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Общество

У нас очередная отмена. Вместо Хэллоуина депутаты предлагают отмечать День жутких сказок и историй

В России предлагают праздновать День жутких сказок и историй вместо Хэллоуина. С такой идеей выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. С тыквенным спасом, коллеги.
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У нас очередная отмена. Вместо Хэллоуина депутаты предлагают отмечать День жутких сказок и историй
фото freepik.com

Западный праздник стараются изо всех сил заменить, придумывая разные альтернативы. На сей раз в Госдуме предложили отмечать в России «День жутких сказок и историй» вместо Хэллоуина.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Одни требуют запретить, говоря, что это элемент прозападной пропаганды, другие говорят: «Руки прочь от популярной забавы!». Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями», — цитирует RT Нилова.

По словам Нилова, можно принять компромиссное решение, которое позволит сохранить популярный у молодежи «праздник» и удовлетворить патриотическую общественность.

«Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдём от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — считает депутат.

В США праздник имеет богатую историю и существует довольно давно, а вместе с фильмами, сериалами он пришел и в Россию, став относительно популярным. Сейчас многие кафе и бары проводят тематические вечеринки, люди выкладывают фотографии в костюмах, вырезают тыквенных Джеков.

Мой Джек. Кривенький и страшненький

Тем временем не все россияне одобряют праздник, считая его попыткой «американизировать» нашу культуру и разрушить традиционные ценности.

В преддверии Хэллоуина (отмечается 31 октября) чиновники Якутии разослали в школы региона письма, предписывающие запретить мероприятия по случаю этого праздника. В краснодарской мэрии порекомендовали воздержаться от празднования, поскольку это «несвойственно историческим и культурным ценностям Кубани».

В других регионах придумали альтернативу Хэллоуину — Тыквенный спас, на что в РПЦ заметили, что это не соответствует христианским традициям, пишет «Газеты.Ru».

«Появление так называемого Тыквенного спаса — это попытка совместить несовместимое. С одной стороны, многие понимают, что Хеллоуин — это плохо, и слава богу, что они это понимают: обращения к бесам, к бесовским силам никогда ни к чему хорошему не приведут. Но вместе с тем плохо то, что они пытаются создать некую замену, которая оказалась столь же плохой. Спас — это слово, однокоренное со «Спасителем», то есть Христос. И любой православный человек, слыша «Тыквенный спас», недоумевает и не понимает, почему же вдруг тыква каким-то образом связана со Спасителем», — заявил изданию «БИЗНЕС Online» священник и председатель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.

А вы отмечаете Хэллоуин? Или не наш это праздник?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

107 подписчиков

Комментарии

36
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав Савушкин

    В России предлагают праздновать День жутких сказок и историй вместо Хэллоуина.

    Во время празднования предлагается коллективное чтение НК РФ и аналогичных произведений🙊 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      страшные сказки про ЕНС уахахахааа 

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        1 час назад

        Владислав Савушкин

        Стивен Кинг бы до такого не додумался😈

      • Логотип Natali2212
        Natali2212 1 час назад

        точно, "Сказ о том, как ЕНП вводили")))

        • Логотип nlukina
          nlukina
          1 час назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          отличный вариант))

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями», — цитирует RT Нилова.

    десятилетиями - это сколько????

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      я стараюсь не вдумываться что хочет донести до нас г-н Нилов... А то и страшных сказок не надо будет 

      • Логотип buhkompas
        buhkompas 1 час назад

        Ирина

        от этого г-на законодательные инициативы так и сыпятся, как из рога изобилия. И что-то он всё не в ту дуду...

        • Логотип nlukina
          nlukina
          1 час назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          мне кажется,  что у него норматив есть. Выдавать столько-то идей в неделю

    • Логотип IriEro
      IriEro 1 час назад

      Ирина

      десятилетиями - это сколько???

      С конца 1990-х... Как раз предшествовал приходу ВВП к власти... Это ж какую конспирологическую теорию можно придумать?!

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Егорова вместо тыквы. Его даже и наряжать не нужно, он и в своём обычном обличии вызывает повсеместно у бухгалтеров жуткое отвращение😱💀

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час назад

      Главный бухгалтер

      Егорова вместо тыквы.

      и череп ему порезать как тыкву вырезают! 

      • Логотип nlukina
        nlukina
        1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        вы поосторожней с высказываниями... сейчас и за меньшее привлекают 

      • Логотип Алексей Т
        Алексей Т 1 час назад

        Бух-оптимист

        Станет огнедышащим.

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 1 час назад

    В России предлагают праздновать День жутких сказок и историй вместо Хэллоуина.

    Я даже знаю как они будут начинаться: "Однажды депутаты собрались в Думе..."

  • Логотип revita
    revita 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Всё чего то предлагают, какие то тыквенные спайсы, страшные сказки. Можно подумать у нас этот день выходной. Кому эти компромиссы нужны, кто отмечал, тот и дальше будет, а кто не отмечал, тому вообще фиолетово как называется. 

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