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Ведение бизнеса

Шут, маг, жрица. Бизнес стал обращаться к финансовым-тарологам для предсказания будущего

Шел 2023 год: предприниматели перестали доверять аналитике и прогнозам экспертов и теперь делают бизнес по картам таро. На бизнес-тусовки теперь приглашают финансовых-тарологов, к которым выстраиваются гигантские очереди.
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Шут, маг, жрица. Бизнес стал обращаться к финансовым-тарологам для предсказания будущего
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Если к инфоцыганам мы уже привыкли, то к финансовым-тарологам нам только предстоит адаптироваться. А это, простите, новый хит. Самый известный банк страны устроил бизнес-встречу, на которой таролог давала предсказания.

Длинная очередь предпринимателей, риелторов, юристов и инвесторов была к бизнес-тарологу на «Бизнес Фесте» от Сбера 27 октября в Москве. Все хотели узнать свои бизнес-перспективы, определить лучшее направление развития. Таролог делала расклады и предсказывала будущее с помощью хрустального шара.

Сразу вспомнился фильм «Привидение»

Наверное, теперь можно ожидать СберТаро, где будут давать прогнозы по номеру карты. Но это не точно...

Хотите узнать, что ждет вас в 2024 году?🔮

Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»5 декабря! 

Местро проведения: г. Москва, «Красный октябрь». Мы пригласили тарологов спикеров-практиков, которые расскажут про все изменения в законодательстве в 2024 году. Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

Купить два билета

Проведите этот день вместе с нами!

И это не шутка! Эзотерика вошла в топ-5 курсов, пользующихся спросом у россиян. По данным платформы GetCourse, на изучение эзотерики россияне за 2023 год потратили уже 904 млн рублей. Соотечественники в поисках удачных бизнес-стратегий и в целом смысла жизни несут свои сбережения организаторам курсов, практик и семинаров.

Гадания святочные

«Шут», «Звезда» и «Жрица», выпавшие в новом доме аккурат под «Висельником» подскажут будут ли налоговые проверки в 2024 году, будут ли претензии по НДС и стоит ли работать с новым контрагентом. Рецепт надежный, как швейцарские часы. Сверху можно отполировать расстановками по Берту Хеллингеру и натальной картой. Все, коллегии, расходимся.

Скажите, нам в Трибуне нужен свой бизнес-таролог? Приглашаем? Или ну его, своими силами обойдемся?

Комментарии

20
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 41 минуту назад

    Ирина

    Самый известный банк страны устроил бизнес-встречу, на которой таролог давала предсказания.

    А что другого от "самого известного" ожидать? 

    Надеюсь, Вы не из таких? 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      38 минут назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      мы не из таких)))

  • Логотип IriEro
    IriEro 35 минут назад

    Ирина

    Самый известный банк страны устроил бизнес-встречу, на которой таролог давала предсказания.

    Из Госдумы на выездную торговлю приехала?

  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 35 минут назад

    Шаман с бубном надеднее будет

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 33 минуты назад

      Габышев, ага?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      32 минуты назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      не надо про шамана))))

    • Логотип IriEro
      IriEro 31 минуту назад

      Ирина

      Вы про которого? Того, что на сцене или того, что в психушке?

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 29 минут назад

        в психущке - макароны с котлеткой на ужин!

        • Логотип IriEro
          IriEro 28 минут назад

          Ирина

          Соскучились?

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B 28 минут назад

          да за бюджетный счёт! а наволе - доширак на обед, да за свои!

  • Логотип Мирам
    Мирам 34 минуты назад

    На бизнес-тусовки теперь приглашают финансовых-тарологов, к которым выстраиваются гигантские очереди.

    вот же ж, **ьять, трение о залётно-перелётных коучей не помогло?

    а не пробовали сами начать работать и своим сотрудникам создать условия для нормальной работы, включая оплату?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      31 минуту назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      лучше картишки посмотреть и в шар заглянуть))

  • Логотип nlukina
    nlukina
    29 минут назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    на вопрос ответьте,  пожалуйста, нам в Трибуну таролог нужен?)) Искать?)))

    • Логотип IriEro
      IriEro 28 минут назад

      Ирина

      Нафига?!!!

      • Логотип nlukina
        nlukina
        27 минут назад

        Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

        ну мало ли, теперь это тренд,  а мы всегда в тренде))

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 27 минут назад

      лучше маркетолога нормального найдите

      • Логотип nlukina
        nlukina
        26 минут назад

        Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

        усердно ищем))

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 26 минут назад

      Ирина

      Ну Вы же не СБ...

      мы не из таких)))

      Ну Вы же вменяемые

      • Логотип nlukina
        nlukina
        25 минут назад

        Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

        не из СБ и надеюсь,  что да,  вменяемые))

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