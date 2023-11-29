Почему мы так редко себя хвалим? Большинство россиян хвалят себя редко и поощряют себя вкусняшками

Такие результаты показал опроса ВТБ в рамках детской новогодней акции «Я – молодец», пишут «Известия».
Грустная статистика. Ведь, признавая свои достижения, мы подтверждаем свое право на успех и признаем свою ценность. Кроме того, хвала помогает нам укреплять позитивное мировоззрение и повышать уверенность в себе. Да, и в целом, приятно похвалить себя, а уж если это сделает кто-то другой — просто замечательно.
Но, вернемся к опросу. За что же мы себя хвалим чаще всего?
Самые популярные сферы достижений: забота о себе и приобретение новых навыков и знаний — каждый из этих пунктов набрал по 42% голосов респондентов.
Добрые дела и благотворительность — гордость для 38% опрошенных. Финансовые успехи: накопление средств на определённые цели, выплату кредитов – отмечают 34% респондентов.
Почти половина всех опрошенных (44%) обращает на чужие достижения больше внимания, чем на свои. Почти три четверти опрошенных (72%) вдохновляются успехами других.
Большинство россиян, около 80%, так или иначе поощряют себя за достижения, и чаще всего делают это с помощью вкусной еды (55%).
Это, пожалуй, самое грустное из всего исследования. Поощрение себя едой не так безобидно, и кстати, все это идет из детства. Помните: получил пятерку — возьми конфетку, доешь суп — получишь пряник. Насколько я помню, это называется положительным подкреплением, но хорошо ли это для нас?
Сейчас все диетологи и педиатры бьют тревогу, что пищевое поощрение является неправильной привычкой. Во-первых, прощаемся мы не брокколи, а скорее всего чем-то сладким или вредным. Во-вторых, поощряя себя вкусняшкой мы закрепляем у себя в голове связь между радостью и едой. Я себя частенько балую зефиром с чашечкой кофе. Написала классный пост — иди возьми зефирку!
И это не правильно!
Если вас еще никто сегодня не хвалил, давайте это сделаю я! Я считаю, что пользователи «Клерка» самые душевные, щедрые, отважные и преданные делу профессионалы, да еще и с чувством юмора! Именно вы отдаетесь своей профессии по полной — круглые сутки без выходных, всегда на связи, готовые поддержать руководителя и коллег. Только вы можете разобраться в этих миллиардах отчетов, которых становится все больше! Благодаря вам циферки сходятся и компания существует. Не берите зефирку, просто скажите себе : «я молодец!».
Похвалили себя? А теперь расскажите, кто из вас любитель заесть провал или успех? Чем поощряете себя?
Комментарии1
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
Я сегодня себя похвалила, что в сложной беседе повела себя мудро. Поставила себе плюсик и никаких сладостей😂