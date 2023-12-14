🎄Что в 2024 году ждет бухгалтеров? Вы узнаете уже сегодня на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»

ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов. Спикер: Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.

Займы: как исключить налоговые риски до заключения сделки? Спикер: Светлана Беляева , о

Что учесть при составлении бухгалтерской отчетности за 2023 год и учетной политики-2024. Как закрыть год правильно. Спикер: Сергей Верещагин, э

ксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Член Комитета по бухгалтерскому учету Института профессиональных бухгалтеров Московского региона. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.