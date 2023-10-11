Сортировка людей. Общество поделят на классы по полезности. Как это будет работать?

В РГСУ начали тестировать систему социального рейтинга «Мы». Новая платформа будет формировать рейтинг пользователей на основе множества параметров. Грубо говоря, нас разделят на классы по полезности для государства. Полезный — молодец, бесполезный — (в печь🔥 зачеркнуто) плохо. «Ну, что, граждане-алкоголики…» готовитесь к сортировке.

Первыми пользователями тестовой версии программы стали студенты РГСУ. При регистрации каждый участник проходит анкетирование, в ходе которого отвечает на вопросы об образовании, наличии детей, источниках дохода, льготах, кредитной истории, судимости, наличии аккаунтов в социальных сетях, знании языков, образе жизни и не только.

Эти данные будут использовать власти всех уровней, а также общественные организации «для реализации оперативной и объективной социальной поддержки населения».

Рейтинг будет выглядеть в виде двухкомпонентного скоринг-кода. Его свяжут с нашими личными данными: СНИЛС, ИНН, паспортными данными и номером телефона.

Мне сразу вспомнились безумные люди, которые кричали, что СНИЛС это от дьявола, что там зашифрован код зверя 666👹

Вася Ложкин

Оба компонента будут двухразрядными числами:

первое число — социальный статус человека,

второе — его социальный уровень.

Например, 45-27.

Как это расшифровывается?Социальный статус — это «заслуги» гражданина, а социальный уровень — его «перспективы» с точки зрения государства. Ничего не напоминает? Мне сразу и Умберто Эко вспомнился, и сериал «Черное зеркало», а еще один политический режим… км… простите, но возникают самые мрачные ассоциации.

В принципе, в Госдуме опасения подтвердили. Рейтинг действительно нужен для того, чтобы понять кто есть кто.

Вася Ложкин Гламурная киса

«Мы смотрим, как ведут себя наши знакомые, коллеги, соседи и невольно оцениваем их. Один — пьяница, отщепенец, неопрятный человек, а другой — ударник труда, семьянин, успешный специалист или предприниматель. <...> Государство будет поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни, работает, создает семью, исполняет гражданский долг. Те, кто этого не делает, никак наказываться, конечно, не должны, все их права сохраняются, но и бонусов они не получат. При этом ничто не мешает перейти из группы в группу», — сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.</...>

Как в Китае

«Скажи, какой у тебя рейтинг, и я скажу, кто ты»

В Китае принята и юридически закреплена система социальногокредита. У каждого гражданина теперь есть стартовый рейтинг в 1000 баллов, далее каждый поступок и действие человека в обществе анализируется, и ему либо добавляют, либо снимают баллы. Затем, если личный рейтинг растет, образцовый гражданин получает скидки и льготы, низкие ставки по кредиту от государства. Если рейтинг падает, то человек ливается «плюшек».

Для соцкредита в Китае используется более 160 тысяч критериев, данные для которых собирают из государственных источников, корпоративных и банковских. Критерии и параметры для граждан и организаций отличаются, однако у них общий принцип поощрения за общественно полезные поступки и вычеты за нарушение законов и моральных норм.

Сказать, что меня поразила эта новость — не сказать ничего. Знаю, что пользователи уже обсуждали на «Клерк» социальный рейтинг, но я решила написать отдельный пост на эту темы. Пройти мимо такого невозможно.

Давайте обсудим, к каким последствиям может привести подобный рейтинг? У меня самые мрачные ассоциации и мысли.