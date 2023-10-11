Сортировка людей. Общество поделят на классы по полезности. Как это будет работать?

Первыми пользователями тестовой версии программы стали студенты РГСУ. При регистрации каждый участник проходит анкетирование, в ходе которого отвечает на вопросы об образовании, наличии детей, источниках дохода, льготах, кредитной истории, судимости, наличии аккаунтов в социальных сетях, знании языков, образе жизни и не только.
Эти данные будут использовать власти всех уровней, а также общественные организации «для реализации оперативной и объективной социальной поддержки населения».
Рейтинг будет выглядеть в виде двухкомпонентного скоринг-кода. Его свяжут с нашими личными данными: СНИЛС, ИНН, паспортными данными и номером телефона.
Мне сразу вспомнились безумные люди, которые кричали, что СНИЛС это от дьявола, что там зашифрован код зверя 666👹
Оба компонента будут двухразрядными числами:
первое число — социальный статус человека,
второе — его социальный уровень.
Например, 45-27.
Как это расшифровывается?Социальный статус — это «заслуги» гражданина, а социальный уровень — его «перспективы» с точки зрения государства. Ничего не напоминает? Мне сразу и Умберто Эко вспомнился, и сериал «Черное зеркало», а еще один политический режим… км… простите, но возникают самые мрачные ассоциации.
В принципе, в Госдуме опасения подтвердили. Рейтинг действительно нужен для того, чтобы понять кто есть кто.
«Мы смотрим, как ведут себя наши знакомые, коллеги, соседи и невольно оцениваем их. Один — пьяница, отщепенец, неопрятный человек, а другой — ударник труда, семьянин, успешный специалист или предприниматель. <...> Государство будет поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни, работает, создает семью, исполняет гражданский долг. Те, кто этого не делает, никак наказываться, конечно, не должны, все их права сохраняются, но и бонусов они не получат. При этом ничто не мешает перейти из группы в группу», — сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.</...>
Как в Китае
«Скажи, какой у тебя рейтинг, и я скажу, кто ты»
В Китае принята и юридически закреплена система социальногокредита. У каждого гражданина теперь есть стартовый рейтинг в 1000 баллов, далее каждый поступок и действие человека в обществе анализируется, и ему либо добавляют, либо снимают баллы. Затем, если личный рейтинг растет, образцовый гражданин получает скидки и льготы, низкие ставки по кредиту от государства. Если рейтинг падает, то человек ливается «плюшек».
Для соцкредита в Китае используется более 160 тысяч критериев, данные для которых собирают из государственных источников, корпоративных и банковских. Критерии и параметры для граждан и организаций отличаются, однако у них общий принцип поощрения за общественно полезные поступки и вычеты за нарушение законов и моральных норм.
Сказать, что меня поразила эта новость — не сказать ничего. Знаю, что пользователи уже обсуждали на «Клерк» социальный рейтинг, но я решила написать отдельный пост на эту темы. Пройти мимо такого невозможно.
Давайте обсудим, к каким последствиям может привести подобный рейтинг? У меня самые мрачные ассоциации и мысли.
Комментарии24
Государство должно следить за соблюдением законов, а личная жизнь человека - абсолютно не его дело. "Отщепенец" или "неопрятный" это не преступление.
"Те, кто этого не делает, никак наказываться, конечно, не должны, все их права сохраняются" - вот в это совсем не верится.
И никакой рейтинг не поможет если человек будет иметь мнение, неугодное государству.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
как выяснилось, у государство иное мнение, что это дело общее, а не частное
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
интересно, а нашивки выдавать будут?
Евгеника в действии.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
думаете череп замерять начнут?
Ирина
Кто знает? Разве мы когда-либо могли помыслить о том, что людей, как скот будут оценивать по степени их полезности для государства?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вот интересно как далеко власти зайдут на этот раз
Ирина
Давление обычно усиливается до получения отпора, потом немного отступят назад и все почувствуют себя счастливыми.
saratovoutSaratovout
подождите.. а ваш разве еще не замеряли?!
А "Мы" - это кто? Это Наумов будет сидеть и оценивать? А его кто будет оценивать? А я могу его оценить, что он, например, пьяница?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Проректор по науке Российского государственного социального университета (РГСУ) Василий Уроженко заявил, что его вуз разрабатывает экспериментальную платформу «Мы»
Oxana999
государство- это мы, говорили они...