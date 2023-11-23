Шут, маг, жрица. Бизнес стал обращаться к финансовым-тарологам для предсказания будущего

Если к инфоцыганам мы уже привыкли, то к финансовым-тарологам нам только предстоит адаптироваться. А это, простите, новый хит. Самый известный банк страны устроил бизнес-встречу, на которой таролог давала предсказания.
Длинная очередь предпринимателей, риелторов, юристов и инвесторов была к бизнес-тарологу на «Бизнес Фесте» от Сбера 27 октября в Москве. Все хотели узнать свои бизнес-перспективы, определить лучшее направление развития. Таролог делала расклады и предсказывала будущее с помощью хрустального шара.
Наверное, теперь можно ожидать СберТаро, где будут давать прогнозы по номеру карты. Но это не точно...
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Местро проведения: г. Москва, «Красный октябрь». Мы пригласили
тарологов спикеров-практиков, которые расскажут про все изменения в законодательстве в 2024 году. Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.
Проведите этот день вместе с нами!
И это не шутка! Эзотерика вошла в топ-5 курсов, пользующихся спросом у россиян. По данным платформы GetCourse, на изучение эзотерики россияне за 2023 год потратили уже 904 млн рублей. Соотечественники в поисках удачных бизнес-стратегий и в целом смысла жизни несут свои сбережения организаторам курсов, практик и семинаров.
«Шут», «Звезда» и «Жрица», выпавшие в новом доме аккурат под «Висельником» подскажут будут ли налоговые проверки в 2024 году, будут ли претензии по НДС и стоит ли работать с новым контрагентом. Рецепт надежный, как швейцарские часы. Сверху можно отполировать расстановками по Берту Хеллингеру и натальной картой. Все, коллегии, расходимся.
Скажите, нам в Трибуне нужен свой бизнес-таролог? Приглашаем? Или ну его, своими силами обойдемся?
Комментарии20
Ирина
А что другого от "самого известного" ожидать?
Надеюсь, Вы не из таких?
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
мы не из таких)))
Ирина
Из Госдумы на выездную торговлю приехала?
Шаман с бубном надеднее будет
Габышев, ага?
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
не надо про шамана))))
Ирина
Вы про которого? Того, что на сцене или того, что в психушке?
в психущке - макароны с котлеткой на ужин!
Ирина
Соскучились?
да за бюджетный счёт! а наволе - доширак на обед, да за свои!
вот же ж, **ьять, трение о залётно-перелётных коучей не помогло?
а не пробовали сами начать работать и своим сотрудникам создать условия для нормальной работы, включая оплату?
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
лучше картишки посмотреть и в шар заглянуть))
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
на вопрос ответьте, пожалуйста, нам в Трибуну таролог нужен?)) Искать?)))
Ирина
Нафига?!!!
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
ну мало ли, теперь это тренд, а мы всегда в тренде))
лучше маркетолога нормального найдите
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
усердно ищем))
Ирина
Ну Вы же не СБ...
Ну Вы же вменяемые
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
не из СБ и надеюсь, что да, вменяемые))