На сколько ЦБ повысит ключевую ставку 27 октября. Опрос клерков

Совет директоров ЦБ на ближайшем заседании, которое состоится 27 октября, повысит ключевую ставку, считают аналитики. Давайте спрогнозируем, на сколько пунктов ее поднимут.

Банк России на плановом заседании по денежно-кредитной политике 27 октября скорее всего вновь поднимет ключевую ставку. Представители ЦБ уже не раз намекали на такой шаг, поскольку пока инфляция растет быстрее годового прогноза Банка России.

Напомним, последний раз ставку поднимали 15 сентября, когда ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13%. Регулятор объяснил это решение высокими проинфляционными рисками. И дал понять, что потолок повышения еще не достигнут.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — было написано в пресс-релизе ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме 29 сентября заявила, что решение будет зависеть от ситуации в экономике и наступления эффекта от уже принятых регулятором решений. Ставка, по ее словам, может быть как сохранена, так и повышена, пишут «Ведомости».

Что такое ключевая ставка и почему она важна для бухгалтера

Ключевая ставка или «ставка рефинансирования» — инструмент с помощью которого Центробанк проводит денежно-кредитную политику и регулирует курс рубля. Это процент, под который коммерческие банки могут получить кредит у Банка России, то есть официальная (государственная) стоимость пользования заемными средствами.

Из-за увеличения ключевой ставки налоговики будут начислять больше пеней на налоговую недоимку. Ведь пени рассчитывают исходя из 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки (ст. 75 НК). Увеличатся и компенсации работникам за задержку зарплаты. Компенсацию считают по 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки денег (ст. 236 ТК).

Давайте, спрогнозируем, как Банк России поступит с ключевой ставкой.