уроках, списывают.

Другие придерживаются мнения, что в цифровую эпоху шило в мешке не утаишь. Лучше объяснить ребенку, как пользоваться поиском материалов, искать и проверять источник, проводить анализ, а не запрещать гаджет.

Так нужен ли запрет на использование телефонов в школе? Не повлияет ли это возможность экстренно связаться с родителем, в случае необходимости? Безопасно ли это? Поможет ли с гаджетзависимостью?

Как вы думаете?