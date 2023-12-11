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Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Черимойя, ты что за фрукт?

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня экзотика.
Что ест бухгалтер. Черимойя, ты что за фрукт?
Изображение от freepik.com

Всем привет! Продолжаем нашу любимую рубрику про еду.

Сегодня я купила очень странный и необычный фрукт — Черимойю. Раньше никогда не встречала такое чуда, напоминающее отдаленно артишок.

Черемойя

Мне, конечно, стало любопытно, поэтому разорилась на 400 рублей (854руб/кг).

Внешне круглый и твердый (оказалось, что твердые — это недозревшие плоды). Запаха нет, точнее через шкурку не пробивается. Так как это была наша первая встреча (даже никогда не слышала про такой фрукт) пришлось гуглить.

«А что это такое беленькое? А вот что это такое черненькое? А как его едят? А что из беленького и черненького съедобно?»

Яндекс знает все. Едят беленькое, выплевывают черенькое. Причем черные косточки ядовитые настолько, что их даже не рекомендуют долго держать во рту.

вот оно

Ассоциировать принято Черимойю с ванильным мороженым. Но, у меня такой ассоциации не было. Слегка напоминает еловый джин😂. Вкус — кисло-сладкий. Ну такое… на любителя😅

Но одной черемойей сыт не будешь. поэтому на второе у меня домашние голубцы.

Пробовали черемойю когда-нибудь? Что у вас на обед сегодня?

Комментарии

1
  • Логотип проза_жизни
    проза_жизни 26 мин

    Вита Петрова

    Интересная шишка, нужно попробовать.

    Я с температурой валяюсь, нет аппетита. Поэтому холодец - https://youtu.be/uENaSaecBRc?si=ZD6qgcTB-oLb8xUw

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Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня экзотика.

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