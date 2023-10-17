Сплошные успехи, не успеваем благодарить. Бухгалтеры возмущаются в чате ФНС

В телеграм-канале ФНС снова жарко. Даниил Егоров сообщил, что на 70% сократилось количество истребуемых документов у крупнейших налогоплательщиков. А также доложил, что благодаря ЕНС количество невыясненных налоговых платежей сократилось с 613 млрд рублей до 26 млрд рублей, то есть почти в 24 раза. Единый налоговый счет как новая форма расчетов с бюджетом также сократил количество должников-юридических лиц с 1,9 млн до 0,9 млн, а количество уведомлений с ошибками с 13% до 3%.
Молчание — золото, Даниил!
Конечно, проигнорировать эту новость бухгалтеры не смогли.
Как думаете, Егорову хоть иногда дают почитать наши возмущения? Он хоть в курсе проблем?
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