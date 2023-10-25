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Общество

Доплата за жизнь. В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта

В Госдуме предложили финансово поощрять россиянок за отказ от аборта. При этом роженица должна будет передать ребенка на воспитание государству.
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Доплата за жизнь. В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта
фото freepik.com

Депутат ГД Султан Хамзаев предложил рассмотреть идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, такое обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, пишут РИА Ноаости.

«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребёнка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию», — сказано в обращении депутата.

По мнению депутата у государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребёнка — забрать его на попечение Государства. В заключении Хамзаев добавил, что сейчас депутаты рассматривают предложения по изменению статьи 56 «Об искусственном прерывании беременности» из закона «Об основах охраны здоровья».

С подобной инициативой уже выступали этим летом. Пермский депутат предложил «покупать» детей у женщин, решившихся на аборт.

В июне в Пермском крае депутат Олег Постников выступал с инициативой предоставлять деньги женщинам в обмен на отказ от аборта. В Госдуме предложение тогда раскритиковали — председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сравнилаплату россиянкам за отказ от аборта с продажей детей.

Напомним, что 3 ноября Путин назвал проблему с абортами в России острой. Он также подчеркнул необходимость улучшения ситуации. Говоря о возможном решении этой проблемы, президент назвал повышение уровня благосостояния, социального обслуживания, реальных заработных плат, материальной помощи молодым студенческим семьям, помощи молодым семьям по приобретению жилья и иным направлениям.

Но, видимо, депутат Хамзаев решил, что все можно решить намного проще — «выкупив» ребенка. Недалеко от леса, где мы гуляем с сыном, находится «Центр содействия семейному воспитанию» — детский дом. И каждый раз, проходя мимо, у меня крутятся одни и те же мысли: как эти дети попали сюда, почему так случилось. Если инициативу одобрят, то эти вопросы отпадут. Что думаете, коллеги?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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