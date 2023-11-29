Почему мы так редко себя хвалим? Большинство россиян хвалят себя редко и поощряют себя вкусняшками

Более 40% жителей России лишь раз в месяц замечают и признают собственные успехи, только один из десяти делает это ежедневно. Причем, чем старше человек, тем меньше он себя хвалит или даже не делает этого вовсе. Почему мы так редко себя хвалим и занимаемся пищевым поощрением?

Такие результаты показал опроса ВТБ в рамках детской новогодней акции «Я – молодец», пишут «Известия».

Грустная статистика. Ведь, признавая свои достижения, мы подтверждаем свое право на успех и признаем свою ценность. Кроме того, хвала помогает нам укреплять позитивное мировоззрение и повышать уверенность в себе. Да, и в целом, приятно похвалить себя, а уж если это сделает кто-то другой — просто замечательно.

Но, вернемся к опросу. За что же мы себя хвалим чаще всего?

Самые популярные сферы достижений: забота о себе и приобретение новых навыков и знаний — каждый из этих пунктов набрал по 42% голосов респондентов.

Добрые дела и благотворительность — гордость для 38% опрошенных. Финансовые успехи: накопление средств на определённые цели, выплату кредитов – отмечают 34% респондентов.

Почти половина всех опрошенных (44%) обращает на чужие достижения больше внимания, чем на свои. Почти три четверти опрошенных (72%) вдохновляются успехами других.

Большинство россиян, около 80%, так или иначе поощряют себя за достижения, и чаще всего делают это с помощью вкусной еды (55%).

Это, пожалуй, самое грустное из всего исследования. Поощрение себя едой не так безобидно, и кстати, все это идет из детства. Помните: получил пятерку — возьми конфетку, доешь суп — получишь пряник. Насколько я помню, это называется положительным подкреплением, но хорошо ли это для нас?

Сейчас все диетологи и педиатры бьют тревогу, что пищевое поощрение является неправильной привычкой. Во-первых, прощаемся мы не брокколи, а скорее всего чем-то сладким или вредным. Во-вторых, поощряя себя вкусняшкой мы закрепляем у себя в голове связь между радостью и едой. Я себя частенько балую зефиром с чашечкой кофе. Написала классный пост — иди возьми зефирку!

И это не правильно!

Если вас еще никто сегодня не хвалил, давайте это сделаю я! Я считаю, что пользователи «Клерка» самые душевные, щедрые, отважные и преданные делу профессионалы, да еще и с чувством юмора! Именно вы отдаетесь своей профессии по полной — круглые сутки без выходных, всегда на связи, готовые поддержать руководителя и коллег. Только вы можете разобраться в этих миллиардах отчетов, которых становится все больше! Благодаря вам циферки сходятся и компания существует. Не берите зефирку, просто скажите себе : «я молодец!».

Похвалили себя? А теперь расскажите, кто из вас любитель заесть провал или успех? Чем поощряете себя?