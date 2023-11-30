Что произошло интересного за последнее время. Краткий дайджест новостей

Когда солнце не так светит
Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении флага страны. Предлагается изменить волнообразную форму лучей, которые расположены на флаге вокруг тундука (навершие юрты) на прямые.
Инициаторы проекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В то же время прямые лучи, как считают депутаты, больше похожи именно на лучи солнца.
Красный цвет флага символизирует доблесть и смелость, солнце символ вечности жизни, покоя и богатства, крыши киргизских юрт — символ дома, тепла и гостеприимства.
ФНС выставила «Королеве марафонов» счет в 1 402 202 042 руб
ФНС выставила Елена Блиновской счет 1 420 202 042 руб. Сумма долга блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей, выросла до 1,5 млрд рублей.
Ранее сумма неуплаченных налогов была равна 918 млн рублей. Также блогер подозревается в легализации 43 млн рублей. На данный момент она выплатила лишь 55 млн рублей налогов. Суд арестовал имущество Блиновской на сумму около 64 млрд рублей.
Politico назвало Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года
Politico опубликовало традиционный список из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы».
В рейтинге Politico Набиуллина заняла первое место в категории «разрушители» — за вклад в усиление российской экономики. Зеленский возглавил категорию «мечтатели», а «самым влиятельным человеком» в Европе стал Дональд Туск (Что-то Оруэлл вспомнился).
Умер Генри Киссинджер, ему было 100 лет
Скончался Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США. Ему было 100 лет.
Генри Киссинджер как советник по национальной безопасности и затем госсекретарь при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде в 1969–1977 годах был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях с Советским Союзом.
Как объявила консультационная фирма Киссинджера, Kissinger Associates, бывший госсекретарь скончался в своем доме в штате Коннектикут.
Бизнесмен пошопился в ЦУМе почти на полмиллиона рублей и потерял пакет с вещами
В Москве IT-бизнесмен закупился в ЦУМе на 400 тысяч рублей, но забыл пакет на тротуаре и уехал.
Новая версия «гражданина рассеянного» обошлась в 400 тыс руб. 26-летний Магомед, руководитель IT-компании, которая занимается онлайн-образованием, куда-то очень торопился в седьмом часу вечера, выйдя из ЦУМа на Петровке.
Пока мужчина ждал такси, он поставил пакет с только что купленной одеждой на асфальт, а когда машинка подъехала, прыгнул в неё, забыв об обновках, и умчался по делам. Когда вспомнил, вернулся, но шмоток уже, разумеется, на месте не было. Айтишник обратился в полицию за помощью.
Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение маркировки рекламы
Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение новых норм, устанавливающих обязательную маркировку рекламы.
К ответственности за отсутствие идентификатора рекламы привлекли телеграм-канал «Лиса рулит». Штрафы за такие нарушения действуют с сентября и могут достигать 500 тыс. руб. Это первый случай наказания за несоблюдение новых норм.
Это первый официальный штраф почти за три месяца с момента их введения и более чем за год с момента вступления в силу законодательных норм, направленных на учет всей рекламы в Рунете.
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Комментарии35
Владислав
В глазах зарябило🤑
Тут может быть много хейта😏
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
Неоднозначно звучит - "разрушитель"))
Владислав
Со стороны европейских коллег это прям как высшая степень признания профессионализма (завуалированная)😎
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
вроде как похвалили, но вроде и обругали😂
Владислав
Оскорблемент😉
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
он самый😎
Собственно, так и есть.
Владислав
В этом контексте мне больше нравится перевод "Дезинтегратор"😉
Санкции интегрировали, интегрировали, да так и не выинтегрировали😀
Придумал новую скороговорку😎
От "дезинтегратора" один шаг до "шредера")
Владислав
Главное, чтобы не в нашем цб шредерила😉
А где-нибудь там, где рейтинг составляли🙈
Клерк.Ру
я читала, что это некорректный перевод) но российские патриоты его так яростно подхватили типа УУУХ ПОКАЗАЛИ ЭТИМ ПЕНДОСАМ!
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
у них звучит, как disruptor, вроде все верно
Можно перевести как "подрывник", что только усиливает эффект.
Ещё так называется машина для измельчения малоабразивных материалов типа угля или торфа, но смысл остаётся тем же.
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
а разве подрывник не the bomber?
В английском языке, как и в русском, есть синонимы)))
В первую очередь bomber, конечно, но можно sapper, trigger-man и даже demoman, до кучи и disruptor.
Кстати, на мой взгляд, "disruptor" больше не РАЗрушитель, НАрушитель.
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
интересно, спасибо за ликбез!🌺
Владислав
Бомбануло у ребят знатно...😬
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
главное, чтобы Эльвиру Сахипзадовну не бомбануло от этого, но она женщина кремень, всего один раз уволиться пыталась, так что таким ее не проймешь))
Владислав
Глядя на нее складывается впечатление, что даже если рядом с ней что-то бомбанет, то у нее и ресничка не дернется😎
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
в 22 году все же дернулась)
Владислав
Что только закалило ее😎
Что произошло интересного, за последнее время
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
ссылочку дайте, пожалуйста
пожалуйста : https://lkot.mintrud.gov.ru/
А про Генри Киссинджера ни одного комментария(
А ведь он нашего Микояна переплюнул, который "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича". Чел рулил во время одной холодной войны, пережил недолгое потепление и успел окунуться в следующий шторм.
Генри Киссинджер Россию
Посетит ещё не раз.
Если мы его простили,
Будет «Кондор» и у нас.
Про операцию "Кондор" (не моё):
Владислав
Не добрались еще😉
Пока что обсуждали заслуги отечественных специалистов😎
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
Прекрасную цитату привел РБК из книги «Годы в Белом доме»"Когда страны в состоянии нанести урон в десятки миллионов человек за несколько часов, мир становится моральным императивом, настоятельной потребностью. <...> Но коренная дилемма нашего времени заключается в том, что, если поиски мира превратятся в единственную цель политики, страх войны становится оружием в руках самых жестоких людей"
«Поколение, правившее Советским Союзом в 1970-е годы, накапливало военную и геополитическую мощь не как выражение долгосрочных геополитических целей, а как их замену. Погоня за силой ради самой силы неизбежно напугала большую часть некоммунистического мира и привела к молчаливой коалиции всех промышленно развитых стран плюс Китая против Советского Союза, что сделало его окончательный крах неизбежным» (цитата из книги «Годы обновления», 1999 год. В главе Киссинджер описывал эмоции после встречи с Брежневым и советскими лидерами в 1970-х годах).
У него и поинтереснее высказывания были:
О советских евреях: «Эмиграция евреев из Советского Союза не входит в число задач американской политики. Если в Советском Союзе евреев будут отправлять в газовые камеры, это не будет проблемой Америки. Возможно, это будет гуманитарной проблемой». (ссылка)
О Чили: «Не понимаю, почему мы должны стоять и смотреть, как страна катится к коммунистам из-за безответственности ее населения. Этот вопрос слишком важен для чилийских избирателей, чтобы можно было позволить им принимать самостоятельные решения». (ссылка)
О незаконном и неконституционном: «Незаконные вещи мы делаем сразу же, на неконституционные нужно чуть больше времени». (Встреча с министром иностранных дел Турции Мелихом Эсенбелем, Анкара, 10 марта 1975 года.)
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
А на счет флага, мне нынешний вариант нравится больше, в предлагаемом это не лучи, а шипы строго ошейника какие-то
Владислав
Радует, что ни у кого к нашему триколору вопросов не возникает😎
Как это? А бело-сине-белый флаг?
Согласна.
А почему полосок на юрте стало 4, а не 3? Не сообщили? Выросло благосостояние народа Киргизии?
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
видимо да, юрт стало больше))
моя нравица!