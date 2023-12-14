🎄Что в 2024 году ждет бухгалтеров? Вы узнаете уже сегодня на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»

Сегодня в Краснодаре пройдет масштабная «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!
Клерк.Конференция — масса полезной информации от топ-спикеров, новогодняя атмосфера и подарки. Сможете поделиться опытом с коллегами, задать вопросы экспертам, насладиться кофе-брейками и получить сюрпризы от Деда Мороза.
Все, что вам нужно знать о бухгалтерии 2024 за один день:
изменения по налогам в 2024 году и ФСБУ,
годовая отчетность за 2023 год,
воинский учет по новым правилам,
защита при налоговых проверках.
Тевы выступления и спикеры конференции:
ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов. Спикер: Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.
Сертификаты и МЧД для отчетности, новые возможности Экстерна. Спикер: Николай Шевчишин, эксперт проекта Контур.Экстерн.
Займы: как исключить налоговые риски до заключения сделки? Спикер: Светлана Беляева, о
снователь и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР.
DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.
Что учесть при составлении бухгалтерской отчетности за 2023 год и учетной политики-2024. Как закрыть год правильно. Спикер: Сергей Верещагин, э
ксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Член Комитета по бухгалтерскому учету Института профессиональных бухгалтеров Московского региона. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
ТОП-претензий ФНС в 2023—2024. Принципы законного дробления. Тенденции в налоговом планировании. Спикер: Мария Ильяшенко, у
правляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив», практикующий налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300 и Chambers юрист России.
HR трансформация. Самозанятые исполнители и изменение рынка труда. Спикер: Дмитрий Зыков,
Sales Director платформы one2work.
Самозанятость 2024, что будет дальше. Спикер: Артур Шибаев, и
сполнительный директор Самозанятые. рф, Член совета правления Ассоциации Финансовых Инноваций, Бизнес-спикер.
Штрафы за ошибки в воинском учете: как избежать. Кадровые изменения-2024. Спикер: Елена Пономарева, э
ксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Как бухгалтеру увеличить свой доход. Спикер: Янина Рогозинская, владелец бухгалтерской компании Abat Group.
На бух. обслуживании 550+ клиентов.
Годовая выручка 55+ млн. руб.
Владелец онлайн-школы бухгалтеров Abat school: 900+ довольных учеников.
Наставник по масштабированию бухгалтерского бизнеса.
История одной зашифрованной компании: вирус из бухгалтерии. Спикер: Алексей Киселев, р
уководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».
Даже если вы сейчас не в Краснодаре, у вас есть еще шанс присоединиться к событию! Вы можете сейчас подключиться к онлайн-трансляции, которая начнется ровно в 10:00.
Удаленное участие всего за 999 рублей!
«Бухгалтерская Клерк.Конференция» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв! Проведите этот день вместе с нами!
Кто-то из Трибуны будет на конференции?
Комментарии4
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Онлайн за 999😮
Просто заберите мои деньги😀
Я в деле😎
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
супер! Владислав, мы в вас не сомневались!😍
Борис МальцевфаундерКлерк
Оплата пришла с этой статьи)))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
виууу)))