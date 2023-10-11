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Обзоры для бухгалтера

Что произошло за выходные. Краткий обзор

Новую трудовую неделю мы начнем с пересказа того, что произошло на выходных. Итак, что же там было? Краткая сводка событий.
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Что произошло за выходные. Краткий обзор
фото freepik.com

Илон Маск тоже считает, что Википедия так себе источник

Американский бизнесмен Илон Маск предложил «Википедии» поменять название, добавив в него нецензурное слово. За такой «ребрендинг» он пообещал порталу $1 млрд. «Я дам им миллиард долларов, если они поменяют свое имя на Dickipedia. В интересах точности».

Мошенники предлагают срочно обменять старые купюры на новые

Мошенники начали использовать новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей для обмана россиян. Они звонят жертвам и предлагают срочно обменять старые купюры на новые, иначе старые банкноты «сгорят». Звонки делаются от имени социальных служб или представителей Банка России.

Банки отказались поддержать законопроект о доступе силовиков к данным клиентов

Банки высказались против прямого доступа силовиков к базам с данными клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Они видят в этом нарушение конституционных прав россиян и несоблюдение антиотмывочного закона, пишут РБК.

Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2023 года. Согласно документу, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций.

Магомед Мусаев купил глобальный Forbes

Владелец «АС Рус Медиа» (издатель Forbes Russia) Магомед Мусаев рассказал друзьям, что выкупил всю медиагруппу Forbes, сообщает The Washington Post.

Издание ссылается на аудиозаписи и видеозапись, сделанные за несколько дней до празднования 60-летия бизнесмена в Нью-Йорке. В мае сообщалось, что контрольный пакет акций Forbes купил американский миллиардер Остин Рассел, сумма сделки оценивалась почти в $800 млн.

Вице-премьер Белоусов описал виды бизнеса в России: «крысить», «хрючить» и «копытить»

Первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что российский бизнес можно разделить на три вида — «крысить», «хрючить» и «копытить». Именно такую классификацию предложил его знакомый еще в 90-е годы. Такую неоднозначную классификацию оценили не все.

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шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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