Что произошло интересного за последнее время. Краткий дайджест новостей

Доброе утро, коллеги! Собрали для вас все самое интересное, что произошло за последнее время. Например, в Киргизии неправильное солнце, выставлен первый штраф за маркировку рекламы, Набиуллина стала главным «разрушителем». Налейте чашечку кофе и почитайте.

Когда солнце не так светит

Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении флага страны. Предлагается изменить волнообразную форму лучей, которые расположены на флаге вокруг тундука (навершие юрты) на прямые.

Инициаторы проекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В то же время прямые лучи, как считают депутаты, больше похожи именно на лучи солнца.

Красный цвет флага символизирует доблесть и смелость, солнце символ вечности жизни, покоя и богатства, крыши киргизских юрт — символ дома, тепла и гостеприимства.

ФНС выставила «Королеве марафонов» счет в 1 402 202 042 руб

ФНС выставила Елена Блиновской счет 1 420 202 042 руб. Сумма долга блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей, выросла до 1,5 млрд рублей.

Ранее сумма неуплаченных налогов была равна 918 млн рублей. Также блогер подозревается в легализации 43 млн рублей. На данный момент она выплатила лишь 55 млн рублей налогов. Суд арестовал имущество Блиновской на сумму около 64 млрд рублей.

Politico назвало Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года

Politico опубликовало традиционный список из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы».

В рейтинге Politico Набиуллина заняла первое место в категории «разрушители» — за вклад в усиление российской экономики. Зеленский возглавил категорию «мечтатели», а «самым влиятельным человеком» в Европе стал Дональд Туск (Что-то Оруэлл вспомнился).

Умер Генри Киссинджер, ему было 100 лет

Скончался Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США. Ему было 100 лет.

Генри Киссинджер как советник по национальной безопасности и затем госсекретарь при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде в 1969–1977 годах был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях с Советским Союзом.

Как объявила консультационная фирма Киссинджера, Kissinger Associates, бывший госсекретарь скончался в своем доме в штате Коннектикут.

Бизнесмен пошопился в ЦУМе почти на полмиллиона рублей и потерял пакет с вещами

В Москве IT-бизнесмен закупился в ЦУМе на 400 тысяч рублей, но забыл пакет на тротуаре и уехал.

Новая версия «гражданина рассеянного» обошлась в 400 тыс руб. 26-летний Магомед, руководитель IT-компании, которая занимается онлайн-образованием, куда-то очень торопился в седьмом часу вечера, выйдя из ЦУМа на Петровке.



Пока мужчина ждал такси, он поставил пакет с только что купленной одеждой на асфальт, а когда машинка подъехала, прыгнул в неё, забыв об обновках, и умчался по делам. Когда вспомнил, вернулся, но шмоток уже, разумеется, на месте не было. Айтишник обратился в полицию за помощью.

Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение маркировки рекламы

Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение новых норм, устанавливающих обязательную маркировку рекламы.

К ответственности за отсутствие идентификатора рекламы привлекли телеграм-канал «Лиса рулит». Штрафы за такие нарушения действуют с сентября и могут достигать 500 тыс. руб. Это первый случай наказания за несоблюдение новых норм.

Это первый официальный штраф почти за три месяца с момента их введения и более чем за год с момента вступления в силу законодательных норм, направленных на учет всей рекламы в Рунете.

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