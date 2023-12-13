⚡️Маски-шоу начинается. Масочный режим возвращается к нам?

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве соответствует нормам сезона, однако для профилактики жителям столицы следует носить маски в общественных местах, сообщило московское управление Роспотребнадзора.
«В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с началом «сезонного подъема заболеваемости ОРВИ» управление усилило мониторинг за ситуацией с гриппом и ОРВИ. На неделе с 4 по 10 декабря заболеваемость по ним в Москве соответствовала «данному периоду года», отмечает служба. По ее данным, в столице уже привито от этих заболеваний 7 675 884 человека, то есть 60,7% населения города.
На прошлой неделе в России продолжила расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, число случаев заболевания во всех возрастных группах увеличилось на 8,8% по сравнению с неделей до этого. По данным ведомства «Стопкоронавирус», за неделю число госпитализаций увеличилось в 44 субъектах России. Больше всего заболевших в Центральном федеральном округе — 9451 человек.
❗️Рекомендация о ношении масок в общественных местах для защиты от гриппа и ОРВИ в период роста заболеваемости не является сигналом для введения масочного режима в столице, заявили в Роспотребнадзоре. Но это только пока…
Отмечается, что ношение маски в общественных местах — вопрос личной ответственности перед собой и окружающими. Также в ведомстве посоветовали в период эпидподъема чаще мыть руки, использовать антисептики.
Проблема касается не только взрослых, но и детей. Десятки классов и садов уходят на карантин. Все потому, что в этом году добавилась еще и микоплазменная пневмония, которая в первую очередь атакует именно детей и подростков. Ее трудно отличить от простуды, но последствия гораздо тяжелее. А убить ее могут только три группы антибиотиков.
Основных сценария три протекания заболевания:
Просто температура до 40 без остальных проявлений;
Снова температура, но с сильными болями в горле. Настолько, что некоторые не могут говорить нормально по несколько дней. Далее (примерно в 90% случаев) — пневмония;
Температура, терпимо в горле, но потом — кашель, не отпускающий около недели.
При этом в каждом из случаев противовирусные, антибиотики и жаропонижающие не помогают.
Чаще всего температура держится шесть дней, далее — либо здоров, либо скрытая пневмония. Примерно у 60% переболевших появляются узелки в легких, о которых они узнают через недели или даже месяцы.
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Как думаете, коллеги, вернут нам масочный режим? Сами не болеете?
Комментарии8
страшно, ага?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я еще не опубликовала пост, как вы его нашли?)))
работа такая )
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
страшный вы человек)))
мне тоже иногда страшно от себя
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
немного страшно, конечно
Королевская
мне интересно, как можно сократить время пребывания в местах массовых скоплений? Вместо 1,5 часов в транспорте идти пешком 5 часов? ))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
например, отрастить крылья и летать.
мне кажется, они нас готовят к НГ праздникам, чтоб дома сидели