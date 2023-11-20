❗️Сдать — и не сойти с ума. Все, что вы хотели знать про отчетность

Если предприниматель, не важно по какой причине, — забыл, не успел — не отчитался вовремя, то ему грозит штраф и даже блокировка счета. Про отчетность ИП с работниками, изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС, а также многое другое узнаете из этого поста.

Подготовиться к изменениям в законодательстве и налоговым требованиям помогут вебинары от «Клерка».

🏆Отчетность

❗️Если у ИП еще есть сотрудники, то необходимо сдать отчеты по сотрудникам. Кроме того, у ИП еще есть налоги как у физического лица и тут надо разобраться как все будет у него списываться с Единого налогового счета. Вебинар Бухгалтер ИП: готовимся к закрытию года пройдет 20 ноября в 11:00. На нем разберем все вопросы.

Спикер вебинара Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом разберет:

Налоговый учет у ИП. Имущественные налоги и кабинет налогоплательщика ИП и физлица. Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП. Какую отчетность надо сдавать всем ИП без исключения. Отчетность ИП с работниками. Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.

Купить вебинар можно по акционной цене! Всего 499 вместо ₽ 1 890 ₽ !

Записаться

💣ПБУ

🔥Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. На вебинаре ПБУ 18/02: как на практике работать с разницами в бухгалтерском и налоговом учетеразберемся с практическими вопросами применения ПБУ 18/02. ⌛️ Вебинар пройдет 21 ноября в 15:00 мск.

Спикер вебинара Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России разберет:

Новые временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с переходом на федеральные стандарты бухгалтерского учета.

«Полезные» разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с изменениями налогового законодательства: доходы, не учитываемые для налогообложения, стимулирование обновления отдельных видов основных средств, НМА, программ для ЭВМ.

Отложенные налоги по курсовым разницам.

Порядок учета временных разниц при изменении учетной политики.

Как учесть разницы в учете при исправлении ошибок прошлых лет.

Купить вебинар можно по акционной цене! Всего 299 вместо ₽ 1 890 ₽ !

Записаться

❤️Клерк.Конференция

💥Подключайте 5 декабря в 10:00 , чтобы быть в курсе всех обновлений в бухгалтерии. На II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! мы расскажем все, что вам надо знать о бухгалтерии: как сдать годовую отчетность, про воинский учет, изменения в налоговом законодательстве в 2024 году, работу по новым ФСБУ и налоговые схемы.

Мы пригласили спикеров-практиков, которые расскажет все об изменениях налогового законодательства.

В билет входит:

онлайн-трансляция конференции;

онлайн вопросы в чате;

запись конференции на 30 дней!

Записаться

Проведите этот день вместе с нами!