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Обучение для бухгалтеров

🎄Что в 2024 году ждет бухгалтеров? Вы узнаете уже сегодня на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»

Сегодня, 14 декабря в Краснодаре продет масштабная «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году. В течение дня редакция будет публиковать новости и репортажи с места события. Не пропустите!
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🎄Что в 2024 году ждет бухгалтеров? Вы узнаете уже сегодня на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»

Сегодня в Краснодаре пройдет масштабная «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!

Клерк.Конференция — масса полезной информации от топ-спикеров, новогодняя атмосфера и подарки. Сможете поделиться опытом с коллегами, задать вопросы экспертам, насладиться кофе-брейками и получить сюрпризы от Деда Мороза.

Все, что вам нужно знать о бухгалтерии 2024 за один день:

  • изменения по налогам в 2024 году и ФСБУ,

  • годовая отчетность за 2023 год,

  • воинский учет по новым правилам,

  • защита при налоговых проверках.

Тевы выступления и спикеры конференции:

  1. ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов. Спикер: Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.

  2. Сертификаты и МЧД для отчетности, новые возможности Экстерна. Спикер: Николай Шевчишин, эксперт проекта Контур.Экстерн.

  3. Займы: как исключить налоговые риски до заключения сделки? Спикер: Светлана Беляева, о

    снователь и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР.

    DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.

  4. Что учесть при составлении бухгалтерской отчетности за 2023 год и учетной политики-2024. Как закрыть год правильно. Спикер: Сергей Верещагин, э

    ксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Член Комитета по бухгалтерскому учету Института профессиональных бухгалтеров Московского региона. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

  5. ТОП-претензий ФНС в 2023—2024. Принципы законного дробления. Тенденции в налоговом планировании. Спикер: Мария Ильяшенко, у

    правляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив», практикующий налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300 и Chambers юрист России.

  6. HR трансформация. Самозанятые исполнители и изменение рынка труда. Спикер: Дмитрий Зыков,

    Sales Director платформы one2work.

  7. Самозанятость 2024, что будет дальше. Спикер: Артур Шибаев, и

    сполнительный директор Самозанятые. рф, Член совета правления Ассоциации Финансовых Инноваций, Бизнес-спикер.

  8. Штрафы за ошибки в воинском учете: как избежать. Кадровые изменения-2024. Спикер: Елена Пономарева, э

    ксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

  9. Как бухгалтеру увеличить свой доход. Спикер: Янина Рогозинская, владелец бухгалтерской компании Abat Group.

    На бух. обслуживании 550+ клиентов.

    Годовая выручка 55+ млн. руб.

    Владелец онлайн-школы бухгалтеров Abat school: 900+ довольных учеников.

    Наставник по масштабированию бухгалтерского бизнеса.

  10. История одной зашифрованной компании: вирус из бухгалтерии. Спикер: Алексей Киселев, р

    уководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».

Даже если вы сейчас не в Краснодаре, у вас есть еще шанс присоединиться к событию! Вы можете сейчас подключиться к онлайн-трансляции, которая начнется ровно в 10:00.

Удаленное участие всего за 999 рублей!

Купить онлайн-билет

«Бухгалтерская Клерк.Конференция» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв! Проведите этот день вместе с нами!

Кто-то из Трибуны будет на конференции?

Комментарии

4
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Онлайн за 999😮

    Просто заберите мои деньги😀

    Я в деле😎

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      супер! Владислав,  мы в вас не сомневались!😍

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    48 мин

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Оплата пришла с этой статьи))) 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      42 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      виууу)))

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