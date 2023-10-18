У нас очередная отмена. Вместо Хэллоуина депутаты предлагают отмечать День жутких сказок и историй

Западный праздник стараются изо всех сил заменить, придумывая разные альтернативы. На сей раз в Госдуме предложили отмечать в России «День жутких сказок и историй» вместо Хэллоуина.
С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.
«Одни требуют запретить, говоря, что это элемент прозападной пропаганды, другие говорят: «Руки прочь от популярной забавы!». Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями», — цитирует RT Нилова.
По словам Нилова, можно принять компромиссное решение, которое позволит сохранить популярный у молодежи «праздник» и удовлетворить патриотическую общественность.
«Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдём от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — считает депутат.
В США праздник имеет богатую историю и существует довольно давно, а вместе с фильмами, сериалами он пришел и в Россию, став относительно популярным. Сейчас многие кафе и бары проводят тематические вечеринки, люди выкладывают фотографии в костюмах, вырезают тыквенных Джеков.
Тем временем не все россияне одобряют праздник, считая его попыткой «американизировать» нашу культуру и разрушить традиционные ценности.
В преддверии Хэллоуина (отмечается 31 октября) чиновники Якутии разослали в школы региона письма, предписывающие запретить мероприятия по случаю этого праздника. В краснодарской мэрии порекомендовали воздержаться от празднования, поскольку это «несвойственно историческим и культурным ценностям Кубани».
В других регионах придумали альтернативу Хэллоуину — Тыквенный спас, на что в РПЦ заметили, что это не соответствует христианским традициям, пишет «Газеты.Ru».
«Появление так называемого Тыквенного спаса — это попытка совместить несовместимое. С одной стороны, многие понимают, что Хеллоуин — это плохо, и слава богу, что они это понимают: обращения к бесам, к бесовским силам никогда ни к чему хорошему не приведут. Но вместе с тем плохо то, что они пытаются создать некую замену, которая оказалась столь же плохой. Спас — это слово, однокоренное со «Спасителем», то есть Христос. И любой православный человек, слыша «Тыквенный спас», недоумевает и не понимает, почему же вдруг тыква каким-то образом связана со Спасителем», — заявил изданию «БИЗНЕС Online» священник и председатель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.
А вы отмечаете Хэллоуин? Или не наш это праздник?
Комментарии36
Владислав Савушкин
Во время празднования предлагается коллективное чтение НК РФ и аналогичных произведений🙊
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
страшные сказки про ЕНС уахахахааа
Владислав Савушкин
Стивен Кинг бы до такого не додумался😈
точно, "Сказ о том, как ЕНП вводили")))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
отличный вариант))
Главный бухгалтер
десятилетиями - это сколько????
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я стараюсь не вдумываться что хочет донести до нас г-н Нилов... А то и страшных сказок не надо будет
Ирина
от этого г-на законодательные инициативы так и сыпятся, как из рога изобилия. И что-то он всё не в ту дуду...
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мне кажется, что у него норматив есть. Выдавать столько-то идей в неделю
Ирина
С конца 1990-х... Как раз предшествовал приходу ВВП к власти... Это ж какую конспирологическую теорию можно придумать?!
Ирина
Егорова вместо тыквы. Его даже и наряжать не нужно, он и в своём обычном обличии вызывает повсеместно у бухгалтеров жуткое отвращение😱💀
Главный бухгалтер
и череп ему порезать как тыкву вырезают!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вы поосторожней с высказываниями... сейчас и за меньшее привлекают
Бух-оптимист
Станет огнедышащим.
Я даже знаю как они будут начинаться: "Однажды депутаты собрались в Думе..."
Главный бухгалтер
Всё чего то предлагают, какие то тыквенные спайсы, страшные сказки. Можно подумать у нас этот день выходной. Кому эти компромиссы нужны, кто отмечал, тот и дальше будет, а кто не отмечал, тому вообще фиолетово как называется.