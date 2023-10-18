У нас очередная отмена. Вместо Хэллоуина депутаты предлагают отмечать День жутких сказок и историй

В России предлагают праздновать День жутких сказок и историй вместо Хэллоуина. С такой идеей выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. С тыквенным спасом, коллеги.

Западный праздник стараются изо всех сил заменить, придумывая разные альтернативы. На сей раз в Госдуме предложили отмечать в России «День жутких сказок и историй» вместо Хэллоуина.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Одни требуют запретить, говоря, что это элемент прозападной пропаганды, другие говорят: «Руки прочь от популярной забавы!». Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями», — цитирует RT Нилова.

По словам Нилова, можно принять компромиссное решение, которое позволит сохранить популярный у молодежи «праздник» и удовлетворить патриотическую общественность.

«Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдём от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — считает депутат.

В США праздник имеет богатую историю и существует довольно давно, а вместе с фильмами, сериалами он пришел и в Россию, став относительно популярным. Сейчас многие кафе и бары проводят тематические вечеринки, люди выкладывают фотографии в костюмах, вырезают тыквенных Джеков.

Мой Джек. Кривенький и страшненький

Тем временем не все россияне одобряют праздник, считая его попыткой «американизировать» нашу культуру и разрушить традиционные ценности.

В преддверии Хэллоуина (отмечается 31 октября) чиновники Якутии разослали в школы региона письма, предписывающие запретить мероприятия по случаю этого праздника. В краснодарской мэрии порекомендовали воздержаться от празднования, поскольку это «несвойственно историческим и культурным ценностям Кубани».

В других регионах придумали альтернативу Хэллоуину — Тыквенный спас, на что в РПЦ заметили, что это не соответствует христианским традициям, пишет «Газеты.Ru».

«Появление так называемого Тыквенного спаса — это попытка совместить несовместимое. С одной стороны, многие понимают, что Хеллоуин — это плохо, и слава богу, что они это понимают: обращения к бесам, к бесовским силам никогда ни к чему хорошему не приведут. Но вместе с тем плохо то, что они пытаются создать некую замену, которая оказалась столь же плохой. Спас — это слово, однокоренное со «Спасителем», то есть Христос. И любой православный человек, слыша «Тыквенный спас», недоумевает и не понимает, почему же вдруг тыква каким-то образом связана со Спасителем», — заявил изданию «БИЗНЕС Online» священник и председатель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.

А вы отмечаете Хэллоуин? Или не наш это праздник?