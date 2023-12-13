⚡️Маски-шоу начинается. Масочный режим возвращается к нам?

Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах для защиты от вирусов. Пока это носит рекомендательный характер. Заболеваемость одним только коронавирусом выросла на 10% всего за неделю. Но больше эксперты сейчас опасаются распространения микоплазменной пневмонии.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве соответствует нормам сезона, однако для профилактики жителям столицы следует носить маски в общественных местах, сообщило московское управление Роспотребнадзора.

«В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с началом «сезонного подъема заболеваемости ОРВИ» управление усилило мониторинг за ситуацией с гриппом и ОРВИ. На неделе с 4 по 10 декабря заболеваемость по ним в Москве соответствовала «данному периоду года», отмечает служба. По ее данным, в столице уже привито от этих заболеваний 7 675 884 человека, то есть 60,7% населения города.

На прошлой неделе в России продолжила расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, число случаев заболевания во всех возрастных группах увеличилось на 8,8% по сравнению с неделей до этого. По данным ведомства «Стопкоронавирус», за неделю число госпитализаций увеличилось в 44 субъектах России. Больше всего заболевших в Центральном федеральном округе — 9451 человек.

❗️Рекомендация о ношении масок в общественных местах для защиты от гриппа и ОРВИ в период роста заболеваемости не является сигналом для введения масочного режима в столице, заявили в Роспотребнадзоре. Но это только пока…

Отмечается, что ношение маски в общественных местах — вопрос личной ответственности перед собой и окружающими. Также в ведомстве посоветовали в период эпидподъема чаще мыть руки, использовать антисептики.

Проблема касается не только взрослых, но и детей. Десятки классов и садов уходят на карантин. Все потому, что в этом году добавилась еще и микоплазменная пневмония, которая в первую очередь атакует именно детей и подростков. Ее трудно отличить от простуды, но последствия гораздо тяжелее. А убить ее могут только три группы антибиотиков.

Основных сценария три протекания заболевания:

Просто температура до 40 без остальных проявлений;

Снова температура, но с сильными болями в горле. Настолько, что некоторые не могут говорить нормально по несколько дней. Далее (примерно в 90% случаев) — пневмония;

Температура, терпимо в горле, но потом — кашель, не отпускающий около недели.

При этом в каждом из случаев противовирусные, антибиотики и жаропонижающие не помогают.

Чаще всего температура держится шесть дней, далее — либо здоров, либо скрытая пневмония. Примерно у 60% переболевших появляются узелки в легких, о которых они узнают через недели или даже месяцы.

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Как думаете, коллеги, вернут нам масочный режим? Сами не болеете?