❓Инспекторы вызвали в налоговую на комиссию: пойти или отказаться

Инспекторы могут вызвать к себе представителей компании — бухгалтеров и руководителей, чтобы поговорить об уплаченных налогах, взносах и зарплатах, а также разобраться с вопросами, связанными с ними. В каком случае идти обязательно, а когда можно без опасений отказаться от дачи пояснений. Разбирались вместе с экспертами.

Законодательно рабочие группы и комиссии не прописаны

Действительно, из-за того, что в кодексе нет исчерпывающего перечня оснований для вызова, непонятно, какие вызовы можно и нужно считать незаконными (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК). Этот пробел в законодательстве всегда вызывает массу вопросов и споров.

Таковой комиссии или как еще ее называют «рабочей группы», налоговым законодательством не предусмотрено. Тем не менее налоговый орган активно пользуется этим инструментом, законодательно обосновывая статьей 31 НК. Но, мягко говоря, налоговики лукавят. Статья 31 НК, на основании которой вызывают на комиссии, не дает права для вызова. Она лишь перечисляет права налоговых органов, в общем и целом, и никак не конкретизируют и не регулирует вопросы вызова на комиссии: все потому, что такого понятия как комиссии в Налоговом Кодексе вообще нет, — пояснил «Клерку» налоговый юрист и консультант Константин Чупырь.

Налоговая служба сейчас делает упор на контрольно-аналитическую работу и риск-ориентированный подход. Если возникают вопросы, то компаниям предложат представить пояснения или уточнить обязательства без штрафов и выездной проверки.

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Рабочие группы оказались эффективными с точки зрения того, что не надо назначать выездную проверку, тем самым задействовав ресурсы в виде инспекторов. Вызвали к себе налогоплательщика, попугали его негативными последствиями, в итоге налогоплательщик сам без проверки уточнится.

Обязательно ли идти на комиссию, если вызвали

Да, обязательно. Прежде всего потому, что нужно быть в курсе того, по каким сделкам или контрагентам, предъявляются претензии со стороны налоговых органов. Еще на комиссии нужно ходить потому, что в случае если вы не явитесь, инспекторы активнее и усерднее начнут набирать на вашу компанию информацию. А за неявку руководителя могут оштрафовать на сумму от 2000 до 4000 руб. (п. 1 ст. 19.4 КоАП).

❗️Важно, приходить обязательно только в случае официального письменного вызова. Если на разговор пригласили обычным телефонным звонком, то такой «вызов» можно игнорировать.

Налоговики часто злоупотребляют вызовами и ФНС даже выпускала письмо, в котором перечислила, в каких случаях вызовы неправомерны (письмо от 02.12.2021 № ЕА-4-15/16838). В письме указаны самые частые нарушения со стороны инспекторов на местах:

направление уведомлений с целью истребования у налогоплательщиков документов; в уведомлениях содержится требование налоговых органов представить уточненные налоговые декларации (расчеты), в связи с выявленными налоговыми органами ошибками (противоречиями, несоответствиями) в представленных налогоплательщиками налоговых декларациях (расчетах); отсутствие в уведомлениях подробного описания оснований вызова; вызов в налоговые органы на заседание комиссии по легализации налоговой базы.

Что делать, если инспекторы потребовали представить на встрече документы

Налоговые инспекторы не вправе вызвать бухгалтера или руководителя только лишь для того, чтобы получить документы. Для этого они должны прислать требование (ст. 93 и 93.1 НК). Вызов на комиссию предполагает в первую очередь беседу, а не проверку документов.

Если же в ходе рабочей группы инспекторов вдруг заинтересуют какие-либо документы и они потребуют представить их в инспекцию, то попросите их выслать требование письменно.

К каким вопросам готовиться

Если вызвали на комиссии по зарплате, то вопрос будет: «Почему они такие низкие?». Можно ответить:

наша компания только начала вести деятельность, скоро поднимем;

в компании особая система премирования.

Если вызвали в связи с убытками, то поясните, что в ближайшее время компания выйдет на прибыль, а в качестве источника финансирования можно привести займы или кредиты.

Неявка в ИФНС повод признавать директора номиналом?

Распространенная ситуация, когда на комиссию вызывают не только бухгалтера, но и руководителя организации. Еще одна распространенная ситуация — руководитель не приходит. И, как мы узнали из писем наших пользователей, проверяющие могут в таком случае решить, что руководитель номинальный.

Вызвали нашего директора в ИФНС, но он был в командировке и на беседу в инспекцию не попал. Там решили, что он фиктивный директор не принимает участия в деятельности компании. Поэтому налоговая сделала запись о недостоверных сведениях. В итоге, когда гендир вернулся ему пришлось звонить в налоговую и разбираться, — из письма пользователя «Клерк».

О том, что инспекторы в случае неявки пытаются признать директора номиналом, нам подтвердил и юрист.

Такие попытки у налоговых были не однократно. Но, тот факт, что директор не посещает инспекцию и не общается с налоговиками, не опровергает его работу в компании, — рассказал налоговый юрист и консультант Константин Чупырь. — Например, есть какая-то компания, у которой финансовые показатели ниже плинтуса. В большинстве таких компаний юристов не держат, которые могли бы защитить налогоплательщика. Налоговая вызывает, директор не является, инспекторы готовят служебную записку и по компании появляется сначала запись о недостоверных сведениях, а потом компанию исключают. И всё бы ничего, но часто такие компания даже не пытаются оспаривать сведения о недостоверности. Они не могут себя защитить.

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Коллеги, а вы бывали на таких комиссиях? О чем беседовали? Что от вас хотели инспекторы?