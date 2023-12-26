Как нам назвать новый раздел с Воркшопами? Бухгалтер, помоги команде «Клерка»

Чем воркшоп отличается от вебинара. Воркшоп — активное усвоение знаний в ходе самого вебинара вместо пассивного «слушания». Это работа в «прямом эфире». Вместе с лектором разбираем сложные ситуации, проходим тесты, решаем задачи.
Воркшопы — новый эксклюзивный формат практического обучения для бухгалтера. Это закрытые онлайн практикумы от «Клерка» с лучшими экспертами страны, доступные только подписчикам Клерк.Премиум.
С января 1-2 раза в месяц мы будем собирать подписчиков Клерк.Премиум и для них проводить воркшопы на самые актуальные темы! Например, на январь мы запланировали сразу несколько горячих воркшопов: заполнение декларации по НДС, заполнение формы воинского учета, а также заполнение ЕФС-1.
Получить к ним доступ без подписки Клерк.Премиум не получится.
Кстати, обновленный Премиум + Консультации в декабре можно приобрести по выгодной цене 2023 года с новогодней скидкой за 17900 рублей. За время подписки вы сможете задать неограниченное количество вопросов экспертам. Выгодно предложение 👇
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А можно еще сэкономить и подключить Клерк.Премиум без консультаций и подключить их позднее. В таком случае подписка с новогодней ценой стоит всего 11900 рублей👇
Но сейчас, перед запуском Воркшопов, нам надо решить, как же их назвать!
Какое название нравится вам?
Комментарии10
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Now this looks like a job for me / Eminem😉
Наталья СухневаБухгалтер
Словосочетание Мастер-класс очень часто встречается на Клерке в других разделах. Не уникально.
Практикум, лекторий, семинар, тренинг, уроки для бухгалтера - соответствует сути.
Воркшоп слово новое (для меня так точно) - рабочая лавка, рабочий магазин, мастерская? Так же как аутсорсинг можно дословно перевести, но вот чем заменить, вопрос. Проще оставить такое слово 😃
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
согласна, мастер-класс уже надоел
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
ВоркШоп норм, но вот "ШОП" ну такое😖
Если уж идти от Ворк, то можно ВоркРум / ВоркрУМ😎
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Работа предстоит немалая, так что "Ворк" - Ок😉
Закрытые...
Можно Клуб (ВоркКлуб)...
Класс (ВоркКласс)
Комната/Рум (ВоркрУМ)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
воркрум - классная идея
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
ЗнаниУМ🤓