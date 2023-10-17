Сплошные успехи, не успеваем благодарить. Бухгалтеры возмущаются в чате ФНС

Даниил Егоров доложил, что на 70% сократилось количество истребуемых документов у крупнейших налогоплательщиков. А также похвалил ЕНС (ну, зачем?). Любое высказывание главы ФНС бухгалтеры воспринимают, как личное оскорбление. Сложно молчать, когда в личном кабинете полная чехарда, а налоговая рапортует, что все отлично.

В телеграм-канале ФНС снова жарко. Даниил Егоров сообщил, что на 70% сократилось количество истребуемых документов у крупнейших налогоплательщиков. А также доложил, что благодаря ЕНС количество невыясненных налоговых платежей сократилось с 613 млрд рублей до 26 млрд рублей, то есть почти в 24 раза. Единый налоговый счет как новая форма расчетов с бюджетом также сократил количество должников-юридических лиц с 1,9 млн до 0,9 млн, а количество уведомлений с ошибками с 13% до 3%.

Молчание — золото, Даниил!

Конечно, проигнорировать эту новость бухгалтеры не смогли.

Знакомые все люди))

Деньги рассасываются

Не успеваем благодарить

Как думаете, Егорову хоть иногда дают почитать наши возмущения? Он хоть в курсе проблем?