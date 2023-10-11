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Общество

Сортировка людей. Общество поделят на классы по полезности. Как это будет работать?

В РГСУ начали тестировать систему социального рейтинга «Мы». Новая платформа будет формировать рейтинг пользователей на основе множества параметров. Грубо говоря, нас разделят на классы по полезности для государства. Полезный — молодец, бесполезный — (в печь🔥 зачеркнуто) плохо. «Ну, что, граждане-алкоголики…» готовитесь к сортировке.
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Сортировка людей. Общество поделят на классы по полезности. Как это будет работать?
Изображение от freepik.com

Первыми пользователями тестовой версии программы стали студенты РГСУ. При регистрации каждый участник проходит анкетирование, в ходе которого отвечает на вопросы об образовании, наличии детей, источниках дохода, льготах, кредитной истории, судимости, наличии аккаунтов в социальных сетях, знании языков, образе жизни и не только.

Эти данные будут использовать власти всех уровней, а также общественные организации «для реализации оперативной и объективной социальной поддержки населения».

Рейтинг будет выглядеть в виде двухкомпонентного скоринг-кода. Его свяжут с нашими личными данными: СНИЛС, ИНН, паспортными данными и номером телефона.

Мне сразу вспомнились безумные люди, которые кричали, что СНИЛС это от дьявола, что там зашифрован код зверя 666👹

Вася Ложкин

Оба компонента будут двухразрядными числами:

  • первое число — социальный статус человека,

  • второе — его социальный уровень.

Например, 45-27.

Как это расшифровывается?Социальный статус — это «заслуги» гражданина, а социальный уровень — его «перспективы» с точки зрения государства. Ничего не напоминает? Мне сразу и Умберто Эко вспомнился, и сериал «Черное зеркало», а еще один политический режим… км… простите, но возникают самые мрачные ассоциации.

В принципе, в Госдуме опасения подтвердили. Рейтинг действительно нужен для того, чтобы понять кто есть кто.

Вася Ложкин Гламурная киса

«Мы смотрим, как ведут себя наши знакомые, коллеги, соседи и невольно оцениваем их. Один — пьяница, отщепенец, неопрятный человек, а другой — ударник труда, семьянин, успешный специалист или предприниматель. <...> Государство будет поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни, работает, создает семью, исполняет гражданский долг. Те, кто этого не делает, никак наказываться, конечно, не должны, все их права сохраняются, но и бонусов они не получат. При этом ничто не мешает перейти из группы в группу», — сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.</...>

Как в Китае

«Скажи, какой у тебя рейтинг, и я скажу, кто ты» 

В Китае принята и юридически закреплена система социальногокредита. У каждого гражданина теперь есть стартовый рейтинг в 1000 баллов, далее каждый поступок и действие человека в обществе анализируется, и ему либо добавляют, либо снимают баллы. Затем, если личный рейтинг растет, образцовый гражданин получает скидки и льготы, низкие ставки по кредиту от государства. Если рейтинг падает, то человек ливается «плюшек».

Для соцкредита в Китае используется более 160 тысяч критериев, данные для которых собирают из государственных источников, корпоративных и банковских. Критерии и параметры для граждан и организаций отличаются, однако у них общий принцип поощрения за общественно полезные поступки и вычеты за нарушение законов и моральных норм.

Сказать, что меня поразила эта новость — не сказать ничего. Знаю, что пользователи уже обсуждали на «Клерк» социальный рейтинг, но я решила написать отдельный пост на эту темы. Пройти мимо такого невозможно.

Давайте обсудим, к каким последствиям может привести подобный рейтинг? У меня самые мрачные ассоциации и мысли.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

97 подписчиков

Комментарии

24
  • Логотип Reaver
    Reaver 11.10.23, 12:34

    Государство должно следить за соблюдением законов, а личная жизнь человека - абсолютно не его дело. "Отщепенец" или "неопрятный" это не преступление.

    "Те, кто этого не делает, никак наказываться, конечно, не должны, все их права сохраняются" - вот в это совсем не верится.

    И никакой рейтинг не поможет если человек будет иметь мнение, неугодное государству.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      11.10.23, 12:36

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      как выяснилось,  у государство иное мнение,  что это дело общее,  а не частное 

  • Логотип nlukina
    nlukina
    11.10.23, 12:35

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    интересно,  а нашивки выдавать будут?

  • Логотип natalisl
    natalisl 11.10.23, 12:54

    Евгеника в действии. 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      11.10.23, 13:14

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      думаете череп замерять начнут?

      • Логотип IriEro
        IriEro 11.10.23, 13:23

        Ирина

        Кто знает? Разве мы когда-либо могли помыслить о том, что людей, как скот будут оценивать по степени их полезности для государства?

        • Логотип nlukina
          nlukina
          11.10.23, 13:24

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          вот интересно как далеко власти зайдут на этот раз 

          • Логотип IriEro
            IriEro 11.10.23, 13:37

            Ирина

            Давление обычно усиливается до получения отпора, потом немного отступят назад и все почувствуют себя счастливыми.

      • Логотип saratovout
        saratovout 11.10.23, 22:23

        saratovoutSaratovout

        подождите.. а ваш разве еще не замеряли?!

  • Логотип yng
    yng 11.10.23, 12:57

    А "Мы" - это кто?  Это Наумов будет сидеть и оценивать?  А его кто будет оценивать?  А я могу его оценить, что он, например, пьяница?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      11.10.23, 13:03

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Проректор по науке Российского государственного социального университета (РГСУ) Василий Уроженко заявил, что его вуз разрабатывает экспериментальную платформу «Мы»

  • Логотип bm4292
    bm4292 11.10.23, 13:26

    Oxana999

    государство- это мы, говорили они...

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