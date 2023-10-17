❗️Разделить налоги ИП и физиков, отменить ЕНС. О чем мечтают бухгалтеры

Бухгалтеры просят ФНС прекратить издевательства с единым налоговым счетом, признать эксперимент провальным и вернуться к КБК.

В чате ФНС локальный адочек. В день по несколько десятков возмещенных бухгалтеров требуют наладить работу с ЕНС. Самые частые проблемы — путаница с налогами, невозможно узнать сальдо и ошибки в уведомлениях.

При этом глава ФНС утверждает, что все идет по плану.

Считаю, что на данный момент этот институт серьезно стабилизировался. По последним четырем неделям мы не наблюдали ни одной ошибки в учете, кроме платежных поручений, проходящих через государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), — сообщил Егорова на форуме в ТПП.

До конца года, по словам главы ФНС, приоритетной задачей остается обеспечение бесперебойного функционирования системы, а также работа над визуализацией данных. Вот так и живем…