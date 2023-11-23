Шут, маг, жрица. Бизнес стал обращаться к финансовым-тарологам для предсказания будущего

Шел 2023 год: предприниматели перестали доверять аналитике и прогнозам экспертов и теперь делают бизнес по картам таро. На бизнес-тусовки теперь приглашают финансовых-тарологов, к которым выстраиваются гигантские очереди.

Если к инфоцыганам мы уже привыкли, то к финансовым-тарологам нам только предстоит адаптироваться. А это, простите, новый хит. Самый известный банк страны устроил бизнес-встречу, на которой таролог давала предсказания.

Длинная очередь предпринимателей, риелторов, юристов и инвесторов была к бизнес-тарологу на «Бизнес Фесте» от Сбера 27 октября в Москве. Все хотели узнать свои бизнес-перспективы, определить лучшее направление развития. Таролог делала расклады и предсказывала будущее с помощью хрустального шара.

Сразу вспомнился фильм «Привидение»

Наверное, теперь можно ожидать СберТаро, где будут давать прогнозы по номеру карты. Но это не точно...

Хотите узнать, что ждет вас в 2024 году?🔮 Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»5 декабря! Местро проведения: г. Москва, «Красный октябрь». Мы пригласили тарологов спикеров-практиков, которые расскажут про все изменения в законодательстве в 2024 году. Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены. Купить два билета Проведите этот день вместе с нами!

И это не шутка! Эзотерика вошла в топ-5 курсов, пользующихся спросом у россиян. По данным платформы GetCourse, на изучение эзотерики россияне за 2023 год потратили уже 904 млн рублей. Соотечественники в поисках удачных бизнес-стратегий и в целом смысла жизни несут свои сбережения организаторам курсов, практик и семинаров.

Гадания святочные

«Шут», «Звезда» и «Жрица», выпавшие в новом доме аккурат под «Висельником» подскажут будут ли налоговые проверки в 2024 году, будут ли претензии по НДС и стоит ли работать с новым контрагентом. Рецепт надежный, как швейцарские часы. Сверху можно отполировать расстановками по Берту Хеллингеру и натальной картой. Все, коллегии, расходимся.

Скажите, нам в Трибуне нужен свой бизнес-таролог? Приглашаем? Или ну его, своими силами обойдемся?