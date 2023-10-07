Креста на вас нет! ЦБ доработает дизайн купюры 1000 рублей с куполом церкви без креста

Банк России решил остановить выпуск обновленной банкноты в 1000 руб., ее дизайн будет доработан, сообщает регулятор. Но бурю возмещений в сети уже не остановить. Узнаем, что пишут в интернете по этому поводу.

Банк России в понедельник, 16 октября, представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На оборотной стороне банкноты изображена построенная в XVII веке Дворцовая церковь в Казанском кремле. Сейчас в здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. На куполе церкви нет креста, пишут «Ведомости».

С сайта ЦБ

Печать на банкноте церкви без креста на куполе вызвала вопросы у пользователей соцсетей. Позже дизайн купюр прокомментировали и в Русской православной церкви (РПЦ) и Совете Федерации. В частности, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал подходить «более тщательно» к выбору изображений на купюрах, «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».

Изображение на новых купюрах номиналом ₽1000 храма без креста является неразумным и провокационным. Об этом заявил в телеграм-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

из Телеграм канала Клишаса

Священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский возмутился отсутствием креста на куполе здания, изображенного на новой тысячной купюре. Он обратил внимание, что минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное якобы изображение церкви без креста. Островский написал, что это либо тупость дизайнеров, либо сознательная провокация.

Из телеграм-канала Островского

Сегодня, 18 октября Банк России выпустил пресс-резил, в котором сообщил, что доработает дизайн.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — сказано в сообщении регулятора.

На мой взгляд, никакой культурной диверсии тут нет, есть недоработка дизайнеров и ошибочный выбор объекта. «Церковь без креста» — это здание Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Музей находится в здании, которое когда-то было Дворцовой церкви на территории Казанского кремля. То есть это давно светское здание.

Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан из интернета

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