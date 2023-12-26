Как нам назвать новый раздел с Воркшопами? Бухгалтер, помоги команде «Клерка»

Предлагаем выбрать название для нашего нового обучающего продукта —воркшопа. В посте создано голосование, но можно предложить свой вариант в комментариях.

Чем воркшоп отличается от вебинара. Воркшоп — активное усвоение знаний в ходе самого вебинара вместо пассивного «слушания». Это работа в «прямом эфире». Вместе с лектором разбираем сложные ситуации, проходим тесты, решаем задачи.

Воркшопы — новый эксклюзивный формат практического обучения для бухгалтера. Это закрытые онлайн практикумы от «Клерка» с лучшими экспертами страны, доступные только подписчикам Клерк.Премиум.

С января 1-2 раза в месяц мы будем собирать подписчиков Клерк.Премиум и для них проводить воркшопы на самые актуальные темы! Например, на январь мы запланировали сразу несколько горячих воркшопов: заполнение декларации по НДС, заполнение формы воинского учета, а также заполнение ЕФС-1.

Получить к ним доступ без подписки Клерк.Премиум не получится.

Кстати, обновленный Премиум + Консультации в декабре можно приобрести по выгодной цене 2023 года с новогодней скидкой за 17900 рублей. За время подписки вы сможете задать неограниченное количество вопросов экспертам. Выгодно предложение 👇

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А можно еще сэкономить и подключить Клерк.Премиум без консультаций и подключить их позднее. В таком случае подписка с новогодней ценой стоит всего 11900 рублей👇

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Но сейчас, перед запуском Воркшопов, нам надо решить, как же их назвать!

Как назвать воркшопы на «Клерке»? Воркшоп

Практикум

Мастер-класс

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