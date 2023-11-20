❗️Сдать — и не сойти с ума. Все, что вы хотели знать про отчетность

Подготовиться к изменениям в законодательстве и налоговым требованиям помогут вебинары от «Клерка».
🏆Отчетность
❗️Если у ИП еще есть сотрудники, то необходимо сдать отчеты по сотрудникам. Кроме того, у ИП еще есть налоги как у физического лица и тут надо разобраться как все будет у него списываться с Единого налогового счета. Вебинар Бухгалтер ИП: готовимся к закрытию года пройдет 20 ноября в 11:00. На нем разберем все вопросы.
Спикер вебинара Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом разберет:
Налоговый учет у ИП.
Имущественные налоги и кабинет налогоплательщика ИП и физлица.
Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.
Какую отчетность надо сдавать всем ИП без исключения.
Отчетность ИП с работниками.
Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.
Купить вебинар можно по акционной цене! Всего 499 вместо ₽
1 890 ₽!
💣ПБУ
🔥Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. На вебинаре ПБУ 18/02: как на практике работать с разницами в бухгалтерском и налоговом учетеразберемся с практическими вопросами применения ПБУ 18/02. ⌛️ Вебинар пройдет 21 ноября в 15:00 мск.
Спикер вебинара Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России разберет:
Новые временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с переходом на федеральные стандарты бухгалтерского учета.
«Полезные» разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с изменениями налогового законодательства:
доходы, не учитываемые для налогообложения, стимулирование обновления отдельных видов основных средств, НМА, программ для ЭВМ.
Отложенные налоги по курсовым разницам.
Порядок учета временных разниц при изменении учетной политики.
Как учесть разницы в учете при исправлении ошибок прошлых лет.
Купить вебинар можно по акционной цене! Всего 299 вместо ₽
1 890 ₽!
❤️Клерк.Конференция
💥Подключайте 5 декабря в 10:00 , чтобы быть в курсе всех обновлений в бухгалтерии. На II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! мы расскажем все, что вам надо знать о бухгалтерии: как сдать годовую отчетность, про воинский учет, изменения в налоговом законодательстве в 2024 году, работу по новым ФСБУ и налоговые схемы.
Мы пригласили спикеров-практиков, которые расскажет все об изменениях налогового законодательства.
В билет входит:
онлайн-трансляция конференции;
онлайн вопросы в чате;
запись конференции на 30 дней!
Проведите этот день вместе с нами!
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