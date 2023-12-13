Будет ли повышение ключевой ставки в пятницу? Опрос

Прогнозы по повышению ключевой ставки за последние месяцы превратились в национальную забаву. Мы тоже в тренде и проводим опрос: будет ли повышение на ближайшем заседании.

Из-за ускорения инфляции и медленного снижения темпов кредитования совет директоров ЦБ на ближайшем заседании, которое состоится 15 декабря, повысит ключевую ставку, пишут «Ведомости». Но это не точно.

РБК опросил экспертов и большинство (22 из 31) ожидает, что ставку поднимут до 16%. Двое ждут роста до 15,5%, еще четверо ждут 17%. Лишь трое экспертов верят (наивные люди), что ставку оставят без изменений.

Если прогнозы большинства экспертов окажутся верными, декабрьское повышение станет пятым подряд в текущем цикле ужесточения политики. Последний раз — 27 октября, решение Банка России о повышении оказалось более жестким, чем ожидал бизнес. Большинство аналитиков прогнозировали рост ставки с 13 до 14%, однако 27 октября регулятор поднял ее сразу на 200 б. п. до 15%.

Так будет ли повышение сейчас? В целом, ситуация неоднозначная: после решения Центробанка об увеличении ключевой ставки началось возвращение наличных денег в банки, доллар скорректировался.

Эксперты уверены, что повышение ставок принесет не пользу экономике, а вред — рост негативно повлияет на спрос, инвестиции, кредиты и лизинг. Заявки на корпоративное кредитование и лизинг снизились в полтора раза относительно показателей августа. Рынок не готов занимать по таким ставкам, поэтому будет приостанавливать инвестиции в реальную экономику.

Ключевая ставка или «ставка рефинансирования» — инструмент с помощью которого Центробанк проводит денежно-кредитную политику и регулирует курс рубля. Это процент, под который коммерческие банки могут получить кредит у Банка России, то есть официальная (государственная) стоимость пользования заемными средствами.

Напомним, из-за увеличения ключевой ставки налоговики будут начислять больше пеней на налоговую недоимку. Ведь пени рассчитывают исходя из 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки (ст. 75 НК). Увеличатся и компенсации работникам за задержку зарплаты. Компенсацию считают по 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки денег (ст. 236 ТК).