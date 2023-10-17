❗️Разделить налоги ИП и физиков, отменить ЕНС. О чем мечтают бухгалтеры

В чате ФНС локальный адочек. В день по несколько десятков возмещенных бухгалтеров требуют наладить работу с ЕНС. Самые частые проблемы — путаница с налогами, невозможно узнать сальдо и ошибки в уведомлениях.
При этом глава ФНС утверждает, что все идет по плану.
Считаю, что на данный момент этот институт серьезно стабилизировался. По последним четырем неделям мы не наблюдали ни одной ошибки в учете, кроме платежных поручений, проходящих через государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), — сообщил Егорова на форуме в ТПП.
До конца года, по словам главы ФНС, приоритетной задачей остается обеспечение бесперебойного функционирования системы, а также работа над визуализацией данных. Вот так и живем…
Комментарии1
Бух-оптимист
Идя навстречу пожеланиям трудовых коллективов бухгалтеров и бухгалтеров-единоличников, решено изменить справку о сальдо ЕНС 🎆