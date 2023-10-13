🔎Ищите бухгалтера мечты? Вакансии на «Клерк» можно разместить теперь бесплатно

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Почему вам будет легко найти бухгалтера, финансового директора или другого специалиста, работающего в этой сфере, с помощью сервиса Клерк.Работа:

61% аудитории составляют бухгалтеры и главные бухгалтеры.

16 % составляют юристы, аудиторы, финансисты.

9% — директора и финдиры.

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