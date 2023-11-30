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Обзоры для бухгалтера

Что произошло интересного за последнее время. Краткий дайджест новостей

Доброе утро, коллеги! Собрали для вас все самое интересное, что произошло за последнее время. Например, в Киргизии неправильное солнце, выставлен первый штраф за маркировку рекламы, Набиуллина стала главным «разрушителем». Налейте чашечку кофе и почитайте.
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Что произошло интересного за последнее время. Краткий дайджест новостей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда солнце не так светит

Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении флага страны. Предлагается изменить волнообразную форму лучей, которые расположены на флаге вокруг тундука (навершие юрты) на прямые.

Инициаторы проекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В то же время прямые лучи, как считают депутаты, больше похожи именно на лучи солнца.

Красный цвет флага символизирует доблесть и смелость, солнце символ вечности жизни, покоя и богатства, крыши киргизских юрт — символ дома, тепла и гостеприимства.

ФНС выставила «Королеве марафонов» счет в 1 402 202 042 руб

ФНС выставила Елена Блиновской счет 1 420 202 042 руб. Сумма долга блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей, выросла до 1,5 млрд рублей.

Ранее сумма неуплаченных налогов была равна 918 млн рублей. Также блогер подозревается в легализации 43 млн рублей. На данный момент она выплатила лишь 55 млн рублей налогов. Суд арестовал имущество Блиновской на сумму около 64 млрд рублей.

Politico назвало Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года

Politico опубликовало традиционный список из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы».

В рейтинге Politico Набиуллина заняла первое место в категории «разрушители» — за вклад в усиление российской экономики. Зеленский возглавил категорию «мечтатели», а «самым влиятельным человеком» в Европе стал Дональд Туск (Что-то Оруэлл вспомнился).

Умер Генри Киссинджер, ему было 100 лет

Скончался Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США. Ему было 100 лет.

Генри Киссинджер как советник по национальной безопасности и затем госсекретарь при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде в 1969–1977 годах был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях с Советским Союзом.

Как объявила консультационная фирма Киссинджера, Kissinger Associates, бывший госсекретарь скончался в своем доме в штате Коннектикут.

Бизнесмен пошопился в ЦУМе почти на полмиллиона рублей и потерял пакет с вещами

В Москве IT-бизнесмен закупился в ЦУМе на 400 тысяч рублей, но забыл пакет на тротуаре и уехал.

Новая версия «гражданина рассеянного» обошлась в 400 тыс руб. 26-летний Магомед, руководитель IT-компании, которая занимается онлайн-образованием, куда-то очень торопился в седьмом часу вечера, выйдя из ЦУМа на Петровке.

Пока мужчина ждал такси, он поставил пакет с только что купленной одеждой на асфальт, а когда машинка подъехала, прыгнул в неё, забыв об обновках, и умчался по делам. Когда вспомнил, вернулся, но шмоток уже, разумеется, на месте не было. Айтишник обратился в полицию за помощью.

Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение маркировки рекламы

Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение новых норм, устанавливающих обязательную маркировку рекламы.

К ответственности за отсутствие идентификатора рекламы привлекли телеграм-канал «Лиса рулит». Штрафы за такие нарушения действуют с сентября и могут достигать 500 тыс. руб. Это первый случай наказания за несоблюдение новых норм.

Это первый официальный штраф почти за три месяца с момента их введения и более чем за год с момента вступления в силу законодательных норм, направленных на учет всей рекламы в Рунете.

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5 декабря, за один день вы сможете подготовиться к сдаче годовой отчетности, узнаете про изменения в Налоговом кодексе, получите инструкции по воинскому учету в организации и практические рекомендации для работы в 2024 году. Купить билет

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Комментарии

35
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав

    ФНС выставила Елена Блиновской красивый счет 1 420 202 042 руб.

    В глазах зарябило🤑

    Politico назвало Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года

    Тут может быть много хейта😏

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      Тут может быть много хейта😏

      Неоднозначно звучит -  "разрушитель"))

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        1 час назад

        Владислав

        Со стороны европейских коллег это прям как высшая степень признания профессионализма (завуалированная)😎

        • Логотип nlukina
          nlukina
          1 час назад

          Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

          вроде как похвалили, но вроде и обругали😂

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            1 час назад

            Владислав

            Оскорблемент😉

            • Логотип nlukina
              nlukina
              1 час назад

              Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

              он самый😎

        • Логотип LIrina-1973
          LIrina-1973 45 минут назад

          Со стороны европейских коллег это прям как высшая степень признания профессионализма

          Собственно, так и есть.

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            42 минуты назад

            Владислав

            В этом контексте мне больше нравится перевод "Дезинтегратор"😉

            Санкции интегрировали, интегрировали, да так и не выинтегрировали😀

            Придумал новую скороговорку😎

            • Логотип LIrina-1973
              LIrina-1973 35 минут назад

              От "дезинтегратора" один шаг до "шредера")

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                27 минут назад

                Владислав

                Главное, чтобы не в нашем цб шредерила😉

                А где-нибудь там, где рейтинг составляли🙈

      • Логотип Вера Ревина
        Вера Ревина
        59 минут назад

        Клерк.Ру

        я читала, что это некорректный перевод) но российские патриоты его так яростно подхватили типа УУУХ ПОКАЗАЛИ ЭТИМ ПЕНДОСАМ!

        • Логотип nlukina
          nlukina
          57 минут назад

          Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

          у них звучит, как disruptor,  вроде все верно 

          • Логотип LIrina-1973
            LIrina-1973 46 минут назад

            Можно перевести как "подрывник", что только усиливает эффект.

            Ещё так называется машина для измельчения малоабразивных материалов типа угля или торфа, но смысл остаётся тем же.

            • Логотип nlukina
              nlukina
              45 минут назад

              Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

              а разве подрывник не the bomber? 

              • Логотип LIrina-1973
                LIrina-1973 38 минут назад

                В английском языке, как и в русском, есть синонимы)))

                В первую очередь bomber, конечно, но можно sapper, trigger-man и даже demoman, до кучи и disruptor.

                Кстати, на мой взгляд, "disruptor" больше не РАЗрушитель, НАрушитель.

                • Логотип nlukina
                  nlukina
                  34 минуты назад

                  Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

                  интересно,  спасибо за ликбез!🌺 

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                33 минуты назад

                Владислав

                Бомбануло у ребят знатно...😬

                • Логотип nlukina
                  nlukina
                  31 минуту назад

                  Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

                  главное,  чтобы Эльвиру Сахипзадовну не бомбануло от этого,  но она женщина кремень, всего один раз уволиться пыталась, так что таким ее не проймешь))

                  • Логотип vladsavushkin
                    vladsavushkin
                    29 минут назад

                    Владислав

                    Глядя на нее складывается впечатление, что даже если рядом с ней что-то бомбанет, то у нее и ресничка не дернется😎

                    • Логотип nlukina
                      nlukina
                      25 минут назад

                      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

                      в 22 году все же дернулась)

                      • Логотип vladsavushkin
                        vladsavushkin
                        19 минут назад

                        Владислав

                        Что только закалило ее😎

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 23 минуты назад

    Что произошло интересного, за последнее время

    Screenshot_2023-11-30-11-00-17-602_org.telegram.messenger-edit.jpg

    • Логотип nlukina
      nlukina
      17 минут назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      ссылочку дайте, пожалуйста

  • Логотип LIrina-1973
    LIrina-1973 23 минуты назад

    А про Генри Киссинджера ни одного комментария(

    А ведь он нашего Микояна переплюнул, который "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича". Чел рулил во время одной холодной войны, пережил недолгое потепление и успел окунуться в следующий шторм.

    Генри Киссинджер Россию

    Посетит ещё не раз.

    Если мы его простили,

    Будет «Кондор» и у нас.

    Про операцию "Кондор" (не моё):

    В 70-80-е гг. ХХ века латиноамериканские диктатуры (Чили, Бразилия, Аргентина, Боливия, Уругвай, Парагвай) при поддержке спецслужб США провели операцию «Кондор», в ходе которой было уничтожено около 70 тысяч человек – политиков, профсоюзных и общественных деятелей, журналистов, дипломатов, учёных. Проведение операции координировал тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер, и обвинительная документация на него до сих пор хранится в Международном уголовном суде (МУС).

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      21 минуту назад

      Владислав

      Не добрались еще😉

      Пока что обсуждали заслуги отечественных специалистов😎

    • Логотип nlukina
      nlukina
      18 минут назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      Прекрасную цитату привел РБК  из книги «Годы в Белом доме»"Когда страны в состоянии нанести урон в десятки миллионов человек за несколько часов, мир становится моральным императивом, настоятельной потребностью. <...> Но коренная дилемма нашего времени заключается в том, что, если поиски мира превратятся в единственную цель политики, страх войны становится оружием в руках самых жестоких людей" 

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 17 минут назад

    «Поколение, правившее Советским Союзом в 1970-е годы, накапливало военную и геополитическую мощь не как выражение долгосрочных геополитических целей, а как их замену. Погоня за силой ради самой силы неизбежно напугала большую часть некоммунистического мира и привела к молчаливой коалиции всех промышленно развитых стран плюс Китая против Советского Союза, что сделало его окончательный крах неизбежным» (цитата из книги «Годы обновления», 1999 год. В главе Киссинджер описывал эмоции после встречи с Брежневым и советскими лидерами в 1970-х годах).

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 6 минут назад

      У него и поинтереснее высказывания были:

      О советских евреях: «Эмиграция евреев из Советского Союза не входит в число задач американской политики. Если в Советском Союзе евреев будут отправлять в газовые камеры, это не будет проблемой Америки. Возможно, это будет гуманитарной проблемой». (ссылка)

      О Чили: «Не понимаю, почему мы должны стоять и смотреть, как страна катится к коммунистам из-за безответственности ее населения. Этот вопрос слишком важен для чилийских избирателей, чтобы можно было позволить им принимать самостоятельные решения». (ссылка)

      О незаконном и неконституционном: «Незаконные вещи мы делаем сразу же, на неконституционные нужно чуть больше времени». (Встреча с министром иностранных дел Турции Мелихом Эсенбелем, Анкара, 10 марта 1975 года.)

  • Логотип nlukina
    nlukina
    13 минут назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    А на счет флага,  мне нынешний вариант нравится больше,  в предлагаемом это не лучи,  а шипы строго ошейника какие-то image.png

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      10 минут назад

      Владислав

      Радует, что ни у кого к нашему триколору вопросов не возникает😎

      • Логотип LIrina-1973
        LIrina-1973 1 минуту назад

        Как это? А бело-сине-белый флаг?

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 9 минут назад

      Согласна.

      А почему полосок на юрте стало 4, а не 3? Не сообщили? Выросло благосостояние народа Киргизии?

      • Логотип nlukina
        nlukina
        7 минут назад

        Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

        видимо да,  юрт стало больше))

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 8 минут назад

      моя нравица!

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