🔥 Хотите найти новую работу? Собрали для вас топ лучших вакансий дня на «Клерке»

ИП не сможет резервировать взносы, пока не заплатит налог на имущество, лайфаки по платежам на ЕНС, будет новая категория бизнеса - МСП+. 🙄«Ночной бухгалтер» № 1539

Налоговики уводят имущественные налоги ИП в резерв, при этом не важно, откуда на сальдо ЕНС для этого взялись деньги. Бухгалтеры нервничают — возникает путаница со взносами. Собрали два вас несколько лайфхаков по ЕНС, чтобы не уйти в недоимку. Будет новая категория предприятий МСП+. Те компании, что стали крупным бизнесом, в переходный период сохранят свои льготы.